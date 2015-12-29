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  • Philips Avent uzglabāšanas sistēma vieglai glabāšanai
  • Philips Avent uzglabāšanas sistēma vieglai glabāšanai
  • Philips Avent uzglabāšanas sistēma vieglai glabāšanai
  • Philips Avent uzglabāšanas sistēma vieglai glabāšanai
  • Philips Avent uzglabāšanas sistēma vieglai glabāšanai
  • Philips Avent uzglabāšanas sistēma vieglai glabāšanai

Izbeigta ražošana

Philips Avent VIAAvent piena uzglabāšanas trauciņi

SCF612/10

5
| (17) Atsauksmes | 100% ieteica šo produktu
Philips Avent uzglabāšanas sistēma vieglai glabāšanai
Philips Avent ir universāla, vietu taupoša uzglabāšanas sistēma, kas ir izstrādāta, lai augtu kopā ar jūsu mazuli. Izmantojiet vienu un to pašu krūzīti, lai glabātu pārtiku un krūts pienu un barotu ar to mazuli. Piemērota visiem Philips Avent krūts piena sūkņiem un knupīšiem.
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Krūzīte piena uzglabāšanai

Philips Avent uzglabāšanas sistēma vieglai glabāšanai

  • Uzglabāšana

Vienkārši sakārtot

Vienkārši sakārtot

Vienkārši apzīmējamas krūzītes palīdz noteikt datumu un saturu

Der visiem Philips Avent krūts piena sūkņiem un knupīšiem

Krūts piena uzglabāšanas trauciņi ir saderīgi ar Philips Avent krūts piena sūkņiem un knupīšiem.

Lietošanai ledusskapī/saldētavā

Philips Avent krūzītes var glabāt ledusskapī vai saldētavā un mazgāt trauku mazgāšanas mašīnā

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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5.0

no 5

17

Atsauksmes

100%

ieteica šo produktu

4
3
2
1

29/12/2015

Polska

Polska

Verificēts pircējs

doskonałe

mleko czy obiadek zapakowane, łatwe przechowywanie, można podgrzać w podgrzewaczu AVENT w kilka chwil i dzieciaczek już zajada, polecam też do zamrażania posiłków, trwałe więc przyda się i na długie lata

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par VIA SCF612/10 Pojemniki Avent na pokarm

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par VIA SCF612/10 Pojemniki Avent na pokarm

18/06/2015

Polska

Polska

Niezbędnik dla każdej mamy

Jest to jeden z moich ulubionych produktów marki Avent. Idealnie sprawdza się zarówno w domu jak i w podróży. Służy mi szczególnie do przechowywania obiadków, które mogę szybko podgrzać w podgrzewaczu, gdyż kształt pojemnika jest idealnie przystosowany do niego. Przechowuję w nim nie tylko obiadek, lecz również owoce lub ugotowane warzywa i mleko. Jest wykonany z dobrej jakości materiału, łatwy w utrzymaniu czystości i niezwykle lekki.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par VIA SCF612/10 Pojemniki Avent na pokarm

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par VIA SCF612/10 Pojemniki Avent na pokarm

11/01/2015

Polska

Polska

polecam

Używam tych pojemniczków od pewnego czasu. Są super! polecam.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par VIA SCF612/10 Pojemniki Avent na pokarm

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par VIA SCF612/10 Pojemniki Avent na pokarm

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