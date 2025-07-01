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Philips Avent Moderna dizaina māneklīši
Izbeigta ražošana
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SCF172/12
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Vai ir droši lietot Philips Avent izstrādājumu daļas, kuru krāsa ir mainījusies?
Kāpēc Avent knupji un knupīši ir izgatavoti no silikona, nevis lateksa?
Cik ilgi drīkst lietot Philips Avent knupi?
Kā atbrīvot Philips Avent knupīti no ūdens?
Vai Philips Avent vecuma vadlīnijas ir svarīgas?