ProduktiAtbalsts

10% atlaide pirmajam pasūtījumam

30 dienu atgriešana

Piegāde 3-4 darba dienu laikā

Interneta veikals

Visas sērijas

Philips Avent Premium Ātrs pudelīšu sildītājs

Atbalsts

Philips Avent PremiumĀtrs pudelīšu sildītājs

SCF358/00

Philips Avent Premium Ātrs pudelīšu sildītājs

Doties uz veikalu

Izmantojiet visas sava produkta iespējas

  • Piena pudelītes uzsildīšana, izmantojot Philips Avent Bottle Warmer SCF358
    Piena pudelītes uzsildīšana, izmantojot Philips Avent Bottle Warmer SCF358

Piesakieties vai izveidojiet kontu

Reģistrē savu produktu

Tev būs tūlītēja piekļuve rokasgrāmatām, īpaši tev pielāgotam atbalstam un citām iespējām. Turklāt tas ir ātri un vienkārši.

Reģistrēties tūlīt

Rokasgrāmatas un dokumentācija

Apvienotās Karalistes atbilstības deklarācija - English (US)

  • PDF fails, 142.9 kB
  • 7 January 2026

Eco passport - English (US)

  • PDF fails, 358.8 kB
  • 4 January 2021

Garantija un apkalpošana

Pārbaudiet garantijas noteikumus un sāciet izstrādājuma maiņas vai remonta procesu

Atrast servisa centru

Atrodiet tuvākos servisa centrus, kuros veikt remontu, diagnostiku un iegādāties oriģinālās detaļas

Garantija

Mūsu izstrādājumu garantijas politikas

Sazinies ar mums

Mēs labprāt tev palīdzēsim