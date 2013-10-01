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  • Sterilizē 6 pudelītes 8 minūšu laikā
  • Sterilizē 6 pudelītes 8 minūšu laikā

Izbeigta ražošana

Philips Avent ExpressElektriskais tvaika sterilizators

SCF274/26

5
| (7) Atsauksmes | 100% ieteica šo produktu
Sterilizē 6 pudelītes 8 minūšu laikā
Ātrs un ērti lietojams
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zīmols, ko iesaka māmiņas visā pasaulē1

Ātrs un ērti lietojams

Sterilizē 6 pudelītes 8 minūšu laikā

  • 220–240 V

Efektīva sterilizācija

Efektīva sterilizācija

Ir pierādīts, ka sterilizēšana ar tvaiku ir visefektīvākais veids, kā aizsargāt mazuli pret kaitīgiem mikrobiem. Balstoties uz slimnīcās izmantojamo metodi, tvaika radītais intensīvais karstums likvidē kaitīgās baktērijas.

Ātrs un ērti lietojams

Ātrs un ērti lietojams

Vienkārši iepildiet ūdeni, ielieciet sterilizējamos priekšmetus un ieslēdziet ierīci. Saturs ir sterils un gatavs lietošanai pēc apm. 8 minūtēm.

Liela ietilpība

Liela ietilpība

Var ievietot līdz pat sešām 260 ml Avent pudelēm vai divus Philips Avent piena sūkņus un piederumus.

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

Skatiet bieži uzdotos jautājumus, lietotāja rokasgrāmatas, drošības informāciju un padomus

Atsauksmes

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5.0

no 5

7

Atsauksmes

100%

ieteica šo produktu

4
3
2
1

01/10/2013

Polska

Polska

Bardzo przydatny

Bardzo wygodny sterylizator parowy, w mojej opinii lepszy od sterylizatorów przeznaczonych do kuchenek mikrofalowych. Wymiarami przystosowany do butelek AVENT.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Express SCF274/26 Elektryczny sterylizator parowy

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Express SCF274/26 Elektryczny sterylizator parowy

26/02/2024

Magyarország

Magyarország

Verificēts pircējs

Gyorsan, alaposan sterilizál

Nagyon egyszerű a használata, gyorsan, és alaposan sterilizál, és tisztítani is viszonylag könnyű.

Plusi

gyors, alapos, egyszerű

Mīnusi

maradék vizet nehéz belőle kiönteni

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF274/34 Elektromos gőzölős sterilizáló

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF274/34 Elektromos gőzölős sterilizáló

26/09/2019

Magyarország

Magyarország

Nagyon jó termék

Gyorsan steril cumisüvegek.Szép kivitelezés a terméknek.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF274/34 Elektromos gőzölős sterilizáló

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF274/34 Elektromos gőzölős sterilizáló

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Atrunas

  1. Pamatojoties uz 2023. gadā visā pasaulē veikto apmierinātības apsekojumu tiešsaistē, kurā piedalījās 10 109 mātes un bērna aprūpes zīmolu un produktu lietotāji. 