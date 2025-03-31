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Philips Avent Soother ultra start

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Philips Avent Sootherultra start

SCF075/01

Philips Avent Soother ultra start

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  • Philips Avent knupīšu tīrīšana un sterilizēšana, izmantojot pārnēsājamo ietvaru un mikroviļņu krāsni
    Philips Avent knupīšu tīrīšana un sterilizēšana, izmantojot pārnēsājamo ietvaru un mikroviļņu krāsni
  • Ūdens izvadīšana no Philips Avent knupīšu uzgaļiem
    Ūdens izvadīšana no Philips Avent knupīšu uzgaļiem

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Lietotāja rokasgrāmata

  • PDF fails, 394.9 kB
  • 9 July 2025

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