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Izbeigta ražošana
SCD610/00
Saderīga ar 4 kamerām
Saglabājiet saikni ar mazuli savās mājās 150 m rādiusā
Redziet savu mazuli dienu un nakti. Pilnās krāsās dienas laikā un infrasarkano staru melnbaltā krāsā nakts laikā
Dzirdiet savu mazuli un neko citu. Uzraudzības ierīce vienlaicīgi pārslēdzas starp 120 kanāliem, lai uzturētu savienojumu bez jebkādiem traucējumiem
4.2
no 5
6
Atsauksmes
mariuszko17
05/01/2016
Polska
zdecydowanie polecam
Niania u nas bardzo dobrze się sprawdza, użytkuję ją od ponad 2 lat i nie zamierzam zaprzestać ;) co prawda bateria już trochę "wysiadła" ale nianię mam włączoną całą noc więc się nie dziwię... i zamówiłam nową baterię ;) największy plus to możliwość wyłączenia ekranu na noc ( przy włączonej niani) - ekran sam się włącza gdy dziecko się porusza:) ogólnie sama niania w sobie jest bardzo przydatna, nie trzeba latać do dziecka i sprawdzać czy jest ok, wszystko widać na monitorku :)
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCD610/00 Wideoniania cyfrowa
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCD610/00 Wideoniania cyfrowa
weronika87
05/01/2016
Polska
zdecydowanie polecam
Niania u nas bardzo dobrze się sprawdza, użytkuję ją od ponad 2 lat i nie zamierzam zaprzestać ;) co prawda bateria już trochę "wysiadła" ale nianię mam włączoną całą noc więc się nie dziwię... i zamówiłam nową baterię ;) największy plus to możliwość wyłączenia ekranu na noc ( przy włączonej niani) - ekran sam się włącza gdy dziecko się porusza:) ogólnie sama niania w sobie jest bardzo przydatna, nie trzeba latać do dziecka i sprawdzać czy jest ok, wszystko widać na monitorku :)
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCD610/00 Wideoniania cyfrowa
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCD610/00 Wideoniania cyfrowa
ela31
21/12/2014
Polska
Rewelacyjny :)
Odkąd mam tą nianię mogę cały czas kontrolować dziecko. Mam synusia pod stałą kontrolą :) bez biegania co chwila do jego pokoju,a to bardzo ułatwia mi życie i oszczędza czas
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCD610/00 Wideoniania cyfrowa
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCD610/00 Wideoniania cyfrowa
Pamatojoties uz 2023. gadā visā pasaulē veikto apmierinātības apsekojumu tiešsaistē, kurā piedalījās 10 109 mātes un bērna aprūpes zīmolu un produktu lietotāji.