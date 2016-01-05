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  • Pārvietojams savienojums ar jūsu mazuli
  • Pārvietojams savienojums ar jūsu mazuli
  • Pārvietojams savienojums ar jūsu mazuli
  • Pārvietojams savienojums ar jūsu mazuli
  • Pārvietojams savienojums ar jūsu mazuli
  • Pārvietojams savienojums ar jūsu mazuli
  • Pārvietojams savienojums ar jūsu mazuli
  • Pārvietojams savienojums ar jūsu mazuli
  • Pārvietojams savienojums ar jūsu mazuli
  • Pārvietojams savienojums ar jūsu mazuli
  • Pārvietojams savienojums ar jūsu mazuli

Izbeigta ražošana

Philips AventDigitālā video mazuļu uzraudzības ierīce

SCD610/00

4.2
| (6) Atsauksmes
Pārvietojams savienojums ar jūsu mazuli
Mūsu digitālā video mazuļu uzraudzības ierīču tehnoloģija sniedz iespēju uzturēt drošu un privātu saikni ar mazuli visu laiku.
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zīmols, ko iesaka māmiņas visā pasaulē1

Dienas un nakts redzamība, jebkurā vietā mājās

Pārvietojams savienojums ar jūsu mazuli

  • Saderīga ar 4 kamerām

150 m darb. rād.

150 m darb. rād.

Saglabājiet saikni ar mazuli savās mājās 150 m rādiusā

2,4 collu LCD ekrāns ar dienas un nakts redzamību

2,4 collu LCD ekrāns ar dienas un nakts redzamību

Redziet savu mazuli dienu un nakti. Pilnās krāsās dienas laikā un infrasarkano staru melnbaltā krāsā nakts laikā

Automātiska kanālu izvēle

Automātiska kanālu izvēle

Dzirdiet savu mazuli un neko citu. Uzraudzības ierīce vienlaicīgi pārslēdzas starp 120 kanāliem, lai uzturētu savienojumu bez jebkādiem traucējumiem

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

Skatiet bieži uzdotos jautājumus, lietotāja rokasgrāmatas, drošības informāciju un padomus

Atsauksmes

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4.2

no 5

6

Atsauksmes

4
1

05/01/2016

Polska

Polska

zdecydowanie polecam

Niania u nas bardzo dobrze się sprawdza, użytkuję ją od ponad 2 lat i nie zamierzam zaprzestać ;) co prawda bateria już trochę "wysiadła" ale nianię mam włączoną całą noc więc się nie dziwię... i zamówiłam nową baterię ;) największy plus to możliwość wyłączenia ekranu na noc ( przy włączonej niani) - ekran sam się włącza gdy dziecko się porusza:) ogólnie sama niania w sobie jest bardzo przydatna, nie trzeba latać do dziecka i sprawdzać czy jest ok, wszystko widać na monitorku :)

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCD610/00 Wideoniania cyfrowa

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCD610/00 Wideoniania cyfrowa

05/01/2016

Polska

Polska

zdecydowanie polecam

Niania u nas bardzo dobrze się sprawdza, użytkuję ją od ponad 2 lat i nie zamierzam zaprzestać ;) co prawda bateria już trochę "wysiadła" ale nianię mam włączoną całą noc więc się nie dziwię... i zamówiłam nową baterię ;) największy plus to możliwość wyłączenia ekranu na noc ( przy włączonej niani) - ekran sam się włącza gdy dziecko się porusza:) ogólnie sama niania w sobie jest bardzo przydatna, nie trzeba latać do dziecka i sprawdzać czy jest ok, wszystko widać na monitorku :)

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCD610/00 Wideoniania cyfrowa

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCD610/00 Wideoniania cyfrowa

21/12/2014

Polska

Polska

Rewelacyjny :)

Odkąd mam tą nianię mogę cały czas kontrolować dziecko. Mam synusia pod stałą kontrolą :) bez biegania co chwila do jego pokoju,a to bardzo ułatwia mi życie i oszczędza czas

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCD610/00 Wideoniania cyfrowa

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCD610/00 Wideoniania cyfrowa

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Atrunas

  1. Pamatojoties uz 2023. gadā visā pasaulē veikto apmierinātības apsekojumu tiešsaistē, kurā piedalījās 10 109 mātes un bērna aprūpes zīmolu un produktu lietotāji. 