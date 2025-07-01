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Philips Avent Krūzītes treniņrokturi
Izbeigta ražošana
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SCF142/00
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Vai ir droši lietot Philips Avent izstrādājumu daļas, kuru krāsa ir mainījusies?
Vai mans Philips Avent izstrādājums satur BPA vai BPS?