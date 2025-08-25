SCF359/00
Viens vienkāršs ieradums — no vienas barošanas līdz nākamajai
Progresīvs visdrošākais sildīšanas un sterilizēšanas veids. Slimnīcu standartam atbilstošā sildīšana ūdens peldē labāk saglabā piena olbaltumvielas, savukārt viedais sensors nepieļauj pārkaršanu. Un tīrīšana? Dabisks tvaiks iznīcina 99,9% mikrobu.Skatīt visas priekšrocības
Ja jums pienākas PVN atvieglojumi par medicīnas precēm, varat to pieprasīt par šo preci. PVN summa tiks atskaitīta no iepriekš norādītās cenas. Skatīt precīzu informāciju savā pirkumu grozā.
Vai ir laiks barot? Sildīšana ūdens peldē atbilst slimnīcu standartiem, proti, saglabā piena uzturvielas, turklāt ir raita. Lai kurš arī barotu mazuli, pateicoties vislabākajai tehnoloģijai pudelīte ir silta un gatava jau 3 minūtēs.*
Mazgāšanas laikā izmantojot dabisko tvaiku, var iznīcināt 99,9% baktēriju. Tvaiks var iekļūt katrā stūrī un spraugā, tāpēc pilnībā sterilizē barošanas pudelītes, knupjus un mazas rotaļlietas. Turklāt nav jāizmanto ķīmiskas vielas.
Pienu var uzsildīt gluži kā medmāsas slimnīcā — ūdens peldē. Salīdzinājumā ar citiem paņēmieniem šādi labāk saglabājas piena olbaltumvielas, kas ir būtiskas mazuļa imūnsistēmas nostiprināšanā. Mūsu tehnoloģija ir saudzīga un ātra, tāpēc palīdz katrā barošanas reizē gādāt, ka mazulis aug vesels.
Mūsu tehnoloģija silda ar vienmērīgu cirkulāciju, tāpēc pasargā olbaltumvielas, kas sekmē mazuļa augšanu un veselību. Sildīšana ir viscaur vienmērīga, tāpēc nav jāraizējas, ka pienu varētu vietām pārkarsēt un tādējādi mazināt tā uzturvērtību. Tāpēc mazulis var katru reizi baudīt vienmērīgi siltu un uzturvielām bagātu pienu.
Mūsu viedais sensors gādā par sildīšanas norisi. Proti, vispirms nosaka piena sākotnējo temperatūru, tad automātiski pielāgo sildīšanas laiku. Tā nav jāraizējas par iestatījumiem. Turklāt nav riska pārkarsēt.
Nav jāraizējas, ka nevar izsekot līdzi. Var barot pa dienu un pa nakti, darbojoties ērti un droši, jo ierīce pēc sildīšanas automātiski izslēdzas, taču uztur pienu barošanas temperatūrā līdz 60 minūtēm.
Sildīt un sterilizēt ir vienlīdz ērti kā pilnīgam iesācējam, tā pieredzējušam barotājam, jo ierīci var vadīt ar vienu pogu. Katru darbību pavada vizuāli signāli un audiosignāli, pēc tam ierīce automātiski izslēdzas.
Caurspīdīgais lodziņš vienkāršo sildīšanu, padarot to intuitīvu. Pa lodziņu var ātri pārbaudīt ūdens līmeni, pirms palaiž sildīšanu. Nav jāmin, vai ūdens pietiek. Viss ir skaidri redzams.
Daudzfunkcionālā ierīce aizņem maz vietas, tāpēc mājoklis saglabājas kārtīgs. Pārdomātais dizains ļauj vienlaikus jaudīgi sterilizēt gan pudelīti, gan mazas rotaļlietas un knupjus.
Mūsu vienkāršais dizains padara tīrīšanu tikpat vienkāršu kā sildīšanu un sterilizēšanu. Noslaukiet sildītāju un sterilizatoru ar drānu, izmantojot plato kakliņa izlietni, lai viegli piekļūtu. Sterilizācijas uzgali var mazgāt arī trauku mazgājamā mašīnā, ja nepieciešams.
Mazulim augot, piederumi mainās, taču mūsu sildītājs sader ar daždažādu zīmolu un izmēru barošanas pudelītēm, kas ir izgatavotas no dažādiem materiāliem. Turklāt vēlāk tajā var sildīt arī bērnu pārtikas burciņas.
Mūsu tvaika sterilizēšanas tehnoloģija ļauj visdrošāk dezinficēt mazuļa piederumus. Tā efektīvi iznīcina mikrobus, taču saudzē jebkādu materiālu, tāpēc piederumu var lietot ilgāk. Ar sterilizēšanas piederumu ierīcē var vienlaikus sterilizēt daudzus mazus piederumus, piemēram, pudelītes, knupjus, rezerves detaļas un mazas rotaļlietas.
Produkta materiāls
Tehniskā specifikācija
Svars un izmēri
Izcelsmes valsts
Kas ir iekļauts
