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Philips Avent Baby Bottles Natural zīdaiņu pudelīte
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SCF039/17
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Vai mani Philips Avent barošanas pudelītes piederumi ir savstarpēji saderīgi?
Kā oriģinālais Natural knupītis vai pretkoliku knupītis atšķiras no Natural Response knupīša?
Vai Philips Avent pudelītes ir piemērotas saldētavai?
Vai mans Philips Avent izstrādājums satur BPA vai BPS?
Philips Avent Natural vai Natural Response knupītis sakļaujas
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