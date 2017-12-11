Dostałam ten smoczek 0-2 msc razem z buteleczka avent w szkole rodzenia. I cale szczęście bo przydal się gdy zaraz po cc dziecko trafiło do inkubatora. Malej pasował.Położne zachwycaly się tym smoczkiem. Niestety gdy córka zaczęła ssać piers odrzuciła tego smoka,a ponieważ się przejadala,gdyz zaspokajala potrzebę ssania moja piersią, szukałam innego smoczka. Wreszcie trafiłam na soothy z misiem i to byl strzal w dziesiątkę. Córka ssala z luboscia tylko soothy,az do 2 urodzin.Niestety kiedy 1zgubila a 2kolejne przegryzla dałam jej ten pierwszy 0-2msc(schowałam go na pamiątkę) i o dziwo pełna akceptacja. I tak historia zatoczyla koło ;) Aha,Soothy nie spowodowal wady zgryzu-ząbki są perfekcyjnie proste.