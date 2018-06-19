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Izbeigta ražošana
100% privāts savienojums
Naktslampiņa un šūpuļdziesmas
Sarunas funkcija
DECT tehnoloģija garantē darbību bez traucējumiem no jebkuras citas ierīces, piemēram, citām mazuļa uzraudzības ierīcēm, bezvadu tālruņiem, mobilajiem tālruņiem. Datu šifrēšana sniedz drošu un privātu savienojumu, lai jūs pilnībā droši zinātu, ka dzirdat tikai mazuli.
Sadzirdiet katru mazuļa radīto skaņu īpaši skaidri. DECT (digitāli uzlabota bezvadu telekomunikācija) tehnoloģija nodrošina augstas kvalitātes kristāldzidru skaņu, lai jūs varētu dzirdēt mazuli jebkurā laikā.
Unikālais Smart ECO režīms automātiski samazina pārraides jaudu un palielina akumulatora kalpošanas laiku. Jo tuvāk mazulim atrodaties, jo mazāk enerģijas nepieciešams ideālam savienojumam (nav pieejams ASV un Kanādā).
4.9
no 5
34
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
Anna137
19/06/2018
Polska
Verificēts pircējs
Jeden z najlepszych modeli niań elektronicznych!
Prezent kupiony na chrzciny, bardzo dobrze wydane pieniądze. Mama dziecka w 100% zadowolona z niani. Jest bardzo wydajna i ma daleki zasięg (dom dwupiętrowy, dziecko śpi na poddaszu, a mama czyta książkę w ogrodzie). Do zalet również zaliczam komunikat jaki wydaje niania przy utracie zasięgu, świetna opcja. Melodyjki wgrane w odbiornik w pokoju dziecka bardzo przyjemne dla ucha, a światło jakie daje idealne do wstawania w nocy podczas karmienia. Polecam :)
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Audio Monitors SCD560/00 Elektroniczna niania DECT
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Audio Monitors SCD560/00 Elektroniczna niania DECT
wowela83
19/06/2018
Polska
Jeden z najlepszych modeli niań elektronicznych!
Prezent kupiony na chrzciny, bardzo dobrze wydane pieniądze. Mama dziecka w 100% zadowolona z niani. Jest bardzo wydajna i ma daleki zasięg (dom dwupiętrowy, dziecko śpi na poddaszu, a mama czyta książkę w ogrodzie). Do zalet również zaliczam komunikat jaki wydaje niania przy utracie zasięgu, świetna opcja. Melodyjki wgrane w odbiornik w pokoju dziecka bardzo przyjemne dla ucha, a światło jakie daje idealne do wstawania w nocy podczas karmienia. Polecam :)
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Audio Monitors SCD560/00 Elektroniczna niania DECT
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Audio Monitors SCD560/00 Elektroniczna niania DECT
eMeS11
23/12/2017
Polska
Same przydatne funkcje
Urządzenie proste i przyjemne w obsłudze, jak do tej pory niezawodne.Głos dziecka przekazywany przez urządzenie czysty i zrozumiały. Funkcje zdalnego uruchamiania kołysanek, odczyt temperatury w pomieszczeniu dziecka oraz możliwość komunikowania się z dzieckiem świetne. Funkcja lampki nocnej dość symboliczna, mogłoby być troszkę silniejsze światło.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Audio Monitors SCD560/00 Elektroniczna niania DECT
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Audio Monitors SCD560/00 Elektroniczna niania DECT
Pamatojoties uz 2023. gadā visā pasaulē veikto apmierinātības apsekojumu tiešsaistē, kurā piedalījās 10 109 mātes un bērna aprūpes zīmolu un produktu lietotāji.
Mazuļa uzraudzības ierīces darbības rādiuss atšķiras atkarībā no vides un faktoriem, kas izraisa traucējumus.