Vienkārša procedūra

Forma ir jātur virs areolas ar vienu roku un, izmantojot 5 ml tilpuma šļirci, ar otru roku ir jāvelk gaiss ārā no ierīces tā, lai krūtsgals tiktu iesūkts tajā. Lietotājs pilnībā pārvalda sūkšanu un var vilkt gaisu ārā no ierīces kamēr vien jūtas ērti. Kad krūtsgals ir iesūkts, pēc uzmanīgas šļirces atvienošanas no vārsta lietotājs var turpināt veikt ikdienas darbības, nēsājot Niplette ierīci krūšturī. Sākumā minētā lietošana ir jāatkārto pēc iespējas biežāk*.