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Izbeigta ražošana
Classic
Vienkārši uzpildiet ūdeni, piepildiet un ievietojiet mikroviļņu krāsnī tikai uz 2 minūtēm. Cikla faktiskais ilgums būs atkarīgs no mikroviļņu krāsns jaudas: 2 min pie 1100-1850 vatiem, 4 min pie 850-1000 vatiem, 6 min pie 500-850 vatiem.
Philips Avent mikroviļņu sterilizators ir paredzēts lielākajai daļai tirgū pieejamo mikroviļņu krāšņu. Tā nelielais izmērs padara to ērtu ceļošanai, nodrošinot, ka vienmēr varat sterilizēt pudelīti, dodoties īsā izbraucienā vai garākā ceļojumā uz ārzemēm. Tāpat lieliski piemērots kā papildu sterilizators vecvecāku mājās. Izmēri: 166 (A), 280 (P), 280 (G) mm.
Saturs ir sterils līdz pat 24 stundām, ja sterilizators netiek atvērts
5.0
no 5
8
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
vinyola6
19/08/2019
Magyarország
Kiváló termék, meg vagyok elégedve vele!
Könnyű használni, praktikus, gyors! Megkönnyíti a mindennapjait az embernek.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF277/01 Mikrohullámú sterilizáló szett
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF277/01 Mikrohullámú sterilizáló szett
Botianya
16/08/2019
Magyarország
Praktikus, gyors, könnyen kezelhető
A terméket 10 éve vásároltam. Mindkét gyermekemnél kiváló szolgálatot tett. Könnyen kezelhető. Villám gyorsan fertőtleníthetők benne a cumik és a cumisüvegek. A készülék könnyen tisztítható. Utazáskor is rendelkezésre áll. A legtöbb mikrohullámú sütőbe belefér.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF277/01 Mikrohullámú sterilizáló szett
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF277/01 Mikrohullámú sterilizáló szett
Moncsi84
14/08/2019
Magyarország
Tökéletes termék
Már az első perctől kezdve használjuk! Tökéletesen sterilizál mindent ami a babának való... cumi, cumisüveg, mellszívó, itatópohár, stb... nagyon megkönnyíti a munkát. Csak ajánlani tudom minden Anyukának!!
Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF277/01 Mikrohullámú sterilizáló szett
Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF277/01 Mikrohullámú sterilizáló szett
2 min pie 1100-1850 W, 4 min pie 850-1000 W, 6 min pie 500-800 W.