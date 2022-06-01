Meklējamie vārdi

    Philips Avent Advanced Ātrs pudelīšu sildītājs

    SCF355/09

    Ātra un vienmērīga sildīšana

    Kad ir pienācis laiks mazuļa nākamajai maltītei, sasildiet pienu vai pārtiku 3 minūšu laikā. Uzsilšana notiek vienmērīgi un pastāvīgi, lai novērstu pārkaršanu atsevišķās vietās. Vienkārši izmantojamai ierīcei ir ērts atkausēšanas iestatījums, un to var izmantot arī mazuļu pārtikas uzsildīšanai.

    Philips Avent Advanced Ātrs pudelīšu sildītājs

    Ātra un vienmērīga sildīšana

    Vienmērīga uzsildīšana tikai 3 minūšu laikā

    • Silda bez karst. punktiem
    • Ātra uzsildīšana
    • Uzmanīga atkausēšana
    • Siltuma saglabāšanas funkcija
    Izgatavots viendaļīgs vieglai tīrīšanai

    Izgatavots viendaļīgs vieglai tīrīšanai

    Tam ir tikai viena detaļa, tāpēc tīrīšana ir vienkārša un jūs varat vairāk laika veltīt savam mazulim.

    Viegla izmantošana ar noderīgu sildīšanas rokasgrāmatu

    Viegla izmantošana ar noderīgu sildīšanas rokasgrāmatu

    Vienkārši pagrieziet pogu, lai ieslēgtu zīdaiņu pudelīšu sildītāju un izvēlētos sildīšanas iestatījumu. Pudelīšu sildītājam ir noderīga norādījumu tabula, lai jūs varētu viegli noteikt, cik ilgi notiks sildīšana.

    Savietojams ar Philips Avent pudelēm un visbiežāk sastopamajiem zīmoliem

    Savietojams ar Philips Avent pudelēm un visbiežāk sastopamajiem zīmoliem

    Pudelītes sildītājs ir pilnībā saderīgs ar visām Philips Avent pudelītēm un traukiem*. Izmantojiet to, lai ērti uzsildītu pudelītes un zīdaiņu pārtikas traukus.

    Saudzīgas atkausēšanas iestatījums zīdaiņu pudelītēm

    Saudzīgas atkausēšanas iestatījums zīdaiņu pudelītēm

    Pudelītes sildītājā iekļauts parocīgs atkausēšanas iestatījums. Tas ir drošāk par atkausēšanu mikroviļņu krāsnī un ērtāk par ūdens izmantošanu, vienkārši izvēlieties iestatījumu, lai atkausētu sasaldētu pienu vai zīdaiņa pārtiku šķidrā stāvoklī.

    Uzsilda ātri un vienmērīgi

    Uzsilda ātri un vienmērīgi

    Pudelīšu sildītājs uzsilda ātri un vienmērīgi. Nepārtraukti cirkulējot pienu sildīšanas laikā tiek novērsti karstie punkti.

    Uzsilda mazuļu pudelītes 3 minūtēs

    Uzsilda mazuļu pudelītes 3 minūtēs

    Pudelīšu sildītājs uzsildīs 150 ml piena tikai 3 minūtēs*.

    Piemērots pienam un zīdaiņu pārtikai

    Piemērots pienam un zīdaiņu pārtikai

    Tāpat kā ar zīdaiņu pudelītēm, varat izmantot pudelīšu sildītāju arī saudzīgai un vienmērīgai zīdaiņu pārtikas uzsildīšanai.

    Uztur pienu siltu

    Uztur pienu siltu

    Piens vai zīdaiņa ēdiens tiek sildīts lēni un uzturēts silts pareizajā temperatūrā, lai būtu gatavs tad, kad vajadzīgs..

    Tehniskā specifikācija

    • Tehniskā specifikācija

      Enerģijas patēriņš
      275  W
      Spriegums
      220 V~, 50 Hz
      Enerģijas patēriņš (izslēgtā režīmā)
      <0,3 W (periods automātiski sasniegs izslēgšanas režīmu: <1 min)

    • Svars un izmēri

      Izstrādājuma izmēri (PxAxG)
      160,4 x 139,9 x 148,55  mm
      Iepakojuma izmēri (PxAxDz)
      175 x 185 x 160  mm

    • Izcelsmes valsts

      Izstrādāts
      Eiropa
      Ražots
      Ķīna

    • Kas ir iekļauts

      Pudelīšu sildītājs
      1  gab.

    • Iepakojuma specifikācija

      Papīra bāzes iepakojums**

    • Paredzēts 150 ml/5 oz piena 22 °C/72 °F temperatūrā 260 ml/9 oz pudelē Philips Natural Bottle
    • Philips Avent krūts piena maisiņus un 60 ml pudelītes nevar izmantot šajā pudelītes sildītājā.
    • * Pārejas periodā var saņemt gan iepriekšējo, gan jauno papīra bāzes iepakojumu

    Mātes un bērna aprūpe:

