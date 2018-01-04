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Izbeigta ražošana
V-Track PRO asmeņu sistēma
8 virzienu ContourDetect galviņas
SmartClean System Plus
SmartClick bārdas veidotājs
Ideāls gluds skuvums. V-Track Precision PRO asmeņi saudzīgi pozicionē katru matiņu labākajā griešanas pozīcijā, no 1 līdz 3 dienu bārdai, un pat plakaniem un atšķirīga garuma matiņiem. Griež par 30% īsāk* ar mazāku kustību skaitu, lai āda būtu lieliskā stāvoklī.
Seko jūsu sejas un kakla kontūrām ar 8 virzienu kontūru noteikšanas galviņām. Apgrieziet par 20% vairāk matiņu ar katru kustību. Īpaši gluds skuvums.
Izvēlieties no 3 režīmiem, lai pielāgotu skūšanos: jutīgas ādas režīms (Sensitive) – saudzīgam, taču rūpīgam skuvumam. standarta režīms (Normal) – rūpīgai skūšanai ikdienā. ātrais režīms (Fast) – ātrai skūšanai, kas ietaupa laiku.
4.8
no 5
228
Atsauksmes
96%
ieteica šo produktu
blutus
04/01/2018
Latvija
Pagaidām viss apmierina: kā funkcijas, tā dizains
Arī iepriekšējais skuveklis bija philips (HQ 5817), kurš nokalpoja 13 gadus bez neviena remonta, strādā arī tagad, tikai jānomaina asmenīši. Tagadējam "star wars" ir patīkams dizains un arī veiktspēja, viegls un kompakts. Vienīgi neziņa par akumulatoru- cik ilgi kalpos un cik maksās nomaiņa. Izmantoju tikai sauso skūšanos.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Shaver series 9000 SW9700/67 Elektriskais skuveklis mitrai un sausai skūšanai
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Shaver series 9000 SW9700/67 Elektriskais skuveklis mitrai un sausai skūšanai
deo37
08/09/2015
Latvija
LIELISKAS FUNKCIJAS
Philips produkciju visbiežāk izvēlamies.Ļoti patīk gan tā funkcijas,gan dizains ,kurš vienmēr ir ērti lietojams.Kvalitāte vienmēr ir teicama.Kaut arī vīram jau daudzus gadus ir Philips skūšanās aparāts,tas joprojām pilda savas funkcijas,varbūt vairs ne tik perfekti,bet pilda.Tas nozīmē vien to ka jāiegādājas beidzot jauns:)?
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Shaver series 9000 S9711/31 Elektriskais skuveklis mitrai un sausai skūšanai
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Shaver series 9000 S9711/31 Elektriskais skuveklis mitrai un sausai skūšanai
mungustas
15/07/2019
Lietuva
Patenkintas produktu
Viska atlieka be priekaistu ir gedimu nebuvo, dziaugiuos, kad pasirinkau si produkta. Patogu ir kelioneje, ikrovos uztenka savaitei, praplovimas veikia gerai, nors pirma kasete zmona pagadino nezinodama apverte stotele pavalyti, bet pasimoke ir daugiau viskas ok.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Shaver series 9000 S9711/31 Drėgno ir sauso skutimo elektrinė barzdaskutė
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Shaver series 9000 S9711/31 Drėgno ir sauso skutimo elektrinė barzdaskutė
Avots: Euromonitor International Limited, mazumtirdzniecības vērtība, ķermeņa apmatojuma skuvekļu kategorijas definīcija, 2019. gada dati, pētījums veikts 2020. gada janvārī.
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