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Izbeigta ražošana
SCF142/00
Komfortabls mazām rociņām
Krūzītes var izmantot ar vai bez rokturiem
Visas Philips Avent pudelītes un krūzītes, izņemot stikla pudelītes un pieaugušo krūzītes / My First Big Kid Cups, ir savstarpēji saderīgas. Tādēļ jūs varat tās mainīt un kombinēt, lai izveidotu tādu krūzīti, kas lieliski atbilstu jūsu bērna attīstības vajadzībām.
3.2
no 5
11
Atsauksmes
koguska
12/12/2014
Polska
Wygodne i praktyczne
Bardzo wygodne uchwyty do butelek. Córka nie miała żadnych problemów z utrzymaniem kubka w prawidłowej pozycji.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF142/00 Uchwyty do kubka do nauki picia
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF142/00 Uchwyty do kubka do nauki picia
jpic
12/12/2014
Polska
Wygodne i praktyczne
Bardzo wygodne uchwyty do butelek. Córka nie miała żadnych problemów z utrzymaniem kubka w prawidłowej pozycji.
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF142/00 Uchwyty do kubka do nauki picia
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF142/00 Uchwyty do kubka do nauki picia
Wiśniawisnia
17/12/2013
Polska
100% funkcjonalności
100% funkcjonalności, a nawet więcej, ponieważ w czasie ząbkowania służyły też jak gryzak. Łatwo do zamontowania, a mimo ciężkiego życia, czyli wyciąganie, upadanie nie popękały. Polecam
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF142/00 Uchwyty do kubka do nauki picia
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF142/00 Uchwyty do kubka do nauki picia