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  • Mazuļa nomierināšanai jau no 1. dienas
  • Mazuļa nomierināšanai jau no 1. dienas
  • Mazuļa nomierināšanai jau no 1. dienas
  • Mazuļa nomierināšanai jau no 1. dienas
  • Mazuļa nomierināšanai jau no 1. dienas
  • Mazuļa nomierināšanai jau no 1. dienas
  • Mazuļa nomierināšanai jau no 1. dienas
  • Mazuļa nomierināšanai jau no 1. dienas
  • Mazuļa nomierināšanai jau no 1. dienas
  • Mazuļa nomierināšanai jau no 1. dienas
  • Mazuļa nomierināšanai jau no 1. dienas
  • Mazuļa nomierināšanai jau no 1. dienas
  • Mazuļa nomierināšanai jau no 1. dienas
  • Mazuļa nomierināšanai jau no 1. dienas
  • Mazuļa nomierināšanai jau no 1. dienas
  • Mazuļa nomierināšanai jau no 1. dienas
  • Mazuļa nomierināšanai jau no 1. dienas
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Philips Avent Sootherultra start

SCF075/01

4.9
| (173) Atsauksmes | 100% ieteica šo produktu
Mazuļa nomierināšanai jau no 1. dienas
Miers un labs prāts jau no pirmās dienas. Philips Avent ultra jaundzimušo knupītis ir pielāgots mazuļa mutītei, un to var droši lietot līdz sešu mēnešu vecumam. Mierinājums un atvieglojums ir tepat pa rokai neatkarīgi no tā, kurš pieskata bērnu.
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māmiņu ieteiktākais zīmols pasaulē1

Mazs un viegls — kā radīts jūsu mazulim

Mazuļa nomierināšanai jau no 1. dienas

  • Radīts jaundzimušajiem

  • Ortodontisks, nesatur BPA

  • 2 kompl.

  • 0-2 m

Viegls knupītis jaundzimušajiem, droši lietojams līdz 6 mēnešu vecumam

Viegls knupītis jaundzimušajiem, droši lietojams līdz 6 mēnešu vecumam

Mūsu jaundzimušo knupīši ir īpaši izstrādāti, lai tie būtu piemēroti mazajām mutītēm un sejiņām. Knupja vieglais dizains bez gredzena padara to par ideālu pirmo knupi, un tas ir piemērots zīdaiņiem līdz 6 mēnešu vecumam. Knupīša forma un izmērs palīdz jūsu mazulim viegli pāriet uz mūsu Philips Avent ultra air un ultra soft knupīšu klāstu, lai pielāgotos dabiskajām zīšanas vajadzībām.

98 % knupja pieņemšanas*

98 % knupja pieņemšanas*

Kad mēs jautājām vecākiem, kā viņu mazuļi reaģē uz mūsu teksturētajiem silikona uzgaļiem, vidēji 98% aptaujāto atzina, ka viņu mazuļi pieņem Philips Avent ultra knupīšus.

Īstā izvēle veselīgai mutes dobuma attīstībai

Īstā izvēle veselīgai mutes dobuma attīstībai

Mūsu ortodontiskie, simetriskie mīkstā silikona uzgaļi ir izstrādāti dabiskai mutes dobuma attīstībai.

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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4.9

no 5

173

Atsauksmes

100%

ieteica šo produktu

3
1

20/11/2024

Polska

Polska

Idealny na pierwszy smoczek dziecka

Smoczek ma bardzo miękki i elastyczny silikonowy kapturek, który imituje kształt piersi. Dzięki temu dziecko łatwo akceptuje smoczek, nie odczuwając różnicy w porównaniu do ssania piersi. Jego konstrukcja zapewnia naturalne ssanie, co jest korzystne dla rozwoju jamy ustnej i mięśni twarzy. Ponadto, smoczek Philips Ultra Start jest zaprojektowany w taki sposób, aby zminimalizować ryzyko podrażnień czy zaczerwienień skóry wokół ust, dzięki specjalnemu wentylowi, który zapewnia cyrkulację powietrza i zapobiega gromadzeniu się wilgoci. Smoczek jest łatwy w utrzymaniu czystości można go wygodnie sterylizować.

Plusi

Mały kształt, nie zapycha buzi dziecka, nie podrażnia ust ani buzi, dobrze odprowadza powietrze

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Ultra Start SCF075/01 Smoczek

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Ultra Start SCF075/01 Smoczek

19/11/2024

Polska

Polska

Pięknie swiecą

Smoczki są bardzo dobrze wykonane, są miękkie i szybko uspokajają maluszka, moja córeczka polubiła je już od pierwszych dni, dużym plusem jest to ze świecą w ciemności ponieważ bez problemu mogę znaleźć smoczka w nocy w nocy w łóżeczku.

Plusi

Świecą w ciemności, lekki,miękki, odporny na wysoką temperaturę

Mīnusi

Brak

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Ultra Start na Noc SCF075/07 Smoczek świecący

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Ultra Start na Noc SCF075/07 Smoczek świecący

19/11/2024

Polska

Polska

Bardzo dobry smoczek

Smoczek posiada specjalne otwory wentylacyjne, które zapewniają idealny przepływ powietrza, są wykonane z silikonu który jest odporny na wysoką temperaturę, a podczas sterylizacji nie zmienia koloru ani kształtu . Smoczki majak piękne kolory i urocze na nich obrazki,

Plusi

Trwałość, jakość, kształt.

Mīnusi

Brak

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Ultra Start SCF075/03 Smoczek

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Ultra Start SCF075/03 Smoczek

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  • Piedāvājumi tikai biedriem.
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
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Atrunas

  1. Balstoties uz tiešsaistes apmierinātības aptauju, kas 2024. gadā tika veikta visā pasaulē ar 8139 mātes un bērna aprūpes zīmolu un produktu lietotājiem. 

  1. 2023. gadā veiktā ASV patērētāju testa dati apstiprina, ka 98% dalībnieku ir pozitīva attieksme pret teksturēto Philips Avent uzgali, kas tiek izmantots mūsu ultra knupīšos (n=201).

  2. Higiēnisku apsvērumu dēļ nomainiet knupīti pēc 4 nedēļu lietošanas