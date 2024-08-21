10% atlaide pirmajam pasūtījumam
30 dienu atgriešana
Piegāde 3-4 darba dienu laikā
Interneta veikals
Mazuļu uzraudzības ier. un termometri
Visas sērijas
Philips Avent Connected Mazuļa uzraudzības ierīce
Izbeigta ražošana
Atbalsts
SCD923/26
Doties uz veikalu
Piesakieties vai izveidojiet kontu
Tev būs tūlītēja piekļuve rokasgrāmatām, īpaši tev pielāgotam atbalstam un citām iespējām. Turklāt tas ir ātri un vienkārši.
Īsā lietošanas pamācība
Data Act Document
Visi (2)
Kā rīkoties, pirms atbrīvojos no savas mazuļa uzraudzības ierīces?
Vai es varu savienot savu mazuļa kameru ar citas uzraudzības ierīces vecāku ierīci?
Mans viesis nevar redzēt video lietotnē Philips Avent Baby Monitor+
Philips Avent savienotā bērnu uzraudzības ierīce zaudē savienojumu
Es nevaru iestatīt savas ierīces un lietotni Philips Avent Baby Monitor+
Pārbaudiet garantijas noteikumus un sāciet izstrādājuma maiņas vai remonta procesu
Atrast servisa centru
Atrodiet tuvākos servisa centrus, kuros veikt remontu, diagnostiku un iegādāties oriģinālās detaļas
Garantija
Mūsu izstrādājumu garantijas politikas
Sazinies ar mums
Mēs labprāt tev palīdzēsim