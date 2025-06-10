30 dienu atgriešana
Piegāde 3-4 darba dienu laikā
Silda bez karst. punktiem
Ātrās uzsildīšanas un atkausēšanas režīms
Piemērots pienam un zīdaiņu pārtikai
Norādiet piena daudzumu, nospiediet start pogu un ļaujiet viedajam temperatūras kontrolētājam parūpēties par pārējo. Tas nosaka piena sākotnējo temperatūru un to ātri uzsilda līdz ideālai temperatūrai, ko saglabā līdz pat 60 minūtēm.
Vai jums patīk daļu pārtikas uzglabāt saldētavā vēlākam laikam? Pudelīšu sildītājs ātri atkausē gan pienu, gan bērnu pārtiku trauciņos.
Kad mazulis būs gatavs pamazām pāriet uz cieto pārtiku, pudelīšu sildītājs atkausēs un uzsildīs arī bērnu pārtiku trauciņos.
Godalgas
4.4
no 5
185
Atsauksmes
89%
ieteica šo produktu
Elīna1991
10/06/2025
Latvija
Ideāls
Līdzi vienmēr un visur 🫶 Perfekts gan mājās, gan ceļojumos. Forši ka nepārsilda
Plusi
Super
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Premium SCF358/00 Ātrs pudelīšu sildītājs
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Premium SCF358/00 Ātrs pudelīšu sildītājs
Laura1992
25/04/2025
Latvija
Ātri un vienkārši.
Ļoti labi un vienkārši atsaldē un uzsilda jau sasaldēto pienu.
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Premium SCF358/00 Ātrs pudelīšu sildītājs
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Premium SCF358/00 Ātrs pudelīšu sildītājs
Ellux6
26/04/2024
Latvija
Works perfectly
Doing it's job as supposed to, nothing bad to say. If milk is taken out of fridge or freezer, of course higher temperature (ml amount on the indicator) should be indicated to really make it warm, and it's obvious. For making formula, works perfectly as well, with still room temperature water, it warms it up to the perfect temperature always.
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Premium SCF358/00 Ātrs pudelīšu sildītājs
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Premium SCF358/00 Ātrs pudelīšu sildītājs
Pamatojoties uz 2023. gadā visā pasaulē veikto apmierinātības apsekojumu tiešsaistē, kurā piedalījās 10 109 mātes un bērna aprūpes zīmolu un produktu lietotāji.
Paredzēts 150 ml/5 oz piena 22 °C/72 °F temperatūrā 260 ml/9 oz pudelē Philips Natural Bottle
Pārejas periodā var saņemt gan iepriekšējo, gan jauno papīra bāzes iepakojumu