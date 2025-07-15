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1 krūzīte
150 ml
6 m+
Mācību rokturi palīdzēs jūsu bērnam iemācīties satvert krūzīti un dzert patstāvīgi. Krūzītes rokturi ir pielāgoti bērna rociņām ērtai satveršanai, izgatavoti no gumijas, lai neslīdētu.
Natural Response knupis darbojas ar jūsu mazuļa dabisko barošanas ritmu, nodrošinot, ka ir viegli apvienot barošanu ar krūti un barošanu ar pudelīti. Knupim ir unikāla atvere, kas atbrīvo pienu tikai tad, kad mazulis aktīvi dzer. Līdz ar to, kad mazulis ietur pauzi, lai norītu un elpotu, arī piena padeve tiek apturēta.
Plašais, mīkstais un elastīgais knupis ir paredzēts, lai imitētu krūts formu un sajūtu, palīdzot mazulim ērti ieķerties un ēst.
4.8
no 5
33
Atsauksmes
97%
ieteica šo produktu
Agg198720
15/07/2025
Polska
Akcijas daļa
Kubeczek treningowy Philips Avent
Dzięki portalowi familie pl miałam okazję znaleźć się w gronie testerów kubka treningowego Philips Avent. Kubek jest przeznaczony dla niemowląt powyżej 6. Miesiąca życia. U nas sprawdził się idealnie w rozszerzaniu diety. Dziecko może z niego pić zarówno mleko, herbatkę jak i soczki czy wodę. Ciepłe i zimne napoje. Jest wykonany z bezpiecznego dla zdrowia materiału , co jest dla mnie bardzo ważne. Jest lekki, poręczny. Dziecko bez problemu może go utrzymać w małych rączkach. Nie wysuwa się z nich. Łatwo i dobrze się go myje. Doskonale sprawdza się w podróży czy na spacerze bo mieści się w torebce Jesteśmy bardzo zadowoleni. To pierwszy kubek do picia , po butelce dla mojego dziecka . Polecam z czystym sumieniem każdej mamie, która zastanawia się nad wyborem rodzaju kubka czy marki.
Plusi
Lekki, poręczny, praktyczny, łatwy w myciu
Mīnusi
Brak kolorowych nadruków np z bohaterami bajek, które przykują uwagę dziecka
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Natural Response SCF263 Kubek treningowy
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Natural Response SCF263 Kubek treningowy
Milena64172
25/06/2025
Polska
Akcijas daļa
Super kubek !
Najbardziej podobało mi się to, że kubek nie przecieka, a picie z niego przypomina naturalne ssanie – dzięki temu przejście z butelki było dla córeczki bardzo łatwe. Dodatkowo ma wygodne uchwyty, idealne dla małych rączek, i jest łatwy do mycia, co dla rodzica to ogromny plus.Poleciłabym go mamom maluszków, które zaczynają naukę samodzielnego picia – szczególnie jeśli dziecko było karmione butelką. To naprawdę świetny krok w stronę samodzielności!
Plusi
Wygodne uchwyty , naturalny sposób picia, nie przecieka
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Natural Response SCF263 Kubek treningowy
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Natural Response SCF263 Kubek treningowy
Lilaakar1
16/06/2025
Polska
Akcijas daļa
Idealny kubek treningowy dla malucha
Zdecydowałam się na zakup kubka treningowego od Philips ponieważ ufam marce i nigdy się nie zawiodłam . Mój syn od pierwszych dni życia używa produktów Philips . Cenię sobie ich jakość. Polecam z całego serca
Plusi
Jakoś , dostosowany do małych rączek
Mīnusi
Brak
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Natural Response SCF263 Kubek treningowy
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Natural Response SCF263 Kubek treningowy
Pamatojoties uz 2023. gadā visā pasaulē veikto apmierinātības apsekojumu tiešsaistē, kurā piedalījās 10 109 mātes un bērna aprūpes zīmolu un produktu lietotāji.
0% BPA, atbilstoši ES regulai 10/2011