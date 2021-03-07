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Philips AventKrūštura ieliktņi

SCF254/61

4.9

| (273) Atsauksmes | 99% ieteica šo produktu

Augstākās klases komforts un uzticamība

Philips Avent vienreizlietojamie krūšturu ieliktnīši ir neaizvietojams atbalsts laikā, kad barojat mazuli ar krūti. Porainā struktūra, īpaši plānais un absorbējošais centrs, kā arī pret noplūdēm pasargātais un elpojošais dizains ļaus jums justies sausi un ērti gan dienā, gan naktī.

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zīmols, ko iesaka mammas visā pasaulē1

Savietojamie produkti
Viens, elektrisks, atkārtoti uzlādējams

Viens, elektrisks, atkārtoti uzlādējams

SCF396/31

Elektriskais krūts piena sūknis

Elektriskais krūts piena sūknis

SCF395/31

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SCF430/10

Manuālais krūts piena sūknis

Manuālais krūts piena sūknis

SCF430/13

Manuāls krūts piena sūknis

Manuāls krūts piena sūknis

SCF430/16

Augstākās klases komforts un uzticamība

  • Vienreizlietojamie krūštura ieliktņi

Poraina augšējā kārta

Poraina augšējā kārta

Porainā augšējā kārta ir mīksta un jūsu ādai patīkama.

Īpaši absorbējošs materiāls un trīskārša centra dizains

Īpaši absorbējošs materiāls un trīskārša centra dizains

Īpaši absorbējošais centrs ļauj noturēt mitrumu un saglabāt ādu sausu gan dienā, gan naktī.

Pret noplūdēm nodrošināts un elpojošs ārējais slānis

Ārējais slānis nodrošina pretnoplūžu efektu, lai drēbes paliktu sausas, sniedzot elpojošu sajūtu.

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

Skatiet bieži uzdotos jautājumus, lietotāja rokasgrāmatas, drošības informāciju un padomus

Atsauksmes

Šīs atsauksmes pārvalda Bazaarvoice, un tās atbilst Bazaarvoice autentiskuma politikai, kuru atbalsta krāpšanas apkarošanas tehnoloģija un cilvēka veikta analīze. Sīkāka informācija ir pieejama
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4.9

no 5

273

Atsauksmes

99%

ieteica šo produktu

1

07/03/2021

Latvija

Latvija

Brīnišķīgi plāns!

Izvēlējos šos ieliktnīšus tādēļ, ka tie ir ļoti plāni, izteikti mīksti, elpojoši un pilda savu funkciju perfekti. Apņem krūti, pielīp audumam un nenošļūk. Noteikti ieteiktu to arī citām māmiņām, jo tik ērtus neesmu līdz šim lietojusi. To nejūt! Lieliska kvalitāte, lielisks produkts.

Plusi

Paldies, kvalitāte ir lieliska.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF254/24 Krūštura ieliktņi

Izmantošanas datums 2020-11-07

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF254/24 Krūštura ieliktņi

Izmantošanas datums 2020-11-07

25/02/2021

Latvija

Latvija

Sausums visas nakts garumā.

Līdz šim biju lietojusi NUK vai Happy Bella ielikņus, bija doma izmēģināt šos jo dzirdēju tikai labas atsauksmes. Bieži vien iepriekš minētie ielikņi diezgan ātri palika slapji jau nakts vidū, bet ar šiem Philips avent ielikņiem mierīgi varu visu nakti nogulēt un neuztraukties par piena noplūdēm. Kā arī īpaši novērtēju cik elpojoši ir šie ielikņi, nevienu brīdi nerādās nospiedoša sajūta krūtīm. 

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF254/24 Krūštura ieliktņi

Izmantošanas datums 2021-01-25

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF254/24 Krūštura ieliktņi

Izmantošanas datums 2021-01-25

30/01/2020

Latvija

Latvija

Esmu ļoti priecīga, ka iegādājos šos ieliknīšus

Izvēlējos šos ielikņus, jo vēlējos izmēģināt ko piedāvā tieši philips. Biju patīkami pārsteigta, katrs ieliknītis ir iepakots paciņā tātad sterils. Pats ieliknītis ir liels, kas nodrošina sausu krūšturi. Vairāk nemaz nevēlos citas firmas piedāvātos, jo esmu atradusi sev piemērotākos.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF254/61 Krūštura ieliktņi

Izmantošanas datums 2018-12-30

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF254/61 Krūštura ieliktņi

Izmantošanas datums 2018-12-30

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  • 10% atlaide pirmajam pasūtījumam
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
  • Piegāde 3-4 darba dienu laikā
Atrunas

  1. Balstoties uz tiešsaistes apmierinātības aptauju, kas 2023. gadā veikta visā pasaulē ar 10 109 mātes un bērna aprūpes zīmolu un produktu lietotājiem. 