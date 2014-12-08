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Izbeigta ražošana
Atbilstošs izmērs, maksimāls komforts
Šim mīkstajam masāžas spilventiņam ir platāka piltuve, kas īpaši izstrādāta māmiņām ar lielākiem krūtsgaliem. To var izmantot kopā ar Philips Avent Comfort krūts piena pumpju klāstu. Skatiet turpmākos attēlus, lai noskaidrotu, vai jums nepieciešams lielāks krūts piena pumpja spilventiņš.
māmiņu ieteiktākais zīmols pasaulē
Atbilst visiem Comfort piena pumpjiem
Varat noskaidrot, vai jums nepieciešams liels krūts piena pumpja spilventiņš, pārbaudot, vai jūsu krūtsgals ērti iegulst spilventiņa piltuvē. Ja krūšgals skar spilventiņa piltuves sieniņas vai berzējas pret tām, jāizvēlas lielāks krūts piena pumpja spilventiņš, lai nodrošinātu ērtāku krūts piena noslaukšanu.
Ja krūtsgals ērti iegulst spilventiņa piltuvē, jūs lietojat atbilstoša izmēra masāžas spilventiņu.
Ja krūtsgals skar spilventiņa piltuves sieniņas vai berzējas pret tām, jums jāizvēlas liels krūts piena pumpja spilventiņš ar platāku piltuvi, lai nodrošinātu ērtāku krūts piena noslaukšanu.
5.0
no 5
6
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
Jowita37
08/12/2014
Polska
te nakładki są rewelacyjne
Te nakładki powodują, iż ściąganie mleka jest jak masaż piersi: efektywne, bezbolesne i zapobiega powstawaniu zastojów wpiersiach. Używam laktatora z tymi nakładkami już od 10 lat - mam 3 dzieci i do tej pory nie spotkałam nic lepszego.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF167/01 Duża nakładka masująca
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF167/01 Duża nakładka masująca
katrin22
08/12/2014
Polska
te nakładki są rewelacyjne
Te nakładki powodują, iż ściąganie mleka jest jak masaż piersi: efektywne, bezbolesne i zapobiega powstawaniu zastojów wpiersiach. Używam laktatora z tymi nakładkami już od 10 lat - mam 3 dzieci i do tej pory nie spotkałam nic lepszego.
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF167/01 Duża nakładka masująca
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF167/01 Duża nakładka masująca
1985sloneczko
28/06/2014
Polska
Polecam wszystkim mamom pragnącym wygodnie odciągać pokarm :)
Nakładka masująca duża jest rewelacyjna przy odciąganiu pokarmu. Myślałam że znów "przez mój duży biust" coś będzie nie tak, ale avent wyszedł mi naprzeciw i odciąganie pokarmu jes przyjemne i nie boli :)
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF167/01 Duża nakładka masująca
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF167/01 Duża nakładka masująca