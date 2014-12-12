ProduktiAtbalsts

10% atlaide pirmajam pasūtījumam

30 dienu atgriešana

Piegāde 3-4 darba dienu laikā

Interneta veikals

Visas sērijas

  • Patstāvīgai dzeršanai
  • Patstāvīgai dzeršanai
  • Patstāvīgai dzeršanai
  • Patstāvīgai dzeršanai

Izbeigta ražošana

Philips AventKrūzītes treniņrokturi

SCF142/00

3.2
| (11) Atsauksmes
Patstāvīgai dzeršanai
Philips Avent barošanas pudelītēm un krūzītēm ir paredzēti treniņrokturi, lai jebkurā posmā bērnam palīdzētu dzert patstāvīgi. Rokturus ir viegli uzlikt un noņemt, tādēļ krūzītes var izmantot gan ar tiem, gan bez. Pieejami zaļā un oranžā krāsā.
Skatīt visas priekšrocības

Vienkārši noņemami krūzītes rokturi

Patstāvīgai dzeršanai

Konturēta forma

Komfortabls mazām rociņām

Viegli piestiprināt un noņemt

Krūzītes var izmantot ar vai bez rokturiem

Saderīga ar Philips Avent pudelītēm un krūzītēm

Visas Philips Avent pudelītes un krūzītes, izņemot stikla pudelītes un pieaugušo krūzītes / My First Big Kid Cups, ir savstarpēji saderīgas. Tādēļ jūs varat tās mainīt un kombinēt, lai izveidotu tādu krūzīti, kas lieliski atbilstu jūsu bērna attīstības vajadzībām.

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

Skatiet bieži uzdotos jautājumus, lietotāja rokasgrāmatas, drošības informāciju un padomus

Atsauksmes

Šīs atsauksmes pārvalda Bazaarvoice, un tās atbilst Bazaarvoice autentiskuma politikai, kuru atbalsta krāpšanas apkarošanas tehnoloģija un cilvēka veikta analīze. Sīkāka informācija ir pieejama
Klientu viedokļi produktu un zvaigžņu vērtējumu veidā ir noderīgi visiem. Tie palīdz uzzināt vairāk par produktu un pieņemt pirkuma lēmumu. Ikviens klients, kurš ir iegādājies produktu tiešsaistē vai veikalā, var iesniegt atsauksmi

3.2

no 5

11

Atsauksmes

2

12/12/2014

Polska

Polska

Wygodne i praktyczne

Bardzo wygodne uchwyty do butelek. Córka nie miała żadnych problemów z utrzymaniem kubka w prawidłowej pozycji.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF142/00 Uchwyty do kubka do nauki picia

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF142/00 Uchwyty do kubka do nauki picia

12/12/2014

Polska

Polska

Wygodne i praktyczne

Bardzo wygodne uchwyty do butelek. Córka nie miała żadnych problemów z utrzymaniem kubka w prawidłowej pozycji.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF142/00 Uchwyty do kubka do nauki picia

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF142/00 Uchwyty do kubka do nauki picia

17/12/2013

Polska

Polska

100% funkcjonalności

100% funkcjonalności, a nawet więcej, ponieważ w czasie ząbkowania służyły też jak gryzak. Łatwo do zamontowania, a mimo ciężkiego życia, czyli wyciąganie, upadanie nie popękały. Polecam

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF142/00 Uchwyty do kubka do nauki picia

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF142/00 Uchwyty do kubka do nauki picia

Pieraksties Philips jaunumiem un saņem ekskluzīvus piedāvājumus

  • Piedāvājumi tikai biedriem.
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.

Vēlos saņemt reklāmas paziņojumus par Philips produktiem, pakalpojumiem, notikumiem un akcijām – balstoties uz manām izvēlēm un uzvedību. Varu jebkurā laikā viegli atteikties!

  • Piedāvājumi tikai biedriem.
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.