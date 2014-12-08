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  • Emocionālo ieguvumu raksturojošs fotoattēls
  • Atsevišķa produkta uzņēmums
  • Galvenais fotoattēls ar produktu lietojumā
  • Detalizēts produkta fotoattēls
  • Detalizēts produkta fotoattēls
  • Detalizēts produkta fotoattēls
  • Detalizēts produkta fotoattēls
  • Detalizēts produkta fotoattēls
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Izbeigta ražošana

Philips AventLiels masāžas spilventiņš

SCF167/01

5

| (6) Atsauksmes | 100% ieteica šo produktu

Atbilstošs izmērs, maksimāls komforts

Šim mīkstajam masāžas spilventiņam ir platāka piltuve, kas īpaši izstrādāta māmiņām ar lielākiem krūtsgaliem. To var izmantot kopā ar Philips Avent Comfort krūts piena pumpju klāstu. Skatiet turpmākos attēlus, lai noskaidrotu, vai jums nepieciešams lielāks krūts piena pumpja spilventiņš.

Skatīt visas priekšrocības
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māmiņu ieteiktākais zīmols pasaulē

Piena pumpis ar platāku piltuvi

Atbilstošs izmērs, maksimāls komforts

  • Atbilst visiem Comfort piena pumpjiem

Platāka piltuve labākai atbilstībai

Platāka piltuve labākai atbilstībai

Varat noskaidrot, vai jums nepieciešams liels krūts piena pumpja spilventiņš, pārbaudot, vai jūsu krūtsgals ērti iegulst spilventiņa piltuvē. Ja krūšgals skar spilventiņa piltuves sieniņas vai berzējas pret tām, jāizvēlas lielāks krūts piena pumpja spilventiņš, lai nodrošinātu ērtāku krūts piena noslaukšanu.

Atbilstošs izmērs: krūtsgals ērti iegulst spilventiņa piltuvē

Atbilstošs izmērs: krūtsgals ērti iegulst spilventiņa piltuvē

Ja krūtsgals ērti iegulst spilventiņa piltuvē, jūs lietojat atbilstoša izmēra masāžas spilventiņu.

Izvēlieties lielāku izmēru: krūtsgals skar piltuves sieniņas

Izvēlieties lielāku izmēru: krūtsgals skar piltuves sieniņas

Ja krūtsgals skar spilventiņa piltuves sieniņas vai berzējas pret tām, jums jāizvēlas liels krūts piena pumpja spilventiņš ar platāku piltuvi, lai nodrošinātu ērtāku krūts piena noslaukšanu.

Tehniskā specifikācija

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Daļas un piederumi

Atsauksmes

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5.0

no 5

6

Atsauksmes

100%

ieteica šo produktu

4
3
2
1

08/12/2014

Polska

Polska

te nakładki są rewelacyjne

Te nakładki powodują, iż ściąganie mleka jest jak masaż piersi: efektywne, bezbolesne i zapobiega powstawaniu zastojów wpiersiach. Używam laktatora z tymi nakładkami już od 10 lat - mam 3 dzieci i do tej pory nie spotkałam nic lepszego.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF167/01 Duża nakładka masująca

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF167/01 Duża nakładka masująca

08/12/2014

Polska

Polska

te nakładki są rewelacyjne

Te nakładki powodują, iż ściąganie mleka jest jak masaż piersi: efektywne, bezbolesne i zapobiega powstawaniu zastojów wpiersiach. Używam laktatora z tymi nakładkami już od 10 lat - mam 3 dzieci i do tej pory nie spotkałam nic lepszego.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF167/01 Duża nakładka masująca

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF167/01 Duża nakładka masująca

28/06/2014

Polska

Polska

Polecam wszystkim mamom pragnącym wygodnie odciągać pokarm :)

Nakładka masująca duża jest rewelacyjna przy odciąganiu pokarmu. Myślałam że znów "przez mój duży biust" coś będzie nie tak, ale avent wyszedł mi naprzeciw i odciąganie pokarmu jes przyjemne i nie boli :)

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF167/01 Duża nakładka masująca

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF167/01 Duża nakładka masująca

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