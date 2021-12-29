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Izbeigta ražošana
Īpaši stingra zīžamā daļa
Ortodontisks un BPA nesaturošs
Komplektā 2 gab.
18 m+
Īpaši lielas gaisa atveres nodrošina ventilāciju mazuļa ādai, nomierinot un uzturot to sausāku.
Īpaši stingra zīžamā daļa atbilst aukslēju, zobu un smaganu dabiskajai formai.
Mēs rūpīgi izvēlamies silikona materiālu mūsu ultra soft un ultra air zīžamajām daļām, jo tas ir drošs un inerts materiāls, ko plaši izmanto medicīniskiem pielietojumiem; tas nesatur bīstamas ķīmiskas vielas, endokrīnās aktīvās vielas (piemēram, BPA) un alergēnus.
4.9
no 5
144
Atsauksmes
99%
ieteica šo produktu
annazacharska3
29/12/2021
Polska
Ten smoczek jest fantastyczny!
Smoczek od pierwszych chwil użytkowania bardzo przypadł do gustu mojemu synkowi. Z pewnością poleciłabym go każdej mamie. Ma piękną kolorystykę, a synek chętnie trzyma go w buzi.
Plusi
wygodny w użytkowaniu, piękny design
Mīnusi
brak
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Ultra air SCF349/11 Smoczek
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Ultra air SCF349/11 Smoczek
22/12/2021
Polska
Nasz ulubiony smoczek
Smoczek zdecydowanie został numerem 1 u mojej córeczki, gdy ma do wyboru różne sięga po Avent, dla mnie największym plusem jest to, że smoczek nie pozostawia po drzemce dziecka śladu, odcisku na buźce. Podczas snu przestałam słyszeć mlaskanie i zasysanie powietrza przez dziecko, smoczek dzięki dziurką ma świetna wentylacje. Jest zdecydowanie trwały i spore uzębienie 16 miesięcznego dziecko nie naruszyły go. Wizualnie bardzo ładne dziecięce wzory. Polecamy wszystkim dzieciom
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Ultra air SCF349/12 Smoczek
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Ultra air SCF349/12 Smoczek
domi-s92
22/12/2021
Polska
Smoczek idealny dla każdej pociechy.
Smoczki doskonale wykonane z bardzo dobrej jakości materiału, dodatkowo dbają o prawidłowy rozwój zgryzu. Moja córka toleruje tylko jeden typ smoczka, a te od razu pokochała. Piękny wzór dodatkowo przyciąga i zachęca. Pudełko od smoczków jest nie tylko wygodnym etui, ale także sterylizatorem, wystarczy dolać wody i włożyć do mikrofalówki. Polecam każdemu, nawet wymagającym maluchom.
Plusi
Ergonomiczny kształt - Piękny design -Dobry dla zgryzu. - Otwory do wentylacji. -Dobry na ząbkowanie
Mīnusi
Brak
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Ultra air SCF349/12 Smoczek
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Ultra air SCF349/12 Smoczek
Balstoties uz tiešsaistes apmierinātības aptauju, kas 2024. gadā tika veikta visā pasaulē ar 8139 mātes un bērna aprūpes zīmolu un produktu lietotājiem.
Higiēnisku apsvērumu dēļ nomainiet knupīti pēc 4 nedēļu lietošanas.