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  • Padariet bērnam vieglāku dzeršanu no krūzītes
  • Padariet bērnam vieglāku dzeršanu no krūzītes
  • Padariet bērnam vieglāku dzeršanu no krūzītes
  • Padariet bērnam vieglāku dzeršanu no krūzītes
  • Padariet bērnam vieglāku dzeršanu no krūzītes
  • Padariet bērnam vieglāku dzeršanu no krūzītes
  • Padariet bērnam vieglāku dzeršanu no krūzītes
  • Padariet bērnam vieglāku dzeršanu no krūzītes
  • Padariet bērnam vieglāku dzeršanu no krūzītes
  • Padariet bērnam vieglāku dzeršanu no krūzītes
  • Padariet bērnam vieglāku dzeršanu no krūzītes
  • Padariet bērnam vieglāku dzeršanu no krūzītes
  • Padariet bērnam vieglāku dzeršanu no krūzītes
  • Padariet bērnam vieglāku dzeršanu no krūzītes
  • Padariet bērnam vieglāku dzeršanu no krūzītes
  • Padariet bērnam vieglāku dzeršanu no krūzītes

Philips Avent Natural ResponseMācību krūzīte

SCF263/61

4.8
| (33) Atsauksmes | 97% ieteica šo produktu
Padariet bērnam vieglāku dzeršanu no krūzītes
Dabiskais mācību komplekts mazulim atvieglo pirmās krūzītes apgūšanu. Komfortablie rokturi palīdz mazulim turēt pudelīti neatkarīgi, dzerot no pazīstamā knupja.
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zīmols, ko iesaka māmiņas visā pasaulē1

Padariet bērnam vieglāku dzeršanu no krūzītes

  • 1 krūzīte

  • 150 ml

  • 6 m+

Mīksta materiāla mācību krūzīte mazām rociņām

Mīksta materiāla mācību krūzīte mazām rociņām

Mācību rokturi palīdzēs jūsu bērnam iemācīties satvert krūzīti un dzert patstāvīgi. Krūzītes rokturi ir pielāgoti bērna rociņām ērtai satveršanai, izgatavoti no gumijas, lai neslīdētu.

Knupis atbrīvo pienu, kad mazulis aktīvi dzer

Knupis atbrīvo pienu, kad mazulis aktīvi dzer

Natural Response knupis darbojas ar jūsu mazuļa dabisko barošanas ritmu, nodrošinot, ka ir viegli apvienot barošanu ar krūti un barošanu ar pudelīti. Knupim ir unikāla atvere, kas atbrīvo pienu tikai tad, kad mazulis aktīvi dzer. Līdz ar to, kad mazulis ietur pauzi, lai norītu un elpotu, arī piena padeve tiek apturēta.

Dabisks satvēriens ar krūts formas knupi

Dabisks satvēriens ar krūts formas knupi

Plašais, mīkstais un elastīgais knupis ir paredzēts, lai imitētu krūts formu un sajūtu, palīdzot mazulim ērti ieķerties un ēst.

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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4.8

no 5

33

Atsauksmes

97%

ieteica šo produktu

3
2

15/07/2025

Polska

Polska

Kubeczek treningowy Philips Avent

Dzięki portalowi familie pl miałam okazję znaleźć się w gronie testerów kubka treningowego Philips Avent. Kubek jest przeznaczony dla niemowląt powyżej 6. Miesiąca życia. U nas sprawdził się idealnie w rozszerzaniu diety. Dziecko może z niego pić zarówno mleko, herbatkę jak i soczki czy wodę. Ciepłe i zimne napoje. Jest wykonany z bezpiecznego dla zdrowia materiału , co jest dla mnie bardzo ważne. Jest lekki, poręczny. Dziecko bez problemu może go utrzymać w małych rączkach. Nie wysuwa się z nich. Łatwo i dobrze się go myje. Doskonale sprawdza się w podróży czy na spacerze bo mieści się w torebce Jesteśmy bardzo zadowoleni. To pierwszy kubek do picia , po butelce dla mojego dziecka . Polecam z czystym sumieniem każdej mamie, która zastanawia się nad wyborem rodzaju kubka czy marki.

Plusi

Lekki, poręczny, praktyczny, łatwy w myciu

Mīnusi

Brak kolorowych nadruków np z bohaterami bajek, które przykują uwagę dziecka

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Natural Response SCF263 Kubek treningowy

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Natural Response SCF263 Kubek treningowy

25/06/2025

Polska

Polska

Super kubek !

Najbardziej podobało mi się to, że kubek nie przecieka, a picie z niego przypomina naturalne ssanie – dzięki temu przejście z butelki było dla córeczki bardzo łatwe. Dodatkowo ma wygodne uchwyty, idealne dla małych rączek, i jest łatwy do mycia, co dla rodzica to ogromny plus.Poleciłabym go mamom maluszków, które zaczynają naukę samodzielnego picia – szczególnie jeśli dziecko było karmione butelką. To naprawdę świetny krok w stronę samodzielności!

Plusi

Wygodne uchwyty , naturalny sposób picia, nie przecieka

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Natural Response SCF263 Kubek treningowy

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Natural Response SCF263 Kubek treningowy

16/06/2025

Polska

Polska

Idealny kubek treningowy dla malucha

Zdecydowałam się na zakup kubka treningowego od Philips ponieważ ufam marce i nigdy się nie zawiodłam . Mój syn od pierwszych dni życia używa produktów Philips . Cenię sobie ich jakość. Polecam z całego serca

Plusi

Jakoś , dostosowany do małych rączek

Mīnusi

Brak

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Natural Response SCF263 Kubek treningowy

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Natural Response SCF263 Kubek treningowy

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Atrunas

  1. Pamatojoties uz 2023. gadā visā pasaulē veikto apmierinātības apsekojumu tiešsaistē, kurā piedalījās 10 109 mātes un bērna aprūpes zīmolu un produktu lietotāji. 

  1. 0% BPA, atbilstoši ES regulai 10/2011