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Izbeigta ražošana
2 gab.
Ātras plūsmas knupis
6 m+
Mūsu pretkoliku vārsts ir izveidots tā, lai neļautu gaisam iekļūt jūsu mazuļa vēderā, izraisot kolikas un diskomfortu. Kad jūsu mazulis ēd, knupītī esošais vārsts saliecas, ļaujot gaisam ieplūst pudelītē, lai neveidotos vakuums, un novada to uz pudelītes aizmuguri. Ar tā palīdzību gaiss paliek pudelītē un neiekļūst mazuļa vēderā, samazinot kolikas un diskomfortu.
Philips Avent pretkoliku pudelīte samazina raudāšanu. Mazuļi, kurus baro no Philips Avent pretkoliku pudelītes, naktīs raud par 60 % mazāk nekā mazuļi, kurus baro no citu ražotāju pretkoliku pudelītēm. *
Knupīša forma ļauj to cieši satvert un rievotā virsma palīdz novērst knupīša sakļaušanos, lai barošana būtu nepārtraukta un ērta.
4.9
no 5
89
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
Józefina
28/04/2022
Polska
Ulubiony smoczek mojego dziecka
Smoczek został od razu zaakceptowany przez moje dziecko. Dobra jakość wykonania, polecam.
Plusi
Jakość, akceptowany przez dziecko
Mīnusi
Brak
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF634/27 Smoczek antykolkowy
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF634/27 Smoczek antykolkowy
12/04/2022
Polska
Super jakość i długa żywotność
Smoczki Avent są świetnej jakości, zrobione z mocnego tworzywa przez co nie wiotczeją i nie zmieniają kształtu nawet przy regularnym używaniu. Co ważne - łatwo je umyć i utrzymać higienę. Ich kształt od razu przypadł mojej córeczce do gustu i nie miała problemu z przyzwyczajeniem się. Polecam wszystkim mamom.
Plusi
autonomiczny kształt, łatwe mycie, długa żywotność
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF634/27 Smoczek antykolkowy
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF634/27 Smoczek antykolkowy
Mamusia_Julusia
12/04/2022
Polska
Świetny smoczek!
Śmiało mogę powiedzieć, że jest to nasz ulubiony smoczek. System antykolkowy to dla nas zbawienie, gdyż od dawna borykaliśmy się z tym problemem. Dużym plusem jest to, że smoczek jest łatwy w czyszczeniu.
Plusi
nie barwi, łatwo się czyści
Mīnusi
brak
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF634/27 Smoczek antykolkowy
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF634/27 Smoczek antykolkowy
2 nedēļu vecumā ar Philips Avent pudelīti barotiem mazuļiem bija mazāk koliku, un viņi ievērojami mazāk raudāja naktīs, salīdzinot ar mazuļiem, ko ēdināja no citu ražotāju pudelītēm.
Knupīša dizains ar pierādītu spēju novērst knupīša sakļaušanos un ar to saistīto gaisa norīšanu un barošanas pārtraukumus.
Kas ir kolikas, un kā tās ietekmē mazuļus? Viens no koliku cēloņiem ir barošanas laikā norītais gaiss, kas rada diskomforta sajūtu mazuļa gremošanas sistēmā. Koliku simptomi ir raudāšana, nemiers.
0% BPA, atbilstoši ES regulai 10/2011