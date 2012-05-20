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  • Veselīgai, aktīvai barošanai
  • Veselīgai, aktīvai barošanai

Izbeigta ražošana

Philips Avent AirflexClassic zīdaiņu pudelīte

SCF640/17

4.6
| (5) Atsauksmes | 100% ieteica šo produktu
Veselīgai, aktīvai barošanai
Philips Avent Airflex barošanas pudelītē tiek izmantots unikālais Avent Airflex knupis, kas veicina veselīgu, aktīvu barošanu un darbojas atbilstoši mazuļa dabiskajam barošanas ritmam. Airflex knupis ļauj mazulim vieglāk pārslēgties starp krūti un pudelīti.
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Klīniski pierādīts, ka tas samazina kolikas

Veselīgai, aktīvai barošanai

  • 1 pudelīte

  • 4 unces/125ml

  • Jaundzimušā knupītis

  • 0 m+

Viegli apvienot barošanu ar krūti un barošanu ar pudelīti

Viegli apvienot barošanu ar krūti un barošanu ar pudelīti

Platais krūts formas knupītis veicina dabisku satvērienu līdzīgi kā pie krūts, ļaujot vieglāk apvienot barošanu ar krūti un pudelīti.

Iebūvēts Airflex vārsts

Iebūvēts Airflex vārsts

Avent Airflex barošanas pudelītēs tiek izmantots Airflex vārsts, kurš darbojas saskaņoti ar zīdaiņa dabisko zīšanu.

Klīniski pierādīts, ka tas samazina kolikas

Klīniski pierādīts, ka tas samazina kolikas

Klīniski pētījumi pierādīja, ka 2 nedēļas veciem zīdaiņiem, kas tika baroti ar Avent pudelīti, tika novērots mazāk koliku nekā zīdaiņiem, kuri tika baroti ar parastu pudelīti. (www.philips.com/Avent).

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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4.6

no 5

5

Atsauksmes

100%

ieteica šo produktu

3
2
1

20/05/2012

Polska

Polska

jest podobna do piersi matki

ta butelka doskonale spełnia swoją funkcję, można dzięki niej łączyć karmienie naturalne i mlekiem modyfikowanym, mój synek pił tylko z takiej butelki więc mieliśmy ich 4, na wszelki wypadek, dodatki do butelki(smoczki,ustniki) są łatwo dostępne nie tylko w Polsce(nawet na wakacjach za granicą w wypadku gdy maluch przegryzie smoczek) jest wykonana z dobrego materiału więc po pewnym czasie użytkowania nie jest podrapana,tak jak inne butelki, napisy się nie ścierają, ma estetyczny wygląd co jest ważne podczas spacerów itp. słowem polecam wszystkim

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Airflex SCF640/27 Butelka dla niemowląt Classic +

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Airflex SCF640/27 Butelka dla niemowląt Classic +

20/05/2012

Polska

Polska

Produkt doskonały

Butelki nie zniszczalne odporne na wielokrotne upuszczanie, smoczki doskonale wspomagają naturalne karmienie piersią.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Airflex SCF640/27 Butelka dla niemowląt Classic +

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Airflex SCF640/27 Butelka dla niemowląt Classic +

15/05/2012

Polska

Polska

Ten produkt, jest wystarczający. Nic więcej mi nie potrzeba. Wygodny, łatwy w umyciu, fajny kształt. Po prostu rewelacyjny.

Nic więcej mi nie potrzeba. Wygodny, łatwy w umyciu, fajny kształt. Przy upadku na podłogę - świetnie sobie poradził :) dalej funkcjonuje. Po prostu rewelacyjny.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Airflex SCF640/17 Butelka dla niemowląt Classic +

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Airflex SCF640/17 Butelka dla niemowląt Classic +

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  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.