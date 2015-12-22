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  • Viena sistēma – daudz iespēju
  • Viena sistēma – daudz iespēju
  • Viena sistēma – daudz iespēju

Izbeigta ražošana

Philips Avent VIAZīdaiņu pārtikas komplekts

SCF613/20

5
| (2) Atsauksmes | 100% ieteica šo produktu
Viena sistēma – daudz iespēju
VIA ir vispusīga un kompakta uzglabāšanas sistēma, kas paredzēta mazuļa pieaugošajām prasībām. VIA krūzītes ir lieliski piemērotas, lai uzglabātu un transportētu gardas, mājās gatavotas maltītes.
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Uzglabāšanas sistēma, kas nesatur BPA

Viena sistēma – daudz iespēju

Vienkārši sakārtot

Vienkārši sakārtot

Vienkārši apzīmējamas krūzītes palīdz noteikt datumu un saturu

Hermētisks, skrūvējams vāks

Hermētisks, skrūvējams vāks

Drošai uzglabāšanai un transportēšanai

Ideāli piemērota, esot ceļā

Ideāli piemērota, esot ceļā

Ideāli piemērota glabāšanai un transportēšanai

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

Skatiet bieži uzdotos jautājumus, lietotāja rokasgrāmatas, drošības informāciju un padomus

Atsauksmes

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5.0

no 5

2

Atsauksmes

100%

ieteica šo produktu

4
3
2
1

22/12/2015

Polska

Polska

Verificēts pircējs

bardzo praktyczne

świetne, łatwe w myciu i obsłudze, wielokrotnego użycia, przydatne też do obiadków

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par VIA SCF613/20 Zestaw na pokarm dla dziecka

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par VIA SCF613/20 Zestaw na pokarm dla dziecka

28/02/2019

Česká republika

Česká republika

Výborná sada na začátek příkrmů

Výborná sada, když se začíná s příkrmy miminka. Možnost skladování i mateřského mléka. Lžička je malá, akorát do pusinky dítěte.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par VIA SCF613/20 Sada pro dětskou stravu

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par VIA SCF613/20 Sada pro dětskou stravu

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