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220–240 V
Ir pierādīts, ka sterilizēšana ar tvaiku ir visefektīvākais veids, kā aizsargāt mazuli pret kaitīgiem mikrobiem. Balstoties uz slimnīcās izmantojamo metodi, tvaika radītais intensīvais karstums likvidē kaitīgās baktērijas.
Vienkārši iepildiet ūdeni, ielieciet sterilizējamos priekšmetus un ieslēdziet ierīci. Saturs ir sterils un gatavs lietošanai pēc apm. 8 minūtēm.
Var ievietot līdz pat sešām 260 ml Avent pudelēm vai divus Philips Avent piena sūkņus un piederumus.
5.0
no 5
7
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
Indy
01/10/2013
Polska
Bardzo przydatny
Bardzo wygodny sterylizator parowy, w mojej opinii lepszy od sterylizatorów przeznaczonych do kuchenek mikrofalowych. Wymiarami przystosowany do butelek AVENT.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Express SCF274/26 Elektryczny sterylizator parowy
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Express SCF274/26 Elektryczny sterylizator parowy
Mesty
26/02/2024
Magyarország
Akcijas daļa
Verificēts pircējs
Gyorsan, alaposan sterilizál
Nagyon egyszerű a használata, gyorsan, és alaposan sterilizál, és tisztítani is viszonylag könnyű.
Plusi
gyors, alapos, egyszerű
Mīnusi
maradék vizet nehéz belőle kiönteni
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF274/34 Elektromos gőzölős sterilizáló
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF274/34 Elektromos gőzölős sterilizáló
Macóka
26/09/2019
Magyarország
Nagyon jó termék
Gyorsan steril cumisüvegek.Szép kivitelezés a terméknek.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF274/34 Elektromos gőzölős sterilizáló
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF274/34 Elektromos gőzölős sterilizáló
Pamatojoties uz 2023. gadā visā pasaulē veikto apmierinātības apsekojumu tiešsaistē, kurā piedalījās 10 109 mātes un bērna aprūpes zīmolu un produktu lietotāji.