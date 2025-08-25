Meklējamie vārdi

    Philips Avent 2-in-1 Warmer & Sterilizer Premium

    SCF359/00

    Viens vienkāršs ieradums — no vienas barošanas līdz nākamajai

    Progresīvs visdrošākais sildīšanas un sterilizēšanas veids. Slimnīcu standartam atbilstošā sildīšana ūdens peldē labāk saglabā piena olbaltumvielas, savukārt viedais sensors nepieļauj pārkaršanu. Un tīrīšana? Dabisks tvaiks iznīcina 99,9% mikrobu.

    Ātra, droša sildīšana un sterilizācija. Vienmēr.

    • Saudzīga un vienmērīga sildīšana
    • Sterilizēšana bez ķīmiskām vielām
    • Ātra un vienkārša iestatīšana
    • Saderība ar vairumu ikdienas piederumu
    Pudelītes uzsildīšana 3 minūtēs ar vienu pogu*

    Pudelītes uzsildīšana 3 minūtēs ar vienu pogu*

    Vai ir laiks barot? Sildīšana ūdens peldē atbilst slimnīcu standartiem, proti, saglabā piena uzturvielas, turklāt ir raita. Lai kurš arī barotu mazuli, pateicoties vislabākajai tehnoloģijai pudelīte ir silta un gatava jau 3 minūtēs.*

    99,9% baktēriju droša iznīcināšana ar dabisku tvaiku

    99,9% baktēriju droša iznīcināšana ar dabisku tvaiku

    Mazgāšanas laikā izmantojot dabisko tvaiku, var iznīcināt 99,9% baktēriju. Tvaiks var iekļūt katrā stūrī un spraugā, tāpēc pilnībā sterilizē barošanas pudelītes, knupjus un mazas rotaļlietas. Turklāt nav jāizmanto ķīmiskas vielas.

    Sildīšana ūdens peldē saskaņā ar slimnīcu standartiem

    Sildīšana ūdens peldē saskaņā ar slimnīcu standartiem

    Pienu var uzsildīt gluži kā medmāsas slimnīcā — ūdens peldē. Salīdzinājumā ar citiem paņēmieniem šādi labāk saglabājas piena olbaltumvielas, kas ir būtiskas mazuļa imūnsistēmas nostiprināšanā. Mūsu tehnoloģija ir saudzīga un ātra, tāpēc palīdz katrā barošanas reizē gādāt, ka mazulis aug vesels.

    Vienmērīga piena sildīšana ar cirkulāciju

    Vienmērīga piena sildīšana ar cirkulāciju

    Mūsu tehnoloģija silda ar vienmērīgu cirkulāciju, tāpēc pasargā olbaltumvielas, kas sekmē mazuļa augšanu un veselību. Sildīšana ir viscaur vienmērīga, tāpēc nav jāraizējas, ka pienu varētu vietām pārkarsēt un tādējādi mazināt tā uzturvērtību. Tāpēc mazulis var katru reizi baudīt vienmērīgi siltu un uzturvielām bagātu pienu.

    Nekādas pārkarsēšanas, pateicoties viedajam sensoram

    Nekādas pārkarsēšanas, pateicoties viedajam sensoram

    Mūsu viedais sensors gādā par sildīšanas norisi. Proti, vispirms nosaka piena sākotnējo temperatūru, tad automātiski pielāgo sildīšanas laiku. Tā nav jāraizējas par iestatījumiem. Turklāt nav riska pārkarsēt.

    Automātiska izslēgšanās un siltuma uzturēšana

    Automātiska izslēgšanās un siltuma uzturēšana

    Nav jāraizējas, ka nevar izsekot līdzi. Var barot pa dienu un pa nakti, darbojoties ērti un droši, jo ierīce pēc sildīšanas automātiski izslēdzas, taču uztur pienu barošanas temperatūrā līdz 60 minūtēm.

    Sildīšana un sterilizēšana ar vienu pogu

    Sildīšana un sterilizēšana ar vienu pogu

    Sildīt un sterilizēt ir vienlīdz ērti kā pilnīgam iesācējam, tā pieredzējušam barotājam, jo ierīci var vadīt ar vienu pogu. Katru darbību pavada vizuāli signāli un audiosignāli, pēc tam ierīce automātiski izslēdzas.

    Ūdens līmeņa pārbaude pa lodziņu

    Ūdens līmeņa pārbaude pa lodziņu

    Caurspīdīgais lodziņš vienkāršo sildīšanu, padarot to intuitīvu. Pa lodziņu var ātri pārbaudīt ūdens līmeni, pirms palaiž sildīšanu. Nav jāmin, vai ūdens pietiek. Viss ir skaidri redzams.

    Kompakts dizains kārtīgai videi

    Kompakts dizains kārtīgai videi

    Daudzfunkcionālā ierīce aizņem maz vietas, tāpēc mājoklis saglabājas kārtīgs. Pārdomātais dizains ļauj vienlaikus jaudīgi sterilizēt gan pudelīti, gan mazas rotaļlietas un knupjus.

    Ātri un viegli tīrāma konstrukcija

    Ātri un viegli tīrāma konstrukcija

    Mūsu vienkāršais dizains padara tīrīšanu tikpat vienkāršu kā sildīšanu un sterilizēšanu. Noslaukiet sildītāju un sterilizatoru ar drānu, izmantojot plato kakliņa izlietni, lai viegli piekļūtu. Sterilizācijas uzgali var mazgāt arī trauku mazgājamā mašīnā, ja nepieciešams.

    Saderība ar vairumu barošanas pudelīšu un bērnu pārtikas burciņu

    Saderība ar vairumu barošanas pudelīšu un bērnu pārtikas burciņu

    Mazulim augot, piederumi mainās, taču mūsu sildītājs sader ar daždažādu zīmolu un izmēru barošanas pudelītēm, kas ir izgatavotas no dažādiem materiāliem. Turklāt vēlāk tajā var sildīt arī bērnu pārtikas burciņas.

    Pilnvērtīgs mazuļa ikdienas piederumu lietojums

    Pilnvērtīgs mazuļa ikdienas piederumu lietojums

    Mūsu tvaika sterilizēšanas tehnoloģija ļauj visdrošāk dezinficēt mazuļa piederumus. Tā efektīvi iznīcina mikrobus, taču saudzē jebkādu materiālu, tāpēc piederumu var lietot ilgāk. Ar sterilizēšanas piederumu ierīcē var vienlaikus sterilizēt daudzus mazus piederumus, piemēram, pudelītes, knupjus, rezerves detaļas un mazas rotaļlietas.

    Tehniskā specifikācija

    • Produkta materiāls

      Produkta materiāls
      Plastmasa (polipropilēns un ABS)

    • Tehniskā specifikācija

      Enerģijas patēriņš
      400  W
      Spriegums (S_0000156)
      • 220–240 V~; 50–60 Hz
      • 120–127 V ~ 50–60 Hz (ASV, Kanāda, Meksika)

    • Svars un izmēri

      Svars
      1000  g
      Izstrādājuma izmēri (PxAxG)
      260,4 × 150 × 210,5  mm

    • Izcelsmes valsts

      Ražots
      Ķīna

    • Kas ir iekļauts

      Sildītājs un sterilizators “divi vienā”
      1 gab.

    • 150 ml piena, kas ir istabas temperatūrā un ir iepildīts Avent Natural 260 ml pudelītē.

    Mātes un bērna aprūpe:

