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2 unces / 60 ml
0 m+
Knupītis ir veidots tā, lai mazinātu barošanas radītās problēmas, neļaujot gaisam iekļūt bērniņa vēderā.
Produkta elastīgais spirāles dizains kopā ar nomierinošām ziedlapiņām rada dabisku plūsmu mazuļa barošanas laikā.
Knupīša materiāls ir īpaši mīksts un tas ir veidots, atdarinot sajūtas, ko sniedz krūts.
4.8
no 5
6
Atsauksmes
100%
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MorenaB
27/07/2020
Hrvatska
Prva bočica za bebe
Bočica dobiva 5 zvjezdica jer je zaista super. Savršena za prve dane kada beba papa malo a često. Može se koristiti od prvog dana. Beba prihvaća sisač bez problema. Lijepo prianja u ruku. Lako se održava higijena bočice.
Plusi
Savršena.
Mīnusi
Nema negativnih primjedbi.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Baby Bottles SCF039/17 Bočica za bebe Natural
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Baby Bottles SCF039/17 Bočica za bebe Natural
gabrielacik
20/11/2019
România
Foarte multumit
Mi-a fost foarte folositor in hranirea lui bebe Andrei.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Natural SCF039/17 Biberon cu flux liber 60ml
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Natural SCF039/17 Biberon cu flux liber 60ml
Klara
14/06/2019
România
Rewiev Philips
Recomand cu mare drag acest biberon..Am trei copii si fiecare din ei au folosit doar acest biberon...este super practic si usor..bebe de 9 luni îl adora
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Natural SCF039/17 Biberon cu flux liber 60ml
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Natural SCF039/17 Biberon cu flux liber 60ml
Kas ir kolikas, un kā tās ietekmē mazuļus? Viens no koliku cēloņiem ir barošanas laikā norītais gaiss, kas rada diskomforta sajūtu mazuļa gremošanas sistēmā. Koliku simptomi ir raudāšana, nemiers.