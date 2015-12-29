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Uzglabāšana
Vienkārši apzīmējamas krūzītes palīdz noteikt datumu un saturu
Krūts piena uzglabāšanas trauciņi ir saderīgi ar Philips Avent krūts piena sūkņiem un knupīšiem.
Philips Avent krūzītes var glabāt ledusskapī vai saldētavā un mazgāt trauku mazgāšanas mašīnā
5.0
no 5
17
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
Zoe41
29/12/2015
Polska
Verificēts pircējs
doskonałe
mleko czy obiadek zapakowane, łatwe przechowywanie, można podgrzać w podgrzewaczu AVENT w kilka chwil i dzieciaczek już zajada, polecam też do zamrażania posiłków, trwałe więc przyda się i na długie lata
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par VIA SCF612/10 Pojemniki Avent na pokarm
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par VIA SCF612/10 Pojemniki Avent na pokarm
klio
18/06/2015
Polska
Niezbędnik dla każdej mamy
Jest to jeden z moich ulubionych produktów marki Avent. Idealnie sprawdza się zarówno w domu jak i w podróży. Służy mi szczególnie do przechowywania obiadków, które mogę szybko podgrzać w podgrzewaczu, gdyż kształt pojemnika jest idealnie przystosowany do niego. Przechowuję w nim nie tylko obiadek, lecz również owoce lub ugotowane warzywa i mleko. Jest wykonany z dobrej jakości materiału, łatwy w utrzymaniu czystości i niezwykle lekki.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par VIA SCF612/10 Pojemniki Avent na pokarm
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par VIA SCF612/10 Pojemniki Avent na pokarm
krysia123
11/01/2015
Polska
polecam
Używam tych pojemniczków od pewnego czasu. Są super! polecam.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par VIA SCF612/10 Pojemniki Avent na pokarm
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par VIA SCF612/10 Pojemniki Avent na pokarm