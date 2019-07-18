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  • Ortodontisks, nesatur BPA
  • Ortodontisks, nesatur BPA
  • Ortodontisks, nesatur BPA
  • Ortodontisks, nesatur BPA

Izbeigta ražošana

Philips AventModerna dizaina māneklīši

SCF172/12

4.9
| (25) Atsauksmes | 96% ieteica šo produktu
Ortodontisks, nesatur BPA
Philips Avent ortodontiskie, sakļaujamie un simetriskie knupīši ir izstrādāti tā, lai tie netraucētu mazuļa aukslēju, zobu un smaganu dabisku attīstību. Visi Philips Avent knupji ir izgatavoti no silikona, un tiem nav smaržas un garšas. Knupju krāsas var tikt mainītas.
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Spilgtas, krāsainas formas dažādiem vecumiem

Ortodontisks, nesatur BPA

  • 0-6 m

  • Ortodontiski un BPA nesaturoši

  • 1 gab.

Papildu gaisa atveres ļauj mazuļa ādai elpot

Papildu gaisa atveres ļauj mazuļa ādai elpot

Ādai, īpaši mazuļa ādai, ir jāelpo. Mūsu aizsargam ir 6 gaisa atveres papildu gaisa plūsmai, lai mazinātu ādas kairinājumu.

9 no 10 mazuļiem pieņem mūsu knupjus*

9 no 10 mazuļiem pieņem mūsu knupjus*

Mazuļi zina, kas viņiem patīk! Mēs jautājām māmiņām, kā viņu mazuļi reaģēja uz Philips Avent knupīšiem — 9 no 10 mazuļiem pieņēma mūsu knupjus.*

Izstrādāts dabiskai mutes dobuma attīstībai

Izstrādāts dabiskai mutes dobuma attīstībai

Izbīdāmajam silikona knupītim ir simetriska forma, kas rūpējas par jūsu mazuļa aukslēju, zobu un smaganu attīstību, viņam vai viņai augot.

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

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Atsauksmes

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4.9

no 5

25

Atsauksmes

96%

ieteica šo produktu

4
2
1

18/07/2019

Lietuva

Lietuva

Gera ir patraukli išvaizda. Saugūs naudojimui.

Patiko žaisminga išvaizda. Sterilizuojant nesideformuoja.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF172/02 „Freeflow“ čiulptukai

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF172/02 „Freeflow“ čiulptukai

05/12/2015

Lietuva

Lietuva

Daiktas Nr. 1 auginant vaikutį

Esame labai patenkinti šiuo čiulptuku. Iš pat karto vaikui puikiai tiko ir patiko. Labai geras dizainas ir jį naudojant esanti plastikinė dalis nesiekia nosytės, tad vaikučiui netrukdo kvėpuoti ir netrina. Nors čiulpiant čiulptukas pritraukiamas tikrai stipriai, nelieka jokių ratilų ar odos raudonio aplink lūpytes. O rankenytė puikiai tinka ne tik prisegti čiulptukui, bet ir paimti mažoms rankytėms ir pasinaudoti kaip žaisliuku :) Vienintelis minusas, kad sterilizuojant patenka vandens lašelių, dėl kurių po kurio laiko čiulptukas tampa nebe toks skaidrus. Bet čia labai maža smulkmena, kuri tikrai nublanksta prieš visus pliusus.

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF172/13 Freeflow pacifiers

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF172/13 Freeflow pacifiers

05/12/2015

Lietuva

Lietuva

Esam patenkinti ciulptuku

Gavus ciulptuka jis is karto tapo labai megstamas mano sunaus. Padeda nusiraminti, be jo butu daug sunkiau uzmigti. Prabudus nakti taip pat pirmas daiktas, kurio reikia yra ciulptukas. Ir mamai ramiau, ir vaikas patenkintas ☺

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF172/14 „Freeflow“ čiulptukai

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF172/14 „Freeflow“ čiulptukai

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  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.