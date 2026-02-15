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Piegāde 3-4 darba dienu laikā
Izbeigta ražošana
Full HD kamera
Vecāku ierīce ar 12 h darbības laiku
Drošā savienotā sistēma
Savienošana, izmantojot lietotni: Baby Monitor +
Mūsu drošā savienotā sistēma izmanto vairākas šifrētas saites no mazuļa ierīces uz vecāku ierīci un lietotni, nodrošinot stabilu un privātu savienojumu.
Redziet un dzirdiet savu mazuli mājās un no attāluma ar lietotni Philips Avent Baby Monitor+. Izmantojot Wi-Fi vai mobilo internetu, uzraudzība un nomierināšana ir pieejama jebkurā vietā.
Mazuļa ierīce izmanto Full HD kameru ar nakts redzamību un digitālo tālummaiņu, kas nodrošina skaidrus mazuļa istabas attēlus gan dienā, gan naktī.
4.6
no 5
255
Atsauksmes
92%
ieteica šo produktu
Mamma88
15/02/2026
Latvija
Mans sirdsmiera nodrošinātājs
Izmantoju šo ierīci no mazuļa pirmās dienas. Ideāli rūpējas par manu sirdsmieru, jo varu vērot viņu guļot, pieskatīt pulsu, gaisa temperatūru, gulēšanas režīmu, pat palīdz noteikt, kādēļ mazulis raud. Mazajam jau vairāk kā gads un joprojām izmantoju. Mazajam patīk gan baltās skaņas, gan melodijas, kas ir iestrādātas ierīcē.
Plusi
Liels palīgs - laba redzamība, pulsa, temperatūras rādītāji, miega režīma analīze, raudāšanas tulkošana.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Connected SCD923/26 Mazuļa uzraudzības ierīce
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Connected SCD923/26 Mazuļa uzraudzības ierīce
Elīna1991
10/06/2025
Latvija
Ļoti patīk
Superīga! Kamēr darbojos pa māju, mierīga sirds, jo varu vērot mazuli ekrānā
Plusi
Lielisks
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Connected SCD923/26 Mazuļa uzraudzības ierīce
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Connected SCD923/26 Mazuļa uzraudzības ierīce
GOLDY777
11/04/2024
Latvija
Sirdsmieram un vecāku drošības sajūtai radīts
Lieliska bērna uzraudzības ierīce ar ļoti kvalitatīvu attēlu, ērti lietojamām papildfunkcijām ( gan istabas temperatūras info, naktslampiņa, dziesmiņa un balss atskaņošana)! Baby Monitor + aplikācijas pieslēgšana ļauj bērnu uzraudzīt arī no viedierīcēm no jebkuras vietas - unikāla pieredze un miera un drošības sajūta.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Connected SCD923/26 Mazuļa uzraudzības ierīce
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Connected SCD923/26 Mazuļa uzraudzības ierīce
Pamatojoties uz 2023. gadā visā pasaulē veikto apmierinātības apsekojumu tiešsaistē, kurā piedalījās 10 109 mātes un bērna aprūpes zīmolu un produktu lietotāji.
Līdz 400 metriem ārā un 50 metriem telpās
Eko režīmā pēc pilnas uzlādes