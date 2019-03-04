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Neķirurģiska metode
Plakaniem vai ievilktiem krūtsgaliem
2 Niplette un 2 krūštura ieliktņi
Ievilkti krūtsgali vai krūtsgali, kuri nespēj ilgstoši saglabāt stingrību, ir līdz pat 10 % sieviešu un rada fizioloģiskas ciešanas, kā arī sarežģī mātei un mazulim barošanu ar krūti. Mazuļa zīšanai vajadzētu likt krūtsgalam izvilkties. Ja tā nav, Niplette™ ir vienkāršs, ērts risinājums šai problēmai. Šī ierīce ļauj sievietēm ar plakaniem vai ievilktiem krūtsgaliem ērti barot mazuli ar krūti, bez nepieciešamības izmantot invazīvo ķirurģiju*. Tā sastāv no caurspīdīgas krūtsgala formas ar noslēdzošiem atlokiem, kurai pievienots vārsts, un šļirces atvere.
Ideālā variantā Niplette ierīce būtu jāizmanto pirms grūtniecības un jānēsā 8 stundas dienā vai naktī*. Ja krūtis nav pārāk jutīgas, to var izmantot arī pirmajos sešos grūtniecības mēnešos, lai sasniegtu pastāvīgu korekciju pirms vai pēc mazuļa piedzimšanas, kā arī dažas minūtes pirms katras barošanas reizes. Niplette izvilks krūtsgalu, atvieglojot mazulim zīšanu, un pirmajās dienās palīdzēs sākt barošanu ar krūti. Pastāvīgu kosmētisko korekciju var veikt tad, ja barošana ar krūti ir beigusies, ja tā ir, Niplette var izmantot atkārtoti, uzliekot to laiku pa laikam.
Forma ir jātur virs areolas ar vienu roku un, izmantojot 5 ml tilpuma šļirci, ar otru roku ir jāvelk gaiss ārā no ierīces tā, lai krūtsgals tiktu iesūkts tajā. Lietotājs pilnībā pārvalda sūkšanu un var vilkt gaisu ārā no ierīces kamēr vien jūtas ērti. Kad krūtsgals ir iesūkts, pēc uzmanīgas šļirces atvienošanas no vārsta lietotājs var turpināt veikt ikdienas darbības, nēsājot Niplette ierīci krūšturī. Sākumā minētā lietošana ir jāatkārto pēc iespējas biežāk*.
4.0
no 5
6
Atsauksmes
83%
ieteica šo produktu
Pája21
04/03/2019
Česká republika
Akcijas daļa
Produkt na 100% splňuje účel.
Při včasném používání skvěle pomůže. Doporučuji, pomůže.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF152/01 Niplette™
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Miiisaaa
02/03/2019
Česká republika
Akcijas daļa
Funkcnost, vhodný již během těhotenství
[Employee of philipsglobal] Skvělý pomocník při problému s tvarem bradavek, my ho nakonec nemuseli tolik využít
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF152/01 Niplette™
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF152/01 Niplette™
spetrjd
27/02/2019
Česká republika
Akcijas daļa
Funguje jak má
Tento produkt funguje tak, jak má. Dle mého představuje nejlepší řešení pro ženy, které mají problém s plochými bradavkami. Díky tomuto produktu jsem zachránila kojení a jsem za to moc ráda. Pediatři jej hojně vychvalují a já s nimi tento názor sdílím.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF152/01 Niplette™
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF152/01 Niplette™
McGeorge, Mr. D, FRCS (Plast), The Niplette: an instrument for the non-surgical correction of inverted nipples, British Journal of Plastic Surgery (1994) Nr. 47, 46.–49. lpp.
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