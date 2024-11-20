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Piegāde 3-4 darba dienu laikā
Radīts jaundzimušajiem
Ortodontisks, nesatur BPA
2 kompl.
0-2 m
Mūsu jaundzimušo knupīši ir īpaši izstrādāti, lai tie būtu piemēroti mazajām mutītēm un sejiņām. Knupja vieglais dizains bez gredzena padara to par ideālu pirmo knupi, un tas ir piemērots zīdaiņiem līdz 6 mēnešu vecumam. Knupīša forma un izmērs palīdz jūsu mazulim viegli pāriet uz mūsu Philips Avent ultra air un ultra soft knupīšu klāstu, lai pielāgotos dabiskajām zīšanas vajadzībām.
Kad mēs jautājām vecākiem, kā viņu mazuļi reaģē uz mūsu teksturētajiem silikona uzgaļiem, vidēji 98% aptaujāto atzina, ka viņu mazuļi pieņem Philips Avent ultra knupīšus.
Mūsu ortodontiskie, simetriskie mīkstā silikona uzgaļi ir izstrādāti dabiskai mutes dobuma attīstībai.
4.9
no 5
173
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
Kiniiia013
20/11/2024
Polska
Akcijas daļa
Idealny na pierwszy smoczek dziecka
Smoczek ma bardzo miękki i elastyczny silikonowy kapturek, który imituje kształt piersi. Dzięki temu dziecko łatwo akceptuje smoczek, nie odczuwając różnicy w porównaniu do ssania piersi. Jego konstrukcja zapewnia naturalne ssanie, co jest korzystne dla rozwoju jamy ustnej i mięśni twarzy. Ponadto, smoczek Philips Ultra Start jest zaprojektowany w taki sposób, aby zminimalizować ryzyko podrażnień czy zaczerwienień skóry wokół ust, dzięki specjalnemu wentylowi, który zapewnia cyrkulację powietrza i zapobiega gromadzeniu się wilgoci. Smoczek jest łatwy w utrzymaniu czystości można go wygodnie sterylizować.
Plusi
Mały kształt, nie zapycha buzi dziecka, nie podrażnia ust ani buzi, dobrze odprowadza powietrze
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Ultra Start SCF075/01 Smoczek
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Ultra Start SCF075/01 Smoczek
Kasia S.
19/11/2024
Polska
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Pięknie swiecą
Smoczki są bardzo dobrze wykonane, są miękkie i szybko uspokajają maluszka, moja córeczka polubiła je już od pierwszych dni, dużym plusem jest to ze świecą w ciemności ponieważ bez problemu mogę znaleźć smoczka w nocy w nocy w łóżeczku.
Plusi
Świecą w ciemności, lekki,miękki, odporny na wysoką temperaturę
Mīnusi
Brak
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Ultra Start na Noc SCF075/07 Smoczek świecący
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Ultra Start na Noc SCF075/07 Smoczek świecący
Kasia S.
19/11/2024
Polska
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Bardzo dobry smoczek
Smoczek posiada specjalne otwory wentylacyjne, które zapewniają idealny przepływ powietrza, są wykonane z silikonu który jest odporny na wysoką temperaturę, a podczas sterylizacji nie zmienia koloru ani kształtu . Smoczki majak piękne kolory i urocze na nich obrazki,
Plusi
Trwałość, jakość, kształt.
Mīnusi
Brak
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Ultra Start SCF075/03 Smoczek
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Ultra Start SCF075/03 Smoczek
Balstoties uz tiešsaistes apmierinātības aptauju, kas 2024. gadā tika veikta visā pasaulē ar 8139 mātes un bērna aprūpes zīmolu un produktu lietotājiem.
2023. gadā veiktā ASV patērētāju testa dati apstiprina, ka 98% dalībnieku ir pozitīva attieksme pret teksturēto Philips Avent uzgali, kas tiek izmantots mūsu ultra knupīšos (n=201).
Higiēnisku apsvērumu dēļ nomainiet knupīti pēc 4 nedēļu lietošanas