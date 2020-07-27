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  • Ideāli piemērota izvēlīgiem mazuļiem
  • Ideāli piemērota izvēlīgiem mazuļiem
  • Ideāli piemērota izvēlīgiem mazuļiem
  • Ideāli piemērota izvēlīgiem mazuļiem
  • Ideāli piemērota izvēlīgiem mazuļiem
  • Ideāli piemērota izvēlīgiem mazuļiem
  • Ideāli piemērota izvēlīgiem mazuļiem
  • Ideāli piemērota izvēlīgiem mazuļiem
  • Ideāli piemērota izvēlīgiem mazuļiem
  • Ideāli piemērota izvēlīgiem mazuļiem
  • Ideāli piemērota izvēlīgiem mazuļiem
  • Ideāli piemērota izvēlīgiem mazuļiem
  • Ideāli piemērota izvēlīgiem mazuļiem

Philips Avent Baby BottlesNatural zīdaiņu pudelīte

SCF039/17

4.8
| (6) Atsauksmes | 100% ieteica šo produktu
Ideāli piemērota izvēlīgiem mazuļiem
Komplektā First Flow knupītis. Mazā pudelīte ir ērta, lai sagatavotu mazuļa mazajam vēderiņam atbilstošu ēdiena daudzumu. Pudelītes ir izstrādātas tā, lai samazinātu kolikas un diskomfortu, neļaujot gaisam iekļūt mazuļa vēderā. Var lietot kopā ar visiem Natural sērijas knupīšiem.
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Ideāli piemērota izvēlīgiem mazuļiem

Ideāli piemērota izvēlīgiem mazuļiem

  • 2 unces / 60 ml

  • 0 m+

Radīts, lai mazinātu kolikas

Radīts, lai mazinātu kolikas

Knupītis ir veidots tā, lai mazinātu barošanas radītās problēmas, neļaujot gaisam iekļūt bērniņa vēderā.

Elastīgas spirāles dizains savienojumā ar ērtām ziedlapiņām

Elastīgas spirāles dizains savienojumā ar ērtām ziedlapiņām

Produkta elastīgais spirāles dizains kopā ar nomierinošām ziedlapiņām rada dabisku plūsmu mazuļa barošanas laikā.

Mīkstais knupītis ir veidots tā, lai atgādinātu krūts radītās sajūtas

Mīkstais knupītis ir veidots tā, lai atgādinātu krūts radītās sajūtas

Knupīša materiāls ir īpaši mīksts un tas ir veidots, atdarinot sajūtas, ko sniedz krūts.

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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4.8

no 5

6

Atsauksmes

100%

ieteica šo produktu

3
2
1

27/07/2020

Hrvatska

Hrvatska

Prva bočica za bebe

Bočica dobiva 5 zvjezdica jer je zaista super. Savršena za prve dane kada beba papa malo a često. Može se koristiti od prvog dana. Beba prihvaća sisač bez problema. Lijepo prianja u ruku. Lako se održava higijena bočice.

Plusi

Savršena.

Mīnusi

Nema negativnih primjedbi.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Baby Bottles SCF039/17 Bočica za bebe Natural

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Baby Bottles SCF039/17 Bočica za bebe Natural

20/11/2019

România

România

Foarte multumit

Mi-a fost foarte folositor in hranirea lui bebe Andrei.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Natural SCF039/17 Biberon cu flux liber 60ml

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Natural SCF039/17 Biberon cu flux liber 60ml

14/06/2019

România

România

Rewiev Philips

Recomand cu mare drag acest biberon..Am trei copii si fiecare din ei au folosit doar acest biberon...este super practic si usor..bebe de 9 luni îl adora

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Natural SCF039/17 Biberon cu flux liber 60ml

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Natural SCF039/17 Biberon cu flux liber 60ml

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Atrunas

  1. Kas ir kolikas, un kā tās ietekmē mazuļus? Viens no koliku cēloņiem ir barošanas laikā norītais gaiss, kas rada diskomforta sajūtu mazuļa gremošanas sistēmā. Koliku simptomi ir raudāšana, nemiers.