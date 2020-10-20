10% atlaide pirmajam pasūtījumam
30 dienu atgriešana
Piegāde 3-4 darba dienu laikā
Interneta veikals
Knupīši
Visas sērijas
Philips Avent Classic māneklītis
Izbeigta ražošana
Atbalsts
SCF124/01
Doties uz veikalu
Piesakieties vai izveidojiet kontu
Tev būs tūlītēja piekļuve rokasgrāmatām, īpaši tev pielāgotam atbalstam un citām iespējām. Turklāt tas ir ātri un vienkārši.
Papildu izglītojošs saturs - English (US)
Visi (7)
Philips Avent knupīša drošuma pārbaude
Kā atbrīvot Philips Avent knupīti no ūdens?
Kāpēc Avent knupji un knupīši ir izgatavoti no silikona, nevis lateksa?
Vai Philips Avent vecuma vadlīnijas ir svarīgas?
Cik ilgi drīkst lietot Philips Avent knupi?
Pārbaudiet garantijas noteikumus un sāciet izstrādājuma maiņas vai remonta procesu
Atrast servisa centru
Atrodiet tuvākos servisa centrus, kuros veikt remontu, diagnostiku un iegādāties oriģinālās detaļas
Garantija
Mūsu izstrādājumu garantijas politikas
Sazinies ar mums
Mēs labprāt tev palīdzēsim