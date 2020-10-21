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Philips Avent Pretkoliku knupis
Izbeigta ražošana
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SCF634/27
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Vai ir droši lietot Philips Avent izstrādājumu daļas, kuru krāsa ir mainījusies?
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Vai mani Philips Avent barošanas pudelītes piederumi ir savstarpēji saderīgi?
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