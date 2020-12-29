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  • Klīniski pierādīts, ka samazina kolikas un diskomfortu*
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  • Klīniski pierādīts, ka samazina kolikas un diskomfortu*
  • Klīniski pierādīts, ka samazina kolikas un diskomfortu*
  • Klīniski pierādīts, ka samazina kolikas un diskomfortu*
  • Klīniski pierādīts, ka samazina kolikas un diskomfortu*
  • Klīniski pierādīts, ka samazina kolikas un diskomfortu*
  • Klīniski pierādīts, ka samazina kolikas un diskomfortu*
  • Klīniski pierādīts, ka samazina kolikas un diskomfortu*
  • Klīniski pierādīts, ka samazina kolikas un diskomfortu*
  • Klīniski pierādīts, ka samazina kolikas un diskomfortu*
  • Klīniski pierādīts, ka samazina kolikas un diskomfortu*
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  • Klīniski pierādīts, ka samazina kolikas un diskomfortu*
  • Klīniski pierādīts, ka samazina kolikas un diskomfortu*
  • Klīniski pierādīts, ka samazina kolikas un diskomfortu*
  • Klīniski pierādīts, ka samazina kolikas un diskomfortu*
  • Klīniski pierādīts, ka samazina kolikas un diskomfortu*
  • Klīniski pierādīts, ka samazina kolikas un diskomfortu*
  • Klīniski pierādīts, ka samazina kolikas un diskomfortu*
  • Klīniski pierādīts, ka samazina kolikas un diskomfortu*
  • Klīniski pierādīts, ka samazina kolikas un diskomfortu*

Izbeigta ražošana

Philips AventClassic+ zīdaiņa pudelīte

SCF563/17

4.7
| (101) Atsauksmes | 92% ieteica šo produktu
Klīniski pierādīts, ka samazina kolikas un diskomfortu*
Mūsu Classic+ pudelīšu Airflex ventilēšanas sistēma un reljefais knupītis ir veidoti tā, lai samazinātu pārtraukumus barošanā un diskomforta sajūtu. Iebūvētais pretkoliku vārsts ielaiž gaisu pudelītē un neļauj tam nokļūt mazuļa vēderā.
Skatīt visas priekšrocības

Radīts barošanai bez pārtraukumiem

Klīniski pierādīts, ka samazina kolikas un diskomfortu*

  • 1 pudelīte

  • 260 ml

  • Lēnas plūsmas knupītis

  • 1 m+

Pretkoliku vārsts, kas samazina kolikas*

Pretkoliku vārsts, kas samazina kolikas*

Mūsu pretkoliku vārsts ir izveidots tā, lai neļautu gaisam iekļūt jūsu mazuļa vēderā, izraisot kolikas un diskomfortu. Kad jūsu mazulis ēd, knupītī esošais vārsts saliecas, ļaujot gaisam ieplūst pudelītē, lai neveidotos vakuums, un novada to uz pudelītes aizmuguri. Ar tā palīdzību gaiss paliek pudelītē un neiekļūst mazuļa vēderā, samazinot kolikas un diskomfortu.

Par 60 % mazāk raudāšanas naktīs*

Par 60 % mazāk raudāšanas naktīs*

Philips Avent pretkoliku pudelīte samazina raudāšanu. Mazuļi, kurus baro no Philips Avent pretkoliku pudelītes, naktīs raud par 60 % mazāk nekā mazuļi, kurus baro no citu ražotāju pretkoliku pudelītēm. *

Rievotā virsma novērš knupīša sakļaušanos, nodrošinot nepārtrauktu barošanu

Rievotā virsma novērš knupīša sakļaušanos, nodrošinot nepārtrauktu barošanu

Knupīša forma ļauj to cieši satvert un rievotā virsma palīdz novērst knupīša sakļaušanos, lai barošana būtu nepārtraukta un ērta.

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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4.7

no 5

101

Atsauksmes

92%

ieteica šo produktu

2

29/12/2020

Polska

Polska

Bardzo wygodna butelka.

Butelka wykonana z dobrej jakości materiału. Miarka na butelce jest wyraźna i po dłuższym stosowaniu nie ściera się. Butelka nie sprawia kłopotów przy myciu. Nie ma kolek. Nic się z niej nie leje. Dziecko uwielbia butelkę i nie chcę innej.

Plusi

Wygodna, ładna, szybka w myciu.

Mīnusi

Nie ma

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF821/11 Butelka antykolkowa dla niemowląt

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF821/11 Butelka antykolkowa dla niemowląt

29/12/2020

Polska

Polska

Doskonała butelka

Używam już jej od dwóch miesięcy, jest bardzo dobrym produktem. Smoczek idealnie podpasował dziecku, jego kształt idealnie odwzorowuje pierś, dzięki czemu nie sprawia kłopotu kp i dokarmianie butelką. Od momentu zastosowania butelek avent zmniejszyły się boleści brzuszka Maluszka.

Plusi

Kształt butelki idealnie dopasowuje się do ręki, smoczek podobny do kształtu piersi, idealny przeplyw w smoczku, odpowiednia cena do jakości

Mīnusi

Brak wad

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF821/11 Butelka antykolkowa dla niemowląt

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF821/11 Butelka antykolkowa dla niemowląt

12/02/2018

Polska

Polska

Jest super!

Żadna, ale to żadna butelka antykolkowa nie jest tak łatwa w obsłudze jak Avent. Zdecydowanie mój ulubieniec - łatwość składania, użytkowania, mycia i pasuje do każdego podgrzewacza. Baja! A co najważniejsze, córa nie łyka powietrza i nie ulewa.

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF563 Butelka dla niemowląt Classic +

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF563 Butelka dla niemowląt Classic +

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Atrunas

  1. 2 nedēļu vecumā ar Philips Avent pudelīti barotiem mazuļiem bija mazāk koliku, un viņi ievērojami mazāk raudāja naktīs, salīdzinot ar mazuļiem, ko ēdināja no citu ražotāju pudelītēm.

  2. Knupīša dizains ar pierādītu spēju novērst knupīša sakļaušanos un ar to saistīto gaisa norīšanu un barošanas pārtraukumus.

  3. Kas ir kolikas, un kā tās ietekmē mazuļus? Viens no koliku cēloņiem ir barošanas laikā norītais gaiss, kas rada diskomforta sajūtu mazuļa gremošanas sistēmā. Koliku simptomi ir raudāšana, nemiers.