    Philips Avent Connected Mazuļa uzraudzības ierīce

    SCD643/26

    Izmantojiet Philips Avent Connected Baby Camera, lai vienmēr paturētu acīs savu mazuli. Lietotne Baby Monitor+ ļauj likt lietā mūsu HD kameru, patiesas sarunas funkciju un Secure Connect System, lai no jebkuras vietas saglabātu saikni ar bērniņu.

    Nenolaidiet acis no mazuļa gan mājās, gan citviet

    • Drošā savienotā sistēma
    • Full HD kamera
    • Savienošana, izmantojot lietotni Baby Monitor +
    • Funkcijas sirdsmieram
    Izstrādāta, lai pastāvīgi nodrošinātu sasaisti ar mazuli

    Izstrādāta, lai pastāvīgi nodrošinātu sasaisti ar mazuli

    Mūsu drošā savienotā sistēma izmanto vairākas šifrētas saites no mazuļa ierīces uz lietotni, nodrošinot stabilu un privātu savienojumu.

    Full HD kamera ar nakts redzamību un digitālo tālummaiņu

    Full HD kamera ar nakts redzamību un digitālo tālummaiņu

    Jūs varēsiet pavisam skaidri sadzirdēt katru troksnīti, guldzienu un žagas. Mazuļa ierīce izmanto Full HD kameru ar nakts redzamību un digitālo tālummaiņu, uzņemot skaidrus mazuļa istabas attēlus gan dienā, gan naktī.

    Redziet katru kustību, dzirdiet katru skaņu

    Redziet katru kustību, dzirdiet katru skaņu

    Redziet un dzirdiet savu mazuli mājās un no attāluma ar lietotni Philips Avent Baby Monitor+. Izmantojot Wi-Fi vai mobilo internetu, uzraudzība un nomierināšana ir pieejama jebkurā vietā.

    Ne pārāk silti vai vēsi, bet vienmēr atbilstoši

    Ne pārāk silti vai vēsi, bet vienmēr atbilstoši

    Integrētais istabas termometrs ar augstas un zemas temperatūras brīdinājumiem palīdz gādāt par mazuļa labsajūtu miegā. Lielisks mājīgums nevainojamai atpūtai.

    Mierīgs snaudas laiks ar nomierinošu nakts gaismu

    Mierīgs snaudas laiks ar nomierinošu nakts gaismu

    Ienesiet mazuļa istabā mierinošu starojumu, ko nodrošina mazuļa ierīces integrētā nakts gaisma. Ieslēdziet to un izslēdziet vai noregulējiet spilgtumu, izmantojot lietotni Baby Monitor+.

    Iemūžiniet katru brīnišķīgo mirkli ar lietotni

    Iemūžiniet katru brīnišķīgo mirkli ar lietotni

    Uzņemiet mazuļa fotoattēlus un iemūžiniet katru brīnišķīgo mirkli ar savu bērnu, izmantojot lietotni Baby Monitor+.

    Runājiet un vienlaicīgi klausieties savu mazuli

    Runājiet un vienlaicīgi klausieties savu mazuli

    Vairs nekādu rāciju! Mūsu mazuļa uzraudzības ierīce izmanto tikai reālas sarunas, tāpēc, nospiežot pogu, jūs un mazulis varat dzirdēt viens otra dziedāšanu, mierināšanu vai smieklus bez traucējumiem.

    Tīkamas un nomierinošas skaņas

    Tīkamas un nomierinošas skaņas

    Izvēlieties kādu no 15 nomierinošajiem dārza putnu dziesmu un nakts dabas skaņu ierakstiem vai šūpļa dziesmas, piemēram, Rock-a-Bye Baby. Varat arī izveidot savus ierakstus atskaņošanai pēc nepieciešamības. Un visbeidzot — kas gan var būt labāks par vecāku balss skaņām?

    Manuāla kameras pagriešana, lai nodrošinātu pilnīgu mazuļa istabas skatu

    Manuāla kameras pagriešana, lai nodrošinātu pilnīgu mazuļa istabas skatu

    Kameras skatu var regulēt horizontāli un vertikāli, lai mazuļa istabu skatītu no dažādiem leņķiem.

    Tehniskā specifikācija

    • Lietošanas komforts

      Video režīms
      Brīdinājumi
      • zudis savienojums
      • Temperatūra
      • skaņa
      • kustību noteikšana
      Uzraudzība fonā
      Jā, bērns ir dzirdams, kamēr tālrunis ir bloķēts vai tiek izmantotas citas lietotnes

    • Strāvas padeve

      Zīdaiņa kameras barošanas avots
      Tikai strāva

    • Funkcijas

      Savienojuma režīms
      Tikai bezvadu lietotnes režīms
      Mobilā savienojuma diapazons
      Neierobežots, nepieciešams interneta pieslēgums
      Operētājsistēma (lietotne)
      iOS 13+ un jaunākas versijas un Android 6 un jaunākas versijas
      Zīdaiņa ierīces kameras izšķirtspēja
      Full HD 1080p
      Šūpuļdziesmas, trokšņi un fona skaņas
      Jā, tostarp taimeris
      Ierakstiet individuālas skaņas
      Jā, izmantojot lietotni
      Tālruņa lietojumprogramma (lietotne)
      Philips Avent Baby Monitor+
      Istabas termometrs
      Jā, tostarp brīdinājums

    • Programmatūras atbalsts

      Programmatūras atjauninājumi
      • Philips piedāvā attiecīgus programmatūras atjauninājumus 2 gadus
      • pēc pirkuma datuma

    Palīdzība saistībā ar šo izstrādājumu

    Padomi par izstrādājumu, bieži uzdotie jautājumi, lietotāja rokasgrāmatas un informācija par drošību un atbilstību.

