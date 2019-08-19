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  • Sterilizē 6 pudelītes 2 minūšu laikā*
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  • Sterilizē 6 pudelītes 2 minūšu laikā*
  • Sterilizē 6 pudelītes 2 minūšu laikā*
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  • Sterilizē 6 pudelītes 2 minūšu laikā*

Izbeigta ražošana

Philips AventMikroviļņu sterilizatora sākuma komplekts

SCF277/01

5
| (8) Atsauksmes | 100% ieteica šo produktu
Sterilizē 6 pudelītes 2 minūšu laikā*
Avent mikroviļņu sterilizatora sākuma komplekts ir kompakts un viegls, un tas ir ideāli piemērots mājām un ceļojumiem
Skatīt visas priekšrocības

Īpaši ātrs un ērti lietojams sterilizators

Sterilizē 6 pudelītes 2 minūšu laikā*

  • Classic

Vienkārši uzpildiet ūdeni, piepildiet un ievietojiet mikroviļņu krāsnī

Vienkārši uzpildiet ūdeni, piepildiet un ievietojiet mikroviļņu krāsnī

Vienkārši uzpildiet ūdeni, piepildiet un ievietojiet mikroviļņu krāsnī tikai uz 2 minūtēm. Cikla faktiskais ilgums būs atkarīgs no mikroviļņu krāsns jaudas: 2 min pie 1100-1850 vatiem, 4 min pie 850-1000 vatiem, 6 min pie 500-850 vatiem.

Ērts ceļošanai. Piemērots gandrīz visām mikroviļņu krāsnīm.

Ērts ceļošanai. Piemērots gandrīz visām mikroviļņu krāsnīm.

Philips Avent mikroviļņu sterilizators ir paredzēts lielākajai daļai tirgū pieejamo mikroviļņu krāšņu. Tā nelielais izmērs padara to ērtu ceļošanai, nodrošinot, ka vienmēr varat sterilizēt pudelīti, dodoties īsā izbraucienā vai garākā ceļojumā uz ārzemēm. Tāpat lieliski piemērots kā papildu sterilizators vecvecāku mājās. Izmēri: 166 (A), 280 (P), 280 (G) mm.

Saturs ir sterils līdz pat 24 stundām, ja sterilizators netiek atvērts

Saturs ir sterils līdz pat 24 stundām, ja sterilizators netiek atvērts

Saturs ir sterils līdz pat 24 stundām, ja sterilizators netiek atvērts

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

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Atsauksmes

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5.0

no 5

8

Atsauksmes

100%

ieteica šo produktu

4
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19/08/2019

Magyarország

Magyarország

Kiváló termék, meg vagyok elégedve vele!

Könnyű használni, praktikus, gyors! Megkönnyíti a mindennapjait az embernek.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF277/01 Mikrohullámú sterilizáló szett

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF277/01 Mikrohullámú sterilizáló szett

16/08/2019

Magyarország

Magyarország

Praktikus, gyors, könnyen kezelhető

A terméket 10 éve vásároltam. Mindkét gyermekemnél kiváló szolgálatot tett. Könnyen kezelhető. Villám gyorsan fertőtleníthetők benne a cumik és a cumisüvegek. A készülék könnyen tisztítható. Utazáskor is rendelkezésre áll. A legtöbb mikrohullámú sütőbe belefér.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF277/01 Mikrohullámú sterilizáló szett

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF277/01 Mikrohullámú sterilizáló szett

14/08/2019

Magyarország

Magyarország

Tökéletes termék

Már az első perctől kezdve használjuk! Tökéletesen sterilizál mindent ami a babának való... cumi, cumisüveg, mellszívó, itatópohár, stb... nagyon megkönnyíti a munkát. Csak ajánlani tudom minden Anyukának!!

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF277/01 Mikrohullámú sterilizáló szett

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF277/01 Mikrohullámú sterilizáló szett

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Atrunas

  1. 2 min pie 1100-1850 W, 4 min pie 850-1000 W, 6 min pie 500-800 W.