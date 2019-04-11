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Izbeigta ražošana
Pret košanu izturīgs knupītis
18 m+
Ortodontisks un BPA nesaturošs
Komplektā 2 gab.
Šī knupja pret košanu izturīgais knupītis ir izstrādāts īpaši vecākiem mazuļiem.*
Ādai, īpaši mazuļa ādai, ir jāelpo. Mūsu aizsargam ir 6 gaisa atveres papildu gaisa plūsmai, lai mazinātu ādas kairinājumu.
Varat būt drošs, ka jūsu mazuļa ērtības ir labās rokās. Šis knupis tika izgatavots mūsu godalgotajā ražotnē Apvienotajā Karalistē.
4.9
no 5
70
Atsauksmes
99%
ieteica šo produktu
Julia23
11/04/2019
Україна
Дуже гарні пустушки
Всім рекомендуємо ці пустишки... з ними познайомились ще від народження дитини... Великий плюс даної лінійки, що вибір пустушки здійснюється від віку дитини! А мами розуміють як це важливо, адже дитина росте і розмір пустушки повинен відповідати розміру ротової порожнини, щоб не псувався прикус в дитинки!!!
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF186/24 Дихаючі пустушки Freeflow
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF186/24 Дихаючі пустушки Freeflow
OWL31
10/04/2019
Україна
Малой в восторге
Очень довольна и я, и малой!!! Отличный вариант! Без нее никуда)
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF186/25 Дихаючі пустушки Freeflow
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF186/25 Дихаючі пустушки Freeflow
Macs2
06/11/2024
Magyarország
Kiváló
Közel egy éve vettem a piciknek Philips cumikat, kifogástalanul bírják a gyűrődést 😊
Plusi
Tartós, ergonómikus
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF186/24 Avent Légáteresztő játszócumik
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF186/24 Avent Légáteresztő játszócumik
Balstoties uz tiešsaistes apmierinātības aptauju, kas 2024. gadā tika veikta visā pasaulē ar 8139 mātes un bērna aprūpes zīmolu un produktu lietotājiem.
Knupju zīmols Nr. 1 pasaulē
Šo knupi nevajadzētu izmantot kā kožamo rotaļlietu. Tas ir izturīgs pret retiem kodieniem.
Ievērojot higiēnu, nomainiet knupīti pret jaunu pēc 4 nedēļu lietošanas
Mūsu klāsts piemērots māmiņām un mazuļiem visos attīstības posmos
Gada ražotājs 2014. gadā