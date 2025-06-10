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  • Vieda un vienkārša uzsildīšana
  • Vieda un vienkārša uzsildīšana
  • Vieda un vienkārša uzsildīšana
  • Vieda un vienkārša uzsildīšana
  • Vieda un vienkārša uzsildīšana
  • Vieda un vienkārša uzsildīšana
  • Vieda un vienkārša uzsildīšana
  • Vieda un vienkārša uzsildīšana
  • Vieda un vienkārša uzsildīšana
  • Vieda un vienkārša uzsildīšana
  • Vieda un vienkārša uzsildīšana
  • Vieda un vienkārša uzsildīšana
  • Vieda un vienkārša uzsildīšana
  • Vieda un vienkārša uzsildīšana
  • Vieda un vienkārša uzsildīšana
  • Vieda un vienkārša uzsildīšana
  • Vieda un vienkārša uzsildīšana
  • Vieda un vienkārša uzsildīšana
  • Vieda un vienkārša uzsildīšana
  • Vieda un vienkārša uzsildīšana
  • Vieda un vienkārša uzsildīšana
  • Vieda un vienkārša uzsildīšana
  • Vieda un vienkārša uzsildīšana

Philips Avent PremiumĀtrs pudelīšu sildītājs

SCF358/00

4.4
| (185) Atsauksmes | 89% ieteica šo produktu

1 godalga

Vieda un vienkārša uzsildīšana
Sagatavojiet uzsildītu pārtiku dažu minūšu laikā, izmantojot pudelīšu sildītāju, kas patstāvīgi pārvalda temperatūru. Viedais temperatūras vadības sensors automātiski pielāgo sildīšanas modeli, lai uzsildītu pārtiku ātri un vienmērīgi.
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zīmols, ko iesaka māmiņas visā pasaulē1

Pārtikas sagatavošana bez minējumiem

Vieda un vienkārša uzsildīšana

  • Silda bez karst. punktiem

  • Ātrās uzsildīšanas un atkausēšanas režīms

  • Piemērots pienam un zīdaiņu pārtikai

Viedā temperatūras vadība izvēlas ideālo sildīšanas režīmu

Viedā temperatūras vadība izvēlas ideālo sildīšanas režīmu

Norādiet piena daudzumu, nospiediet start pogu un ļaujiet viedajam temperatūras kontrolētājam parūpēties par pārējo. Tas nosaka piena sākotnējo temperatūru un to ātri uzsilda līdz ideālai temperatūrai, ko saglabā līdz pat 60 minūtēm.

Atkausēšanas funkcija sasaldētam pienam un bērnu pārtikai trauciņos

Atkausēšanas funkcija sasaldētam pienam un bērnu pārtikai trauciņos

Vai jums patīk daļu pārtikas uzglabāt saldētavā vēlākam laikam? Pudelīšu sildītājs ātri atkausē gan pienu, gan bērnu pārtiku trauciņos.

Uzsilda gan bērnu pārtiku trauciņos, gan pienu

Uzsilda gan bērnu pārtiku trauciņos, gan pienu

Kad mazulis būs gatavs pamazām pāriet uz cieto pārtiku, pudelīšu sildītājs atkausēs un uzsildīs arī bērnu pārtiku trauciņos.

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

Skatiet bieži uzdotos jautājumus, lietotāja rokasgrāmatas, drošības informāciju un padomus

Godalgas

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Atsauksmes

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4.4

no 5

185

Atsauksmes

89%

ieteica šo produktu

10/06/2025

Latvija

Latvija

Ideāls

Līdzi vienmēr un visur 🫶 Perfekts gan mājās, gan ceļojumos. Forši ka nepārsilda

Plusi

Super

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Premium SCF358/00 Ātrs pudelīšu sildītājs

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Premium SCF358/00 Ātrs pudelīšu sildītājs

25/04/2025

Latvija

Latvija

Ātri un vienkārši.

Ļoti labi un vienkārši atsaldē un uzsilda jau sasaldēto pienu.

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Premium SCF358/00 Ātrs pudelīšu sildītājs

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Premium SCF358/00 Ātrs pudelīšu sildītājs

26/04/2024

Latvija

Latvija

Works perfectly

Doing it's job as supposed to, nothing bad to say. If milk is taken out of fridge or freezer, of course higher temperature (ml amount on the indicator) should be indicated to really make it warm, and it's obvious. For making formula, works perfectly as well, with still room temperature water, it warms it up to the perfect temperature always.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Premium SCF358/00 Ātrs pudelīšu sildītājs

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Premium SCF358/00 Ātrs pudelīšu sildītājs

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Atrunas

  1. Pamatojoties uz 2023. gadā visā pasaulē veikto apmierinātības apsekojumu tiešsaistē, kurā piedalījās 10 109 mātes un bērna aprūpes zīmolu un produktu lietotāji. 

  1. Paredzēts 150 ml/5 oz piena 22 °C/72 °F temperatūrā 260 ml/9 oz pudelē Philips Natural Bottle

  2. Pārejas periodā var saņemt gan iepriekšējo, gan jauno papīra bāzes iepakojumu