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Philips Avent Natural Response Mācību krūzīte
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SCF263/61
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Vai Natural Response knupīti var izmantot ar oriģinālo Natural pudelīti?
Kā atšķirt Natural un Natural Response knupīšus?
Vai Natural Response knupīti var izmantot bez AirFree ventiļa?
Kā AirFree ventili izmantot ar Avent Natural Response pudelīti?
Kāpēc mazulis nepieņem Natural Response knupīti?
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