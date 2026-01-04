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Izbeigta ražošana
SCF124/01
Izstrādāts, lai ikdienā sniegtu komfortu jūsu mazulim
Palīdziet pastāvīgi sniegt jūsu mazulim mierināšanu, izmantojot Philips Avent Classic knupi. Dažādās krāsās pieejamais ortodontiskais, izbīdāmais knupītis netraucē dabisku mazuļa mutes dobuma attīstību.
Komforta nodrošināšanai
0-6 m
Ortodontisks un BPA nesaturošs
Komplektā 2 gab.
Mazuļi zina, kas viņiem patīk! Mēs jautājām māmiņām, kā viņu mazuļi reaģēja uz Philips Avent knupīšiem — 9 no 10 mazuļiem pieņēma mūsu knupjus.*
Izbīdāmajam silikona knupītim ir simetriska forma, kas rūpējas par jūsu mazuļa aukslēju, zobu un smaganu attīstību, viņam vai viņai augot.
Varat būt drošs, ka jūsu mazuļa ērtības ir labās rokās. Šis knupis tika izgatavots mūsu godalgotajā ražotnē Apvienotajā Karalistē.
Atsauksmes
Balstoties uz tiešsaistes apmierinātības aptauju, kas 2024. gadā tika veikta visā pasaulē ar 8139 mātes un bērna aprūpes zīmolu un produktu lietotājiem.
Knupju zīmols Nr. 1 pasaulē
Ievērojot higiēnu, nomainiet knupīti pret jaunu pēc 4 nedēļu lietošanas
Mūsu klāsts piemērots māmiņām un mazuļiem visos attīstības posmos
Gada ražotājs 2014. gadā
Pārbaudīts tiešsaistē, aptaujājot 100 māmiņu, Apvienotā Karaliste, 2012. gads