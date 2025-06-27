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Philips AventKrūzīte ar snīpi

SCF551/03

4.6
| (185) Atsauksmes | 91% ieteica šo produktu
Easy sip
Šī Philips Avent krūzīte ar snīpi ir lieliska gan bērniem, gan vecākiem. Mīkstais silikona snīpis padara dzeršanas procesu vieglu, un mazs detaļu skaits atvieglo krūzītes mazgāšanu
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zīmols, ko iesaka māmiņas visā pasaulē1

Dzeršanas krūzīte ar mīkstu snīpi ērtai dzeršanai

Easy sip

  • Easy sip

  • 200 ml

  • 6 m+

  • meitenēm

Lietošanas ērtībām visas daļas var mazgāt trauku mazgāšanas mašīnā

Lietošanas ērtībām visas daļas var mazgāt trauku mazgāšanas mašīnā

.

Viengabala silikona snīpis ērtai salikšanai

Vārsts ir iebūvēts snīpī, nodrošinot ātru un vienkāršu salikšanu.

Viļņota forma stingrai satveršanai

Dzeršanas krūzīte ir izstrādāta, lai to būtu ērti satvert mazām rociņām.

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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4.6

no 5

185

Atsauksmes

91%

ieteica šo produktu

27/06/2025

Latvija

Latvija

Pudelīte ļoti ērta lietošanai. Tilpums nav liels un 6mēnešus jaunais mazulis, brīvi to pats var noturēt rociņās un patstāvīgi mēģināt padzerties. Ļoti skaists krāsu salikums meitenēm.

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF551/03 Krūzīte ar snīpi

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF551/03 Krūzīte ar snīpi

29/05/2025

Lietuva

Lietuva

Rekomenduoju mažyliams, kurie mokosi gerti patys.

Šitas puodelis tikrai pasiteisino mūsų mažyliui. Jį lengva suimti, todėl vaikas gali patogiai laikyti puodelį pats. Snapelis minkštas, todėl vaikelis greitai priprato, o savarankiškai gerti jam buvo lengva jau nuo pirmos naudojimo dienos. Labai patiko, kad puodelis sandarus – net ir nukritus niekas neišsilieja. Naudojame jį tiek namuose, tiek eidami į lauką. Taip pat labai patogu, jog galima dėti į sterilizavimo aparatą. Rekomenduoju mažyliams, kurie mokosi gerti savarankiškai.

Plusi

Rekomenduoju mažyliams, kurie mokosi gerti savarankiškai.

Mīnusi

Trūkumų neturi.

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF551/03 Puodelis su snapeliu

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25/05/2025

Lietuva

Lietuva

Tai vienintelė gertuvė iš kurios mano dukra noriai geria vandenį! Rankenėles patogu suimti mažomis rankutėmis, apvertus vanduo pats nebėga/nevarva. Rekomenduoju :)

Plusi

Turi dangtelį, patogu uždėti keliaujant.

Mīnusi

Neįžvelgiau

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF551/03 Puodelis su snapeliu

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF551/03 Puodelis su snapeliu

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Atrunas

  1. Pamatojoties uz 2023. gadā visā pasaulē veikto apmierinātības apsekojumu tiešsaistē, kurā piedalījās 10 109 mātes un bērna aprūpes zīmolu un produktu lietotāji. 