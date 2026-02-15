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Izbeigta ražošana

Philips Avent ConnectedMazuļa uzraudzības ierīce

SCD923/26

4.6
| (255) Atsauksmes | 92% ieteica šo produktu
Ar pārliecību jebkurā vietā
No jebkuras vietas droši sekojiet tam, kas notiek ar jūsu mazuli, izmantojot Philips Avent Connected zīdaiņa uzraudzības ierīci. Mūsu drošā sistēma ļauj jums vienmēr sekot tam, kas jūsu mājās notiek ar mazuli. Turklāt, izmantojot lietotni Baby Monitor+, jūs varat sekot mazulim no jebkuras vietas.
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zīmols, ko iesaka māmiņas visā pasaulē1

Sekojiet mazulim mājās un citviet

Ar pārliecību jebkurā vietā

  • Full HD kamera

  • Vecāku ierīce ar 12 h darbības laiku

  • Drošā savienotā sistēma

  • Savienošana, izmantojot lietotni: Baby Monitor +

Izstrādāta, lai pastāvīgi nodrošinātu sasaisti ar mazuli

Mūsu drošā savienotā sistēma izmanto vairākas šifrētas saites no mazuļa ierīces uz vecāku ierīci un lietotni, nodrošinot stabilu un privātu savienojumu.

Full HD kamera ar nakts redzamību un digitālo tālummaiņu

Redziet un dzirdiet savu mazuli mājās un no attāluma ar lietotni Philips Avent Baby Monitor+. Izmantojot Wi-Fi vai mobilo internetu, uzraudzība un nomierināšana ir pieejama jebkurā vietā.

Redziet katru kustību, dzirdiet katru skaņu

Mazuļa ierīce izmanto Full HD kameru ar nakts redzamību un digitālo tālummaiņu, kas nodrošina skaidrus mazuļa istabas attēlus gan dienā, gan naktī.

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

Skatiet bieži uzdotos jautājumus, lietotāja rokasgrāmatas, drošības informāciju un padomus

Atsauksmes

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4.6

no 5

255

Atsauksmes

92%

ieteica šo produktu

15/02/2026

Latvija

Latvija

Mans sirdsmiera nodrošinātājs

Izmantoju šo ierīci no mazuļa pirmās dienas. Ideāli rūpējas par manu sirdsmieru, jo varu vērot viņu guļot, pieskatīt pulsu, gaisa temperatūru, gulēšanas režīmu, pat palīdz noteikt, kādēļ mazulis raud. Mazajam jau vairāk kā gads un joprojām izmantoju. Mazajam patīk gan baltās skaņas, gan melodijas, kas ir iestrādātas ierīcē.

Plusi

Liels palīgs - laba redzamība, pulsa, temperatūras rādītāji, miega režīma analīze, raudāšanas tulkošana.

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Connected SCD923/26 Mazuļa uzraudzības ierīce

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Connected SCD923/26 Mazuļa uzraudzības ierīce

10/06/2025

Latvija

Latvija

Ļoti patīk

Superīga! Kamēr darbojos pa māju, mierīga sirds, jo varu vērot mazuli ekrānā

Plusi

Lielisks

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Connected SCD923/26 Mazuļa uzraudzības ierīce

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Connected SCD923/26 Mazuļa uzraudzības ierīce

11/04/2024

Latvija

Latvija

Sirdsmieram un vecāku drošības sajūtai radīts

Lieliska bērna uzraudzības ierīce ar ļoti kvalitatīvu attēlu, ērti lietojamām papildfunkcijām ( gan istabas temperatūras info, naktslampiņa, dziesmiņa un balss atskaņošana)! Baby Monitor + aplikācijas pieslēgšana ļauj bērnu uzraudzīt arī no viedierīcēm no jebkuras vietas - unikāla pieredze un miera un drošības sajūta.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Connected SCD923/26 Mazuļa uzraudzības ierīce

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Connected SCD923/26 Mazuļa uzraudzības ierīce

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Atrunas

  1. Pamatojoties uz 2023. gadā visā pasaulē veikto apmierinātības apsekojumu tiešsaistē, kurā piedalījās 10 109 mātes un bērna aprūpes zīmolu un produktu lietotāji. 

  1. Līdz 400 metriem ārā un 50 metriem telpās

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