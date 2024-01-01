SCD643/26
Vienmēr mazuļa tuvumā
Izmantojiet Philips Avent Connected Baby Camera, lai vienmēr paturētu acīs savu mazuli. Lietotne Baby Monitor+ ļauj likt lietā mūsu HD kameru, patiesas sarunas funkciju un Secure Connect System, lai no jebkuras vietas saglabātu saikni ar bērniņu.Skatīt visas priekšrocības
Mūsu drošā savienotā sistēma izmanto vairākas šifrētas saites no mazuļa ierīces uz lietotni, nodrošinot stabilu un privātu savienojumu.
Jūs varēsiet pavisam skaidri sadzirdēt katru troksnīti, guldzienu un žagas. Mazuļa ierīce izmanto Full HD kameru ar nakts redzamību un digitālo tālummaiņu, uzņemot skaidrus mazuļa istabas attēlus gan dienā, gan naktī.
Redziet un dzirdiet savu mazuli mājās un no attāluma ar lietotni Philips Avent Baby Monitor+. Izmantojot Wi-Fi vai mobilo internetu, uzraudzība un nomierināšana ir pieejama jebkurā vietā.
Integrētais istabas termometrs ar augstas un zemas temperatūras brīdinājumiem palīdz gādāt par mazuļa labsajūtu miegā. Lielisks mājīgums nevainojamai atpūtai.
Ienesiet mazuļa istabā mierinošu starojumu, ko nodrošina mazuļa ierīces integrētā nakts gaisma. Ieslēdziet to un izslēdziet vai noregulējiet spilgtumu, izmantojot lietotni Baby Monitor+.
Uzņemiet mazuļa fotoattēlus un iemūžiniet katru brīnišķīgo mirkli ar savu bērnu, izmantojot lietotni Baby Monitor+.
Vairs nekādu rāciju! Mūsu mazuļa uzraudzības ierīce izmanto tikai reālas sarunas, tāpēc, nospiežot pogu, jūs un mazulis varat dzirdēt viens otra dziedāšanu, mierināšanu vai smieklus bez traucējumiem.
Izvēlieties kādu no 15 nomierinošajiem dārza putnu dziesmu un nakts dabas skaņu ierakstiem vai šūpļa dziesmas, piemēram, Rock-a-Bye Baby. Varat arī izveidot savus ierakstus atskaņošanai pēc nepieciešamības. Un visbeidzot — kas gan var būt labāks par vecāku balss skaņām?
Kameras skatu var regulēt horizontāli un vertikāli, lai mazuļa istabu skatītu no dažādiem leņķiem.
