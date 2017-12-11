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  • Īpaši mazs un viegls — jūsu mazulim
  • Īpaši mazs un viegls — jūsu mazulim
  • Īpaši mazs un viegls — jūsu mazulim
  • Īpaši mazs un viegls — jūsu mazulim
  • Īpaši mazs un viegls — jūsu mazulim
  • Īpaši mazs un viegls — jūsu mazulim
  • Īpaši mazs un viegls — jūsu mazulim
  • Īpaši mazs un viegls — jūsu mazulim
  • Īpaši mazs un viegls — jūsu mazulim

Izbeigta ražošana

Philips AventMini māneklītis

SCF151/01

4.7
| (38) Atsauksmes | 97% ieteica šo produktu
Īpaši mazs un viegls — jūsu mazulim
Philips Avent Mini knupis piemērots smalkiem mazuļiem vecumā līdz 2 mēnešiem. Mazais un vieglais aizsargs ideāli der jūsu jaundzimušajam, nepieskaroties degunam. Ortodontiskais, izbīdāmais knupītis netraucē mazuļa mutes dobuma attīstību.
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māmiņu ieteiktākais zīmols pasaulē1

Ideāli der jūsu jaundzimušajam

Īpaši mazs un viegls — jūsu mazulim

  • Ideāli piemērots jaundzimušajam

  • 0-2 m

  • Ortodontisks un BPA nesaturošs

  • Komplektā 2 gab.

Īpaši mazs un viegls — smalkiem mazuļiem

Īpaši mazs un viegls — smalkiem mazuļiem

Mini knupja aizsargs ir neliels un viegls, tas piemērots smalkiem mazuļiem vecumā līdz 2 mēnešiem.

9 no 10 mazuļiem pieņem mūsu knupjus*

9 no 10 mazuļiem pieņem mūsu knupjus*

Mazuļi zina, kas viņiem patīk! Mēs jautājām māmiņām, kā viņu mazuļi reaģēja uz Philips Avent knupīšiem — 9 no 10 mazuļiem pieņēma mūsu knupjus.*

Izstrādāts dabiskai mutes dobuma attīstībai

Izstrādāts dabiskai mutes dobuma attīstībai

Izbīdāmajam silikona knupītim ir simetriska forma, kas rūpējas par jūsu mazuļa aukslēju, zobu un smaganu attīstību, viņam vai viņai augot.

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

Skatiet bieži uzdotos jautājumus, lietotāja rokasgrāmatas, drošības informāciju un padomus

Atsauksmes

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4.7

no 5

38

Atsauksmes

97%

ieteica šo produktu

3
2

11/12/2017

Polska

Polska

Dobry produkt

Dostałam ten smoczek 0-2 msc razem z buteleczka avent w szkole rodzenia. I cale szczęście bo przydal się gdy zaraz po cc dziecko trafiło do inkubatora. Malej pasował.Położne zachwycaly się tym smoczkiem. Niestety gdy córka zaczęła ssać piers odrzuciła tego smoka,a ponieważ się przejadala,gdyz zaspokajala potrzebę ssania moja piersią, szukałam innego smoczka. Wreszcie trafiłam na soothy z misiem i to byl strzal w dziesiątkę. Córka ssala z luboscia tylko soothy,az do 2 urodzin.Niestety kiedy 1zgubila a 2kolejne przegryzla dałam jej ten pierwszy 0-2msc(schowałam go na pamiątkę) i o dziwo pełna akceptacja. I tak historia zatoczyla koło ;) Aha,Soothy nie spowodowal wady zgryzu-ząbki są perfekcyjnie proste.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF151/01 Minismoczek

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF151/01 Minismoczek

27/04/2016

Polska

Polska

polecam

idealny smoczek dla najmłodszych dzieci, pierwszy jaki zaakceptowała moja córeczka. Lekki, nie zaburza karmienia piersią

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF151/02 Minismoczek

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF151/02 Minismoczek

16/10/2015

Polska

Polska

Świetny smczek

Wspaniały smoczek na początek, miękki silikon, ładny, nieprzytaczający wygląd, nie zakrywa buzi dziecka w takim stopniu jak smoczki innych firm, zgrabny,otworki wentylacyjne i co najważniejsze u nas nie zaburzył ssania piersi.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF151/01 Minismoczek

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF151/01 Minismoczek

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Atrunas

  1. Balstoties uz tiešsaistes apmierinātības aptauju, kas 2024. gadā tika veikta visā pasaulē ar 8139 mātes un bērna aprūpes zīmolu un produktu lietotājiem. 

  1. Gada ražotājs 2014. gadā

  2. Ievērojot higiēnu, nomainiet knupīti pret jaunu pēc 4 nedēļu lietošanas

  3. Knupju zīmols Nr. 1 pasaulē

  4. Mūsu klāsts piemērots māmiņām un mazuļiem visos attīstības posmos

  5. Pārbaudīts tiešsaistē, aptaujājot 100 māmiņu, Apvienotā Karaliste, 2012. gads