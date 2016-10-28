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Izbeigta ražošana

Philips AventKomfortabls krūšu uzliku komplekts

SCF157/02

4.8
| (81) Atsauksmes | 99% ieteica šo produktu
Komforts un aizsardzība
Īpaši maigās Philips Avent krūšu uzlikas SCF157/02 tiek ievietoti krūštura iekšpusē, lai aizsargātu krūtsgalus pret berzēšanos un lai savāktu lieko krūts pienu.
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Komforts un aizsardzība

  • 2 gab.

Savāc lieko krūts pienu

Philips Avent krūts piena savākšanas uzlikas (bez atverēm) – savāc lieko krūts pienu barošanas laikā vai izmantojot krūts piena pumpi.

Palīdz atvieglot uztūkumu

Aizsargā sāpīgus krūtsgalus

Vēdināmas uzlikas aizsargā sāpīgus vai sasprēgājušus krūtsgalus, lai veicinātu to ātrāku sadzīšanu. To maigais spiediens palīdz atvieglot uztūkumu . Atveres ļauj cirkulēt gaisam.

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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4.8

no 5

81

Atsauksmes

99%

ieteica šo produktu

2
1

28/10/2016

Latvija

Latvija

Lielisks produkts

Lielisks produkts un pat aizvietotājs vienreiz lietojamiem krūšturu ieliktnīšiem. Piens sapil konteinerītī. Īpaši novērtēju garu pastaigu laikā, esot ārpus mājas.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF157/02 Komfortabls krūšu uzliku komplekts

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF157/02 Komfortabls krūšu uzliku komplekts

15/07/2019

Lietuva

Lietuva

labai tinkami nakčiai

labai tinkami nakčiai ar naudoti namie, man gana gausiai tekėdavo pienas, tai šitos krutų pagalvėlės labai tiko.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF157/02 Patogių krūtų pagalvėlių rinkinys

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF157/02 Patogių krūtų pagalvėlių rinkinys

30/12/2018

Polska

Polska

Polecam z całego serca!

Muszle są świetne. Całkiem wygodne. Dość śmiesznie wyglądają pod bluzką, więc trzeba zakładać raczej luźniejsze ubrania, ale to małe wyrzeczenie jeśli się weźmie pod uwagę ich działanie. Musze pozwalają brodawkom oddychać, co jest niezbędne, jeśli chcecie wyleczyć poranione brodawki. Są w tym niezastąpione! Dodatkowo przy nawale można zbierać mleko, które potem można wykorzystać, Fantastyczna sprawa, bo przy wkładkach wszystko się marnuje. Dodatkowo to spora oszczędność, biorąc pod uwagę ilość wkładek laktacyjnych, które trzeba by było zużyć. To też bardziej ekologiczne, więc polecam muszle laktacyjne z całego serca wszystkim świadomym mamom.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF157/02 Zestaw muszli laktacyjnych

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF157/02 Zestaw muszli laktacyjnych

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Atrunas

  1. Šī sadaļa ietver patērētāju viedokļus par produktu. Philips norobežojas no patērētāju ievadītā satura šajā sadaļā, tādējādi jebkura tajā iekļautā tehniskā informācija un/vai ieteikumi par produkta lietošanu nav Philips oficiālā informācija.