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Izbeigta ražošana
6 m+
Mīkstais snīpis ir saudzīgs jūsu smaganām.
Viegli dzert, viegli tīrīt
Visas Philips Avent pudelītes un krūzītes, izņemot stikla pudelītes un pieaugušo krūzītes / My First Big Kid Cups, ir savstarpēji saderīgas. Tādēļ jūs varat tās mainīt un kombinēt, lai izveidotu tādu krūzīti, kas lieliski atbilstu jūsu bērna attīstības vajadzībām.
4.7
no 5
10
Atsauksmes
90%
ieteica šo produktu
Ju_she
29/10/2020
Україна
Супер продукт
Все подобається. Дитина п'є і нічого не проливається
Plusi
Все ща
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF246/00 М’які носики
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF246/00 М’які носики
Liudmilaaaa
20/10/2020
Україна
Чудова якість !
Сподобалися носики , в міру м’які , не дратують ясна . Дитина одразу звикла до них
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF246/00 М’які носики
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF246/00 М’які носики
Mel123456
17/11/2023
Slovensko
Nevyhoda nemaju nahradne naustky
Fľaška super ale čo je velmi zle je ze nikde sa nedaju kupit naradne naustky a takto si musíte zbytočne kupovat novu flasku
Mīnusi
Nahrada naustku
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF246/00 Mäkké náustky
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF246/00 Mäkké náustky
Pamatojoties uz 2023. gadā visā pasaulē veikto apmierinātības apsekojumu tiešsaistē, kurā piedalījās 10 109 mātes un bērna aprūpes zīmolu un produktu lietotāji.