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  • Dabisks paņēmiens mazuļa barošanai ar pudelīti
  • Dabisks paņēmiens mazuļa barošanai ar pudelīti
  • Dabisks paņēmiens mazuļa barošanai ar pudelīti
  • Dabisks paņēmiens mazuļa barošanai ar pudelīti
  • Dabisks paņēmiens mazuļa barošanai ar pudelīti
  • Dabisks paņēmiens mazuļa barošanai ar pudelīti
  • Dabisks paņēmiens mazuļa barošanai ar pudelīti
  • Dabisks paņēmiens mazuļa barošanai ar pudelīti

Izbeigta ražošana

Philips AventNatural zīdaiņu pudelīte

SCF628/16

4.9
| (210) Atsauksmes | 98% ieteica šo produktu
Dabisks paņēmiens mazuļa barošanai ar pudelīti
Mūsu jaunā pudelīte palīdz padarīt barošanu no pudelītes par dabiskāku procesu jums un jūsu mazulim. Pudeles knupītim ir novatoriska ziedlapveida konstrukcija dabiskam satvērienam, kas atgādina barošanu ar krūti, un mazulim ir vieglāk apvienot barošanu no krūts un pudelītes.
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Avent knupītis ar ziedlapveida dizainu

Dabisks paņēmiens mazuļa barošanai ar pudelīti

  • 1 pudelīte

  • 260 ml

  • Lēnas plūsmas knupītis

  • 1 m+

Dabisks satvēriens, pateicoties platam krūts formas knupītim

Dabisks satvēriens, pateicoties platam krūts formas knupītim

Platais knupītis krūts formā veicina dabisku satvērienu, līdzīgi kā zīdot pie krūts, ļaujot vieglāk apvienot barošanu ar krūti un ar pudelīti.

Unikālas ziedlapas, kas padara knupīti mīkstāku un elastīgāku

Unikālas ziedlapas, kas padara knupīti mīkstāku un elastīgāku

Ziedlapas knupīša iekšpusē pastiprina knupīša mīkstumu un elastību, tam nesaraujoties. Jūsu mazuļa barošana būs ērtāka un patīkamāka.

Uzlabota pretkoliku sistēma ar inovatīvu divkāršu vārstu sist.

Uzlabota pretkoliku sistēma ar inovatīvu divkāršu vārstu sist.

Inovatīvs divkāršs vārsts, lai samazinātu kolikas un diskomfortu, ļaujot iekļūt gaisam pudelē, nevis mazuļa vēderā.

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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4.9

no 5

210

Atsauksmes

98%

ieteica šo produktu

20/01/2019

Latvija

Latvija

Ērta pudelīte, ar kuru iespējams apvienot barošanu ar krūti un no pudelītes

Pirmais pozitīvais, ko varētu minēt, ir pudelītes dizains – pudelīte ir viegli satverama, pateicoties tās dizainam, tās platais kakliņš ļauj viegli ieliet šķidrumu un arī iztīrīt pudelīti. Vēl viens liels pluss ir tas, ka pudelīti ir viegli salikt (uzskrūvēt knupīti) ar vienu roku, ja nepieciešams otrā rokā auklēt bērniņu. Ja pudelīte jau ir sagatavota, ar vienu roku ir arī ērti noņemt tās vāciņu. Knupītis, ko izmantojām pudelītei, bija Natural ar lēnu plūsmu, kas paredzēts zīdaiņiem no viena mēneša vecuma. Jau no paša sākuma nebija nekādu problēmu ar knupīša satveršanu. Knupītis ir elastīgs un maigs, un viegli kopjams. Knupīša unikālā ziedlapiņas forma ļauj viegli apvienot krūts barošanu ar no pudelītes. Šī pudelīt ir lielisks variants, kā pabarot bērniņus, kuri tiek baroti ar krūti, ja mammai nepieciešams kaut kur iziet vai vienkārši kādu nakti izgulēties.

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF627/22 Natural zīdaiņu pudelīte

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF627/22 Natural zīdaiņu pudelīte

05/06/2017

Latvija

Latvija

Verificēts pircējs

Pūdele

LABA kvalītāte. Ļoti ērti izmantot, ērti mazgāt!!!

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF693/17 Natural zīdaiņu pudelīte

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF693/17 Natural zīdaiņu pudelīte

18/07/2019

Lietuva

Lietuva

Žaisminga išvaizda.

Patraukli ir žaisminga išvaizda. Naudojant sterilizatoriuje nesideformuoja. Tinka žindant.

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF628/17 „Natural“ kūdikių buteliukas

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF628/17 „Natural“ kūdikių buteliukas

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