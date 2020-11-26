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  • Visuzticamākā saikne ar jūsu mazuli
  • Visuzticamākā saikne ar jūsu mazuli
  • Visuzticamākā saikne ar jūsu mazuli
  • Visuzticamākā saikne ar jūsu mazuli
  • Visuzticamākā saikne ar jūsu mazuli
  • Visuzticamākā saikne ar jūsu mazuli
  • Visuzticamākā saikne ar jūsu mazuli
  • Visuzticamākā saikne ar jūsu mazuli
  • Visuzticamākā saikne ar jūsu mazuli
  • Visuzticamākā saikne ar jūsu mazuli
  • Visuzticamākā saikne ar jūsu mazuli
  • Visuzticamākā saikne ar jūsu mazuli
  • Visuzticamākā saikne ar jūsu mazuli
  • Visuzticamākā saikne ar jūsu mazuli

Izbeigta ražošana

Philips Avent Audio MonitorsDECT mazuļa uzraudzības ierīce

SCD570/00

5
| (21) Atsauksmes | 100% ieteica šo produktu
Visuzticamākā saikne ar jūsu mazuli
Mūsu jaunā DECT SCD570/00 mazuļa uzraudzības ierīce garantē mūsdienīgu novērošanu. Uzticamākā saikne ar mazuli, pateicoties kristāldzidrai skaņai, temperatūras sensoram, nomierinošai naktslampiņai un šūpuļdziesmām jums un jūsu mazulim.
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zīmols, ko iesaka māmiņas visā pasaulē1

Uzlabota novērošana jums un jūsu mazulim

Visuzticamākā saikne ar jūsu mazuli

  • 100% privāts savienojums

  • Naktslampiņa un šūpuļdziesmas

  • Sarunas funkcija

  • Vibrācijas trauksme

DECT tehnoloģija garantē darbību bez traucējumiem un 100% drošība

DECT tehnoloģija garantē darbību bez traucējumiem un 100% drošība

DECT tehnoloģija garantē darbību bez traucējumiem no jebkuras citas ierīces, piemēram, citām mazuļa uzraudzības ierīcēm, bezvadu tālruņiem, mobilajiem tālruņiem. Datu šifrēšana sniedz drošu un privātu savienojumu, lai jūs pilnībā droši zinātu, ka dzirdat tikai mazuli.

Perfekta dzidra skaņa, pateicoties DECT tehnoloģijai

Perfekta dzidra skaņa, pateicoties DECT tehnoloģijai

Sadzirdiet katru mazuļa radīto skaņu īpaši skaidri. DECT (digitāli uzlabota bezvadu telekomunikācija) tehnoloģija nodrošina augstas kvalitātes kristāldzidru skaņu, lai jūs varētu dzirdēt mazuli jebkurā laikā.

Energoefektīvs Smart ECO režīms

Energoefektīvs Smart ECO režīms

Unikālais Smart ECO režīms automātiski samazina pārraides jaudu un palielina akumulatora kalpošanas laiku. Jo tuvāk mazulim atrodaties, jo mazāk enerģijas nepieciešams ideālam savienojumam (nav pieejams ASV un Kanādā).

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

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Atsauksmes

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5.0

no 5

21

Atsauksmes

100%

ieteica šo produktu

3
2
1

26/11/2020

Česká republika

Česká republika

Verificēts pircējs

jednoduché ovládání

funguje doopravdy na velinkou vzdálenost, noční osvětlení je příjemné

Mīnusi

žádná

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Audio Monitors SCD570/00 Elektronická chůva s technologií DECT

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Audio Monitors SCD570/00 Elektronická chůva s technologií DECT

27/05/2020

Česká republika

Česká republika

Spolehlivá chůvička

Chůvičku doporučuji do každé rodiny s miminkem. Výrobek nás během používání nikdy nezklamal. Vzdáleně lze komunikovat s dítětem, ovládat světélko a ukolébavky. Zároveň měří teplotu místnosti. Dosah je dostačující.

Plusi

Spolehlivost, možnost vzdáleného zapnutí světla/ukolébavky, měření teploty v mísnosti

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Audio Monitors SCD570/00 Elektronická chůva s technologií DECT

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Audio Monitors SCD570/00 Elektronická chůva s technologií DECT

19/05/2020

Česká republika

Česká republika

Velká porce funkcí, které skutečně využijete

Chůviček Avent jsem měl v hledáčku několik. Vždy mi ale při výběru něco z funkcí chybělo nebo naopak přišlo zbytečné. Zde jsem však narazil na kombinaci, která je dle mého nejlepší. Mezi hlavní výhody, které rozhodovaly o nákupu bych vyjmenoval: dobíjecí rodičovská jednotka v kolébce (snadné používání, prostě jednoduše odložíte a nabíjíte, žádné kabely), miminkovská jednotka do zásuvky i na baterie (primárně vám jede z adaptéru, ale na cestách můžete využít bateriový provoz), ukazatel teploty v místnosti, vysoká citlivost a dosah, čistý zvuk. Ostatní funkce jsou spíše příjemný doplňkem, které využíváme spíše sporadicky - ukolébavky, senzor pláče, nebo noční světlo. Rozhodně ale nejsou na škodu. Design je líbivý, zpracování je jednoduše perfektní a zařízení je tak velmi spolehlivé. Rozhodně produkt doporučuji, případně jeho přímého nástupce Avent DECT SCD721 (nebo 722 a 723).

Plusi

Kvalita, dosah a citlivost, snímač teploty místnosti, nabíjení v kolébce, provoz na síťový i bateriový režim

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Audio Monitors SCD570/00 Elektronická chůva s technologií DECT

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Audio Monitors SCD570/00 Elektronická chůva s technologií DECT

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Atrunas

  1. Pamatojoties uz 2023. gadā visā pasaulē veikto apmierinātības apsekojumu tiešsaistē, kurā piedalījās 10 109 mātes un bērna aprūpes zīmolu un produktu lietotāji. 

  1. Mazuļa uzraudzības ierīces darbības rādiuss atšķiras atkarībā no vides un faktoriem, kas izraisa traucējumus.