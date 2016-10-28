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2 gab.
Philips Avent krūts piena savākšanas uzlikas (bez atverēm) – savāc lieko krūts pienu barošanas laikā vai izmantojot krūts piena pumpi.
Vēdināmas uzlikas aizsargā sāpīgus vai sasprēgājušus krūtsgalus, lai veicinātu to ātrāku sadzīšanu. To maigais spiediens palīdz atvieglot uztūkumu . Atveres ļauj cirkulēt gaisam.
4.8
no 5
81
Atsauksmes
99%
ieteica šo produktu
Pulsatilla
28/10/2016
Latvija
Lielisks produkts
Lielisks produkts un pat aizvietotājs vienreiz lietojamiem krūšturu ieliktnīšiem. Piens sapil konteinerītī. Īpaši novērtēju garu pastaigu laikā, esot ārpus mājas.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF157/02 Komfortabls krūšu uzliku komplekts
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF157/02 Komfortabls krūšu uzliku komplekts
vilija
15/07/2019
Lietuva
labai tinkami nakčiai
labai tinkami nakčiai ar naudoti namie, man gana gausiai tekėdavo pienas, tai šitos krutų pagalvėlės labai tiko.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF157/02 Patogių krūtų pagalvėlių rinkinys
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF157/02 Patogių krūtų pagalvėlių rinkinys
MartaN
30/12/2018
Polska
Polecam z całego serca!
Muszle są świetne. Całkiem wygodne. Dość śmiesznie wyglądają pod bluzką, więc trzeba zakładać raczej luźniejsze ubrania, ale to małe wyrzeczenie jeśli się weźmie pod uwagę ich działanie. Musze pozwalają brodawkom oddychać, co jest niezbędne, jeśli chcecie wyleczyć poranione brodawki. Są w tym niezastąpione! Dodatkowo przy nawale można zbierać mleko, które potem można wykorzystać, Fantastyczna sprawa, bo przy wkładkach wszystko się marnuje. Dodatkowo to spora oszczędność, biorąc pod uwagę ilość wkładek laktacyjnych, które trzeba by było zużyć. To też bardziej ekologiczne, więc polecam muszle laktacyjne z całego serca wszystkim świadomym mamom.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF157/02 Zestaw muszli laktacyjnych
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF157/02 Zestaw muszli laktacyjnych
Šī sadaļa ietver patērētāju viedokļus par produktu. Philips norobežojas no patērētāju ievadītā satura šajā sadaļā, tādējādi jebkura tajā iekļautā tehniskā informācija un/vai ieteikumi par produkta lietošanu nav Philips oficiālā informācija.