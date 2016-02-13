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Izbeigta ražošana
1 pudelīte
260 ml
Lēnas plūsmas knupītis
1 m+
Inovatīvs divkāršs vārsts, lai samazinātu kolikas un diskomfortu, ļaujot iekļūt gaisam pudelē, nevis mazuļa vēderā.
Jaunā Philips Avent Natural pudelīte ir saderīga ar Philips Avent klāstu, izņemot Classic pudelītes un krūzīšu rokturus. Iesakām lietot Natural pudelītes tikai ar Natural barošanas knupīšiem.
Jaunā Philips Avent Natural pudelīte ir pieejama 4 izmēros: 60 ml,125 ml, 260 ml un 330 ml. Visas pudelītes ir pieejamas pa vienai un iepakojumā pa vairākām.
4.3
no 5
3
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
monbur
13/02/2016
Polska
Niezwykla butelka
Butelka Avent Natural 260ml to butelka łatwa do rozłożenia i ponownego złożenia. Posiada specjalny kapturek- nakladke przez co smoczek nie ulega niepotrzebnym zabrudzeniom jak np w podrozy. Smoczek pasuje synkowi jest miekki i z pewnoscia dziecko nie zasysa powietrza podczas picia.Butelka jest bardzo leciutka i idealnie pasuje do dłoni synka a takze odporna na uderzenia i rzucanianie nia o podloge przez dziecko :) Butelka i firma godna polecenia
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF627/17 Butelka dla niemowląt Natural
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF627/17 Butelka dla niemowląt Natural
ania291986
04/10/2015
Polska
Verificēts pircējs
rewelacja
Po kilku próbach w poszukiwaniu odpowiedniej butelki trafiłam na Philips Avent. Jest ona doskonała, szybko się odkreaca. Nic nie ulewa się ani nie kapie. Jedyna rzecz która trzeba wymieniać to smoczek Zuzia lubi gryźć. Ma 3 lata i jeszcze korzysta z tych butelek. polecam wszystkim i jest ponad wszystkie.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF627/17 Butelka dla niemowląt Natural
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF627/17 Butelka dla niemowląt Natural
Dorin
24/07/2015
România
Se poate si mai bine
Bidonul este din plastic - asta am stiut inainte de cumarare, dar nu m-am gandit ca gradatiile de pe sticla sunt din 20 in 20 de ml. De exemplu imi lipseste gradatia de 30, 90, 150 ml. O lingurita de lapte praf se amesteca cu 30 ml apa.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF627/17 Biberon Natural
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF627/17 Biberon Natural
0% BPA, atbilstoši ES regulai 10/2011