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Izbeigta ražošana
SCF625/01
125 ml / 4 unces
Paredzēts jutīgām smaganām
Pievienojiet rokturus mazulim pazīstamajai pudelītei un knupītim, lai palīdzētu viņam iemācīties dzert patstāvīgi
Visas Philips Avent pudelītes un krūzītes, izņemot stikla pudelītes un pieaugušo krūzītes / My First Big Kid Cups, ir savstarpēji saderīgas. Tādēļ jūs varat tās mainīt un kombinēt, lai izveidotu tādu krūzīti, kas lieliski atbilstu jūsu bērna attīstības vajadzībām.
2.0
no 5
1
Apskats
Moli15
13/12/2013
Polska
Nie pasuje do serii Natural - błąd w opisie!!!
Muszę powiedzieć, że się zawiodłam - przede wszystkim na opisie przy produkcie - nie jest uniwersalny, gdyż NIE PASUJE do serii Natural - nie tylko uchwyty nie pasują, ale i jak się kupi cały komplet, to też nie pasuje. Jak się otwiera kubek, to wylatuje zawartość z "góry" - porażka. Ogólnie jestem z całej serii Natural zadowolona, ale jest duży minus, że nie można z butelek Natural zrobić kubków - nabijanie klientów w butelkę. I do tego błędne opisy...słabo, jak na taką wielką i znaną firmę.
Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF625/01 Kubek treningowy dla dziecka
Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF625/01 Kubek treningowy dla dziecka