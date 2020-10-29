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Izbeigta ražošana

Philips AventMīksti snīpji

SCF246/00

4.7
| (10) Atsauksmes | 90% ieteica šo produktu
Mīksti snīpji
Philips Avent mīkstie snīpji SCF246/11 ir paredzēti maigām smaganām, un tie ir lieliski piemēroti, lai no krūts vai barošanas pudelītes pārietu uz dzeršanas krūzītes lietošanu. Aprīkoti ar viegli tīrāmu pretizšļakstīšanās vārstu, kas nodrošina ērtu padzeršanos.
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zīmols, ko iesaka māmiņas visā pasaulē1

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Snīpis vieglai pārejai no pudelītes uz krūzīti

Mīksti snīpji

  • 6 m+

Saudzīga smaganām

Mīkstais snīpis ir saudzīgs jūsu smaganām.

Patentēts pretizlaistīšanās vārsts

Viegli dzert, viegli tīrīt

Saderīga ar Philips Avent pudelītēm un krūzītēm

Visas Philips Avent pudelītes un krūzītes, izņemot stikla pudelītes un pieaugušo krūzītes / My First Big Kid Cups, ir savstarpēji saderīgas. Tādēļ jūs varat tās mainīt un kombinēt, lai izveidotu tādu krūzīti, kas lieliski atbilstu jūsu bērna attīstības vajadzībām.

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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4.7

no 5

10

Atsauksmes

90%

ieteica šo produktu

4
3
1

29/10/2020

Україна

Україна

Супер продукт

Все подобається. Дитина п'є і нічого не проливається

Plusi

Все ща

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF246/00 М’які носики

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF246/00 М’які носики

20/10/2020

Україна

Україна

Чудова якість !

Сподобалися носики , в міру м’які , не дратують ясна . Дитина одразу звикла до них

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF246/00 М’які носики

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF246/00 М’які носики

17/11/2023

Slovensko

Slovensko

Nevyhoda nemaju nahradne naustky

Fľaška super ale čo je velmi zle je ze nikde sa nedaju kupit naradne naustky a takto si musíte zbytočne kupovat novu flasku

Mīnusi

Nahrada naustku

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF246/00 Mäkké náustky

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF246/00 Mäkké náustky

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Atrunas

  1. Pamatojoties uz 2023. gadā visā pasaulē veikto apmierinātības apsekojumu tiešsaistē, kurā piedalījās 10 109 mātes un bērna aprūpes zīmolu un produktu lietotāji. 