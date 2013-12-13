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  • Mazuļa pirmais solis krūzītes lietošanā
  • Mazuļa pirmais solis krūzītes lietošanā

Izbeigta ražošana

Philips AventPudelīte/mācību krūzīte

SCF625/01

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| (1) Apskats
Mazuļa pirmais solis krūzītes lietošanā
Philips AVENT pudelīte, kas paredzēta apmācībai dzeršanā no krūzītes, ir aprīkota ar mīkstu knupīti un ērti satveramiem rokturīšiem, lai mazulis varētu iemācīties dzert patstāvīgi.
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Krūzīte ar mīkstu snīpi

Mazuļa pirmais solis krūzītes lietošanā

  • 125 ml / 4 unces

Mīksts knupītis

Mīksts knupītis

Paredzēts jutīgām smaganām

Iekļauti treniņrokturi

Pievienojiet rokturus mazulim pazīstamajai pudelītei un knupītim, lai palīdzētu viņam iemācīties dzert patstāvīgi

Saderīga ar Philips Avent pudelītēm un krūzītēm

Visas Philips Avent pudelītes un krūzītes, izņemot stikla pudelītes un pieaugušo krūzītes / My First Big Kid Cups, ir savstarpēji saderīgas. Tādēļ jūs varat tās mainīt un kombinēt, lai izveidotu tādu krūzīti, kas lieliski atbilstu jūsu bērna attīstības vajadzībām.

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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2.0

no 5

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Apskats

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13/12/2013

Polska

Polska

Nie pasuje do serii Natural - błąd w opisie!!!

Muszę powiedzieć, że się zawiodłam - przede wszystkim na opisie przy produkcie - nie jest uniwersalny, gdyż NIE PASUJE do serii Natural - nie tylko uchwyty nie pasują, ale i jak się kupi cały komplet, to też nie pasuje. Jak się otwiera kubek, to wylatuje zawartość z "góry" - porażka. Ogólnie jestem z całej serii Natural zadowolona, ale jest duży minus, że nie można z butelek Natural zrobić kubków - nabijanie klientów w butelkę. I do tego błędne opisy...słabo, jak na taką wielką i znaną firmę.

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF625/01 Kubek treningowy dla dziecka

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF625/01 Kubek treningowy dla dziecka

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