Philips Avent mikroviļņu tvaika sterilizatora maisiņi ir ātrs, vienkāršs un efektīvs veids, kā vienmēr nodrošināt sterilas zīdaiņu pudelītes un produktus neatkarīgi no jūsu atrašanās vietas. Ar katru maisiņu pudelītes var sterilizēt mikroviļņu krāsnī tikai 90 sekunžu laikā.
Vienkārša un ātra sterilizācija jebkurā vietā un laikā
Sterilizēšana, esot ceļā
Likvidē 99,9% kaitīgo mikrobu
Vienkārša lietošana
5 maisiņi 100 cikliem
Mikroviļņu tvaiks ir gatavs sterilizēšanai tikai 90 sekundēs
Katru atkārtoti lietojamo mikroviļņu tvaika sterilizatora maisiņu var izmantot, lai tikai 90 sekundēs sterilizētu pudelītes, piena sūkņus un citus mazuļiem paredzētos izstrādājumus
Likvidē 99,9%** mikrobu
Pierādīts, ka mikroviļņu tvaika sterilizatora maisiņš likvidē 99,9%** mikrobu un baktēriju.
Izvēles rūtiņa, kur atzīmēt maisiņa lietojumu
Katram maisiņam ir izvēles rūtiņa. Atzīmējot šo izvēles rūtiņu, varat ātri un viegli izsekot, cik reižu katrs maisiņš ir ticis lietots.
Drošās turēšanas zona, lai izņemtu no mikroviļņu krāsns
Katram maisiņam ir drošās turēšanas zona. Tā ir uz maisiņa iezīmēta vieta, aiz kuras turot, maisiņu ir droši izņemt tieši no mikroviļņu krāsns.
Vienu iepakojumu var izmantot līdz pat 100 sterilizēšanas reizēm mikroviļņos
Katrā mikroviļņu tvaika sterilizatora maisiņu iepakojumā ietilpst pieci atsevišķi maisiņi, un katru maisiņu var izmantot līdz 20 reizēm. Tas nozīmē, ka tikai vienu tirdzniecībā nopērkamo iepakojumu varat izmantot pat 100 reizes, lai sterilizētu mazuļu pudelītes, piena sūkņus un citus piederumus.
Tehniskā specifikācija
Svars un izmēri
F kastes izmēri
215 x125
mm
Maisiņa ietilpība
Vienlaikus sterilizējiet līdz pat 3 pudelītes vai 1 piena sūkni
By clicking on the link, you will be leaving the official Royal Philips ("Philips") website. Any links to third-party websites that may appear on this site are provided only for your convenience and in no way represent any affiliation or endorsement of the information provided on those linked websites. Philips makes no representations or warranties of any kind with regard to any third-party websites or the information contained therein.