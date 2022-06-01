SCF355/09
Ātra un vienmērīga sildīšana
Kad ir pienācis laiks mazuļa nākamajai maltītei, sasildiet pienu vai pārtiku 3 minūšu laikā. Uzsilšana notiek vienmērīgi un pastāvīgi, lai novērstu pārkaršanu atsevišķās vietās. Vienkārši izmantojamai ierīcei ir ērts atkausēšanas iestatījums, un to var izmantot arī mazuļu pārtikas uzsildīšanai.Skatīt visas priekšrocības
Tam ir tikai viena detaļa, tāpēc tīrīšana ir vienkārša un jūs varat vairāk laika veltīt savam mazulim.
Vienkārši pagrieziet pogu, lai ieslēgtu zīdaiņu pudelīšu sildītāju un izvēlētos sildīšanas iestatījumu. Pudelīšu sildītājam ir noderīga norādījumu tabula, lai jūs varētu viegli noteikt, cik ilgi notiks sildīšana.
Pudelītes sildītājs ir pilnībā saderīgs ar visām Philips Avent pudelītēm un traukiem*. Izmantojiet to, lai ērti uzsildītu pudelītes un zīdaiņu pārtikas traukus.
Pudelītes sildītājā iekļauts parocīgs atkausēšanas iestatījums. Tas ir drošāk par atkausēšanu mikroviļņu krāsnī un ērtāk par ūdens izmantošanu, vienkārši izvēlieties iestatījumu, lai atkausētu sasaldētu pienu vai zīdaiņa pārtiku šķidrā stāvoklī.
Pudelīšu sildītājs uzsilda ātri un vienmērīgi. Nepārtraukti cirkulējot pienu sildīšanas laikā tiek novērsti karstie punkti.
Pudelīšu sildītājs uzsildīs 150 ml piena tikai 3 minūtēs*.
Tāpat kā ar zīdaiņu pudelītēm, varat izmantot pudelīšu sildītāju arī saudzīgai un vienmērīgai zīdaiņu pārtikas uzsildīšanai.
Piens vai zīdaiņa ēdiens tiek sildīts lēni un uzturēts silts pareizajā temperatūrā, lai būtu gatavs tad, kad vajadzīgs..
