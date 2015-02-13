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  • Spīd tumsā, nesatur BPA
  • Spīd tumsā, nesatur BPA
  • Spīd tumsā, nesatur BPA
  • Spīd tumsā, nesatur BPA

Izbeigta ražošana

Philips AventNakts knupji

SCF176/20

4.6
| (5) Atsauksmes | 100% ieteica šo produktu
Spīd tumsā, nesatur BPA
Philips Avent ortodontiskie, izliektās formas un simetriskie knupīši ir izstrādāti tā, lai tie netraucētu mazuļa aukslēju, zobu un smaganu dabisku attīstību. Visi Philips Avent knupji ir izgatavoti no silikona, un tiem nav smaržas un garšas. Knupju krāsas var tikt mainītas.
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māmiņu ieteiktākais zīmols pasaulē1

Knupis ar unikālu rokturi, kas tumsā spīd.

Spīd tumsā, nesatur BPA

  • 0-3 mēneši

  • Nesatur BPA

Ortodontisks, simetriski salokāms knupītis

Ortodontisks, simetriski salokāms knupītis

Philips Avent plakanie, simetriskie knupīši ir izstrādāti tā, lai tie netraucētu mazuļa aukslēju, zobu un smaganu dabisku attīstību, pat ja knupis mutē tiek apvelts otrādi.

Viegli lietojami silikona knupīši

Viegli lietojami silikona knupīši

Philips Avent silikona knupīšiem nav garšas un smaržas, tāpēc jūsu mazulim to būs viegli pieņemt. Silikons ir vienmērīgs, caurspīdīgs, ērti tīrāms un nav lipīgs. Knupīši ir stingri un izturīgi, un tiem laika gaitā nemainās forma un krāsa.

Uzliekams aizsargvāciņš

Uzliekams aizsargvāciņš

Lai saglabātu sterilizēto knupīšu higiēnu

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

Skatiet bieži uzdotos jautājumus, lietotāja rokasgrāmatas, drošības informāciju un padomus

Atsauksmes

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4.6

no 5

5

Atsauksmes

100%

ieteica šo produktu

3
2
1

13/02/2015

Polska

Polska

Smoczek spełnił wszystkie nasze oczekiwania

Synek upodobał sobie tylko smoczki marki Avent inne odrzuca. Dodatkowo wersja na noc, ułatwia mi znalezienie smoka w nocy, ponieważ świeci. Bardzo fajny produkt. Szczerze polecam.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF176/21 Smoczki na noc

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF176/21 Smoczki na noc

13/02/2015

Polska

Polska

Smoczek spełnił wszystkie nasze oczekiwania

Synek upodobał sobie tylko smoczki marki Avent inne odrzuca. Dodatkowo wersja na noc, ułatwia mi znalezienie smoka w nocy, ponieważ świeci. Bardzo fajny produkt. Szczerze polecam.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF176/21 Smoczki na noc

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF176/21 Smoczki na noc

07/05/2019

România

România

Utila

Foarte utila in timpul noptii cand o pierdea. Usor de gasit pentru ca lumineaza

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF176/20 Suzete de noapte

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF176/20 Suzete de noapte

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Atrunas

  1. Balstoties uz tiešsaistes apmierinātības aptauju, kas 2024. gadā tika veikta visā pasaulē ar 8139 mātes un bērna aprūpes zīmolu un produktu lietotājiem. 

  1. Neapsieniet māneklīti ap bērna kaklu, jo tas rada nosmakšanas risku.

  2. 9 no 10 mazuļiem pieņem Philips Avent knupīti (tiešsaistē aptaujātas 100 māmiņas, Apvienotā Karaliste, 2012. gads).