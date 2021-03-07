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40
d
Dienas
23
h
Stundas
18
m
Minūtes
47
s
Sekundes
Augstākās klases komforts un uzticamība
Philips Avent vienreizlietojamie krūšturu ieliktnīši ir neaizvietojams atbalsts laikā, kad barojat mazuli ar krūti. Porainā struktūra, īpaši plānais un absorbējošais centrs, kā arī pret noplūdēm pasargātais un elpojošais dizains ļaus jums justies sausi un ērti gan dienā, gan naktī.
Vienreizlietojamie krūštura ieliktņi
100 gab.
Porainā augšējā kārta ir mīksta un jūsu ādai patīkama.
Īpaši absorbējošais centrs ļauj noturēt mitrumu un saglabāt ādu sausu gan dienā, gan naktī.
Ārējais slānis nodrošina pretnoplūžu efektu, lai drēbes paliktu sausas, sniedzot elpojošu sajūtu.
4.9
no 5
273
Atsauksmes
99%
ieteica šo produktu
Mela B
07/03/2021
Latvija
Brīnišķīgi plāns!
Izvēlējos šos ieliktnīšus tādēļ, ka tie ir ļoti plāni, izteikti mīksti, elpojoši un pilda savu funkciju perfekti. Apņem krūti, pielīp audumam un nenošļūk. Noteikti ieteiktu to arī citām māmiņām, jo tik ērtus neesmu līdz šim lietojusi. To nejūt! Lieliska kvalitāte, lielisks produkts.
Plusi
Paldies, kvalitāte ir lieliska.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF254/24 Krūštura ieliktņi
Izmantošanas datums 2020-11-07
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF254/24 Krūštura ieliktņi
Izmantošanas datums 2020-11-07
Salds miegs
25/02/2021
Latvija
Sausums visas nakts garumā.
Līdz šim biju lietojusi NUK vai Happy Bella ielikņus, bija doma izmēģināt šos jo dzirdēju tikai labas atsauksmes. Bieži vien iepriekš minētie ielikņi diezgan ātri palika slapji jau nakts vidū, bet ar šiem Philips avent ielikņiem mierīgi varu visu nakti nogulēt un neuztraukties par piena noplūdēm. Kā arī īpaši novērtēju cik elpojoši ir šie ielikņi, nevienu brīdi nerādās nospiedoša sajūta krūtīm.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF254/24 Krūštura ieliktņi
Izmantošanas datums 2021-01-25
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF254/24 Krūštura ieliktņi
Izmantošanas datums 2021-01-25
Sanchita
30/01/2020
Latvija
Esmu ļoti priecīga, ka iegādājos šos ieliknīšus
Izvēlējos šos ielikņus, jo vēlējos izmēģināt ko piedāvā tieši philips. Biju patīkami pārsteigta, katrs ieliknītis ir iepakots paciņā tātad sterils. Pats ieliknītis ir liels, kas nodrošina sausu krūšturi. Vairāk nemaz nevēlos citas firmas piedāvātos, jo esmu atradusi sev piemērotākos.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF254/61 Krūštura ieliktņi
Izmantošanas datums 2018-12-30
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF254/61 Krūštura ieliktņi
Izmantošanas datums 2018-12-30
Balstoties uz tiešsaistes apmierinātības aptauju, kas 2023. gadā veikta visā pasaulē ar 10 109 mātes un bērna aprūpes zīmolu un produktu lietotājiem.