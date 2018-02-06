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Izbeigta ražošana
Krūts piena sūknim ir unikāls dizains, tāpēc piens izdalās viegli tieši no krūts pudelītē, pat ja sēžat taisni. Tas nozīmē, ka atsūknēšanas laikā varat sēdēt ērtāk, jums nav jānoliecas uz priekšu, lai nodrošinātu, ka viss piens ieplūst pudelītē. Ērtāka sēdēšana un atslābināšanās atsūknēšanas laikā dabiskā veidā nodrošina vieglāku piena plūsmu.
Mūsu masāžas spilvenam ir jauna, mīksta velveta tekstūra, kas rada ādai siltuma sajūtu, veicot ērtu un saudzīgu piena plūsmas stimulēšanu. Spilvens ir izstrādāts tā, lai tas maigi atveidotu zīdaiņa zīšanu, palīdzot stimulēt piena plūsmu.
Platais knupītis krūts formā veicina dabisku satvērienu, līdzīgi kā zīdot pie krūts, ļaujot vieglāk apvienot barošanu ar krūti un ar pudelīti.
4.0
no 5
1
Apskats
100%
ieteica šo produktu
Gloglo
06/02/2018
Hrvatska
Za kratkoročno korištenje
Izdajalica funkcionira i jednostavna je, ali dijelovi nje vrlo brzo gube snagu i funkciju što postaje iritirajuće jer zamjenske djelove je skoro pa nemoguce nabaviti tj. Kupiti.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF330/11 Ručna pumpa za ugodno izdajanje
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF330/11 Ručna pumpa za ugodno izdajanje