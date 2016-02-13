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  • Dabisks paņēmiens mazuļa barošanai ar pudelīti
  • Dabisks paņēmiens mazuļa barošanai ar pudelīti
  • Dabisks paņēmiens mazuļa barošanai ar pudelīti
  • Dabisks paņēmiens mazuļa barošanai ar pudelīti
  • Dabisks paņēmiens mazuļa barošanai ar pudelīti
  • Dabisks paņēmiens mazuļa barošanai ar pudelīti
  • Dabisks paņēmiens mazuļa barošanai ar pudelīti
  • Dabisks paņēmiens mazuļa barošanai ar pudelīti

Izbeigta ražošana

Philips AventNatural zīdaiņu pudelīte

SCF627/17

4.3
| (3) Atsauksmes | 100% ieteica šo produktu
Dabisks paņēmiens mazuļa barošanai ar pudelīti
Mūsu jaunā pudelīte palīdz padarīt barošanu no pudelītes par dabiskāku procesu jums un jūsu mazulim. Pudeles knupītim ir novatoriska ziedlapveida konstrukcija dabiskam satvērienam, kas atgādina barošanu ar krūti, un mazulim ir vieglāk apvienot barošanu no krūts un pudelītes.
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Avent knupītis ar ziedlapveida dizainu

Dabisks paņēmiens mazuļa barošanai ar pudelīti

  • 1 pudelīte

  • 260 ml

  • Lēnas plūsmas knupītis

  • 1 m+

Uzlabota pretkoliku sistēma ar inovatīvu divkāršu vārstu sist.

Uzlabota pretkoliku sistēma ar inovatīvu divkāršu vārstu sist.

Inovatīvs divkāršs vārsts, lai samazinātu kolikas un diskomfortu, ļaujot iekļūt gaisam pudelē, nevis mazuļa vēderā.

Saderīga ar Philips Avent Natural produktu klāstu

Saderīga ar Philips Avent Natural produktu klāstu

Jaunā Philips Avent Natural pudelīte ir saderīga ar Philips Avent klāstu, izņemot Classic pudelītes un krūzīšu rokturus. Iesakām lietot Natural pudelītes tikai ar Natural barošanas knupīšiem.

Pieejami dažādi izmēri

Jaunā Philips Avent Natural pudelīte ir pieejama 4 izmēros: 60 ml,125 ml, 260 ml un 330 ml. Visas pudelītes ir pieejamas pa vienai un iepakojumā pa vairākām.

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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4.3

no 5

3

Atsauksmes

100%

ieteica šo produktu

4
2
1

13/02/2016

Polska

Polska

Niezwykla butelka

Butelka Avent Natural 260ml to butelka łatwa do rozłożenia i ponownego złożenia. Posiada specjalny kapturek- nakladke przez co smoczek nie ulega niepotrzebnym zabrudzeniom jak np w podrozy. Smoczek pasuje synkowi jest miekki i z pewnoscia dziecko nie zasysa powietrza podczas picia.Butelka jest bardzo leciutka i idealnie pasuje do dłoni synka a takze odporna na uderzenia i rzucanianie nia o podloge przez dziecko :) Butelka i firma godna polecenia

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF627/17 Butelka dla niemowląt Natural

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF627/17 Butelka dla niemowląt Natural

04/10/2015

Polska

Polska

Verificēts pircējs

rewelacja

Po kilku próbach w poszukiwaniu odpowiedniej butelki trafiłam na Philips Avent. Jest ona doskonała, szybko się odkreaca. Nic nie ulewa się ani nie kapie. Jedyna rzecz która trzeba wymieniać to smoczek Zuzia lubi gryźć. Ma 3 lata i jeszcze korzysta z tych butelek. polecam wszystkim i jest ponad wszystkie.

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF627/17 Butelka dla niemowląt Natural

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF627/17 Butelka dla niemowląt Natural

24/07/2015

România

România

Se poate si mai bine

Bidonul este din plastic - asta am stiut inainte de cumarare, dar nu m-am gandit ca gradatiile de pe sticla sunt din 20 in 20 de ml. De exemplu imi lipseste gradatia de 30, 90, 150 ml. O lingurita de lapte praf se amesteca cu 30 ml apa.

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF627/17 Biberon Natural

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF627/17 Biberon Natural

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  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
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