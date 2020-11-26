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100% privāts savienojums
Naktslampiņa un šūpuļdziesmas
Sarunas funkcija
Vibrācijas trauksme
DECT tehnoloģija garantē darbību bez traucējumiem no jebkuras citas ierīces, piemēram, citām mazuļa uzraudzības ierīcēm, bezvadu tālruņiem, mobilajiem tālruņiem. Datu šifrēšana sniedz drošu un privātu savienojumu, lai jūs pilnībā droši zinātu, ka dzirdat tikai mazuli.
Sadzirdiet katru mazuļa radīto skaņu īpaši skaidri. DECT (digitāli uzlabota bezvadu telekomunikācija) tehnoloģija nodrošina augstas kvalitātes kristāldzidru skaņu, lai jūs varētu dzirdēt mazuli jebkurā laikā.
Unikālais Smart ECO režīms automātiski samazina pārraides jaudu un palielina akumulatora kalpošanas laiku. Jo tuvāk mazulim atrodaties, jo mazāk enerģijas nepieciešams ideālam savienojumam (nav pieejams ASV un Kanādā).
5.0
no 5
21
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
Lenka Z.
26/11/2020
Česká republika
Verificēts pircējs
jednoduché ovládání
funguje doopravdy na velinkou vzdálenost, noční osvětlení je příjemné
Mīnusi
žádná
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Audio Monitors SCD570/00 Elektronická chůva s technologií DECT
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Audio Monitors SCD570/00 Elektronická chůva s technologií DECT
Anouk0071
27/05/2020
Česká republika
Spolehlivá chůvička
Chůvičku doporučuji do každé rodiny s miminkem. Výrobek nás během používání nikdy nezklamal. Vzdáleně lze komunikovat s dítětem, ovládat světélko a ukolébavky. Zároveň měří teplotu místnosti. Dosah je dostačující.
Plusi
Spolehlivost, možnost vzdáleného zapnutí světla/ukolébavky, měření teploty v mísnosti
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Audio Monitors SCD570/00 Elektronická chůva s technologií DECT
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Audio Monitors SCD570/00 Elektronická chůva s technologií DECT
tom4lbrecht
19/05/2020
Česká republika
Velká porce funkcí, které skutečně využijete
Chůviček Avent jsem měl v hledáčku několik. Vždy mi ale při výběru něco z funkcí chybělo nebo naopak přišlo zbytečné. Zde jsem však narazil na kombinaci, která je dle mého nejlepší. Mezi hlavní výhody, které rozhodovaly o nákupu bych vyjmenoval: dobíjecí rodičovská jednotka v kolébce (snadné používání, prostě jednoduše odložíte a nabíjíte, žádné kabely), miminkovská jednotka do zásuvky i na baterie (primárně vám jede z adaptéru, ale na cestách můžete využít bateriový provoz), ukazatel teploty v místnosti, vysoká citlivost a dosah, čistý zvuk. Ostatní funkce jsou spíše příjemný doplňkem, které využíváme spíše sporadicky - ukolébavky, senzor pláče, nebo noční světlo. Rozhodně ale nejsou na škodu. Design je líbivý, zpracování je jednoduše perfektní a zařízení je tak velmi spolehlivé. Rozhodně produkt doporučuji, případně jeho přímého nástupce Avent DECT SCD721 (nebo 722 a 723).
Plusi
Kvalita, dosah a citlivost, snímač teploty místnosti, nabíjení v kolébce, provoz na síťový i bateriový režim
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Audio Monitors SCD570/00 Elektronická chůva s technologií DECT
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Audio Monitors SCD570/00 Elektronická chůva s technologií DECT
Pamatojoties uz 2023. gadā visā pasaulē veikto apmierinātības apsekojumu tiešsaistē, kurā piedalījās 10 109 mātes un bērna aprūpes zīmolu un produktu lietotāji.
Mazuļa uzraudzības ierīces darbības rādiuss atšķiras atkarībā no vides un faktoriem, kas izraisa traucējumus.