ProduktiAtbalsts

10% atlaide pirmajam pasūtījumam

30 dienu atgriešana

Piegāde 3-4 darba dienu laikā

Interneta veikals

Visas sērijas

  • Izstrādāts, lai ikdienā sniegtu komfortu jūsu mazulim
  • Izstrādāts, lai ikdienā sniegtu komfortu jūsu mazulim
  • Izstrādāts, lai ikdienā sniegtu komfortu jūsu mazulim
  • Izstrādāts, lai ikdienā sniegtu komfortu jūsu mazulim
  • Izstrādāts, lai ikdienā sniegtu komfortu jūsu mazulim
  • Izstrādāts, lai ikdienā sniegtu komfortu jūsu mazulim

Izbeigta ražošana

Philips AventClassic māneklītis

SCF124/01

Izstrādāts, lai ikdienā sniegtu komfortu jūsu mazulim

Palīdziet pastāvīgi sniegt jūsu mazulim mierināšanu, izmantojot Philips Avent Classic knupi. Dažādās krāsās pieejamais ortodontiskais, izbīdāmais knupītis netraucē dabisku mazuļa mutes dobuma attīstību.

Skatīt visas priekšrocības
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

māmiņu ieteiktākais zīmols pasaulē1

Stilīgs dizains, kristāldzidrs izskats

Izstrādāts, lai ikdienā sniegtu komfortu jūsu mazulim

  • Komforta nodrošināšanai

  • 0-6 m

  • Ortodontisks un BPA nesaturošs

  • Komplektā 2 gab.

9 no 10 mazuļiem pieņem mūsu knupjus*

9 no 10 mazuļiem pieņem mūsu knupjus*

Mazuļi zina, kas viņiem patīk! Mēs jautājām māmiņām, kā viņu mazuļi reaģēja uz Philips Avent knupīšiem — 9 no 10 mazuļiem pieņēma mūsu knupjus.*

Izstrādāts dabiskai mutes dobuma attīstībai

Izstrādāts dabiskai mutes dobuma attīstībai

Izbīdāmajam silikona knupītim ir simetriska forma, kas rūpējas par jūsu mazuļa aukslēju, zobu un smaganu attīstību, viņam vai viņai augot.

Izgatavots mūsu godalgotajā ražotnē Apvienotajā Karalistē

Izgatavots mūsu godalgotajā ražotnē Apvienotajā Karalistē

Varat būt drošs, ka jūsu mazuļa ērtības ir labās rokās. Šis knupis tika izgatavots mūsu godalgotajā ražotnē Apvienotajā Karalistē.

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

Skatiet bieži uzdotos jautājumus, lietotāja rokasgrāmatas, drošības informāciju un padomus

Atsauksmes

Pieraksties Philips jaunumiem un saņem ekskluzīvus piedāvājumus

  • Piedāvājumi tikai biedriem.
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.

Vēlos saņemt reklāmas paziņojumus par Philips produktiem, pakalpojumiem, notikumiem un akcijām – balstoties uz manām izvēlēm un uzvedību. Varu jebkurā laikā viegli atteikties!

  • Piedāvājumi tikai biedriem.
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
Atrunas

  1. Balstoties uz tiešsaistes apmierinātības aptauju, kas 2024. gadā tika veikta visā pasaulē ar 8139 mātes un bērna aprūpes zīmolu un produktu lietotājiem. 

  1. Knupju zīmols Nr. 1 pasaulē

  2. Ievērojot higiēnu, nomainiet knupīti pret jaunu pēc 4 nedēļu lietošanas

  3. Mūsu klāsts piemērots māmiņām un mazuļiem visos attīstības posmos

  4. Gada ražotājs 2014. gadā

  5. Pārbaudīts tiešsaistē, aptaujājot 100 māmiņu, Apvienotā Karaliste, 2012. gads