    Philips Avent Mikroviļņu sterilizatora maisiņi

    SCF297/05

    Sterilizējiet, esot ceļā

    Philips Avent mikroviļņu tvaika sterilizatora maisiņi ir ātrs, vienkāršs un efektīvs veids, kā vienmēr nodrošināt sterilas zīdaiņu pudelītes un produktus neatkarīgi no jūsu atrašanās vietas. Ar katru maisiņu pudelītes var sterilizēt mikroviļņu krāsnī tikai 90 sekunžu laikā.

    Philips Avent Mikroviļņu sterilizatora maisiņi

    Sterilizējiet, esot ceļā

    Vienkārša un ātra sterilizācija jebkurā vietā un laikā

    • Sterilizēšana, esot ceļā
    • Likvidē 99,9% kaitīgo mikrobu
    • Vienkārša lietošana
    • 5 maisiņi 100 cikliem
    Mikroviļņu tvaiks ir gatavs sterilizēšanai tikai 90 sekundēs

    Mikroviļņu tvaiks ir gatavs sterilizēšanai tikai 90 sekundēs

    Katru atkārtoti lietojamo mikroviļņu tvaika sterilizatora maisiņu var izmantot, lai tikai 90 sekundēs sterilizētu pudelītes, piena sūkņus un citus mazuļiem paredzētos izstrādājumus

    Likvidē 99,9%** mikrobu

    Likvidē 99,9%** mikrobu

    Pierādīts, ka mikroviļņu tvaika sterilizatora maisiņš likvidē 99,9%** mikrobu un baktēriju.

    Izvēles rūtiņa, kur atzīmēt maisiņa lietojumu

    Izvēles rūtiņa, kur atzīmēt maisiņa lietojumu

    Katram maisiņam ir izvēles rūtiņa. Atzīmējot šo izvēles rūtiņu, varat ātri un viegli izsekot, cik reižu katrs maisiņš ir ticis lietots.

    Drošās turēšanas zona, lai izņemtu no mikroviļņu krāsns

    Drošās turēšanas zona, lai izņemtu no mikroviļņu krāsns

    Katram maisiņam ir drošās turēšanas zona. Tā ir uz maisiņa iezīmēta vieta, aiz kuras turot, maisiņu ir droši izņemt tieši no mikroviļņu krāsns.

    Vienu iepakojumu var izmantot līdz pat 100 sterilizēšanas reizēm mikroviļņos

    Vienu iepakojumu var izmantot līdz pat 100 sterilizēšanas reizēm mikroviļņos

    Katrā mikroviļņu tvaika sterilizatora maisiņu iepakojumā ietilpst pieci atsevišķi maisiņi, un katru maisiņu var izmantot līdz 20 reizēm. Tas nozīmē, ka tikai vienu tirdzniecībā nopērkamo iepakojumu varat izmantot pat 100 reizes, lai sterilizētu mazuļu pudelītes, piena sūkņus un citus piederumus.

    Tehniskā specifikācija

    • Svars un izmēri

      F kastes izmēri
      215 x125  mm
      Maisiņa ietilpība
      Vienlaikus sterilizējiet līdz pat 3 pudelītes vai 1 piena sūkni
      Maisiņa izmērs
      278 mm x 210 mm

    • Izcelsmes valsts

      Ražots
      Ķīna

    • Materiāls

      Maisiņu materiāls
      infoPET12, CPP60

    • Kas ir iekļauts

      Mikroviļņu tvaika sterilizatora maisiņš
      5 maisiņi

    • Iepakojuma specifikācija

      Papīra bāzes iepakojums**

    • Pie mikroviļņu jaudas vatos >1100 W
    • * Staphylococcus aureus, Salmonella enterica, Listeria monocytogenes un Escherichia coli. Testa rezultātus nodrošina neatkarīga laboratorija.
    • ** Pārejas periodā var saņemt gan iepriekšējo, gan jauno papīra bāzes iepakojumu

