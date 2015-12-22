30 dienu atgriešana
Piegāde 3-4 darba dienu laikā
Izbeigta ražošana
Vienkārši apzīmējamas krūzītes palīdz noteikt datumu un saturu
Drošai uzglabāšanai un transportēšanai
Ideāli piemērota glabāšanai un transportēšanai
5.0
no 5
2
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
Zoe41
22/12/2015
Polska
Verificēts pircējs
bardzo praktyczne
świetne, łatwe w myciu i obsłudze, wielokrotnego użycia, przydatne też do obiadków
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par VIA SCF613/20 Zestaw na pokarm dla dziecka
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par VIA SCF613/20 Zestaw na pokarm dla dziecka
Skyv
28/02/2019
Česká republika
Výborná sada na začátek příkrmů
Výborná sada, když se začíná s příkrmy miminka. Možnost skladování i mateřského mléka. Lžička je malá, akorát do pusinky dítěte.
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par VIA SCF613/20 Sada pro dětskou stravu
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par VIA SCF613/20 Sada pro dětskou stravu