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Izbeigta ražošana
3 pudelītes
4 unces/125ml
Jaundzimušā knupītis
0 m+
Platais krūts formas knupītis veicina dabisku satvērienu līdzīgi kā pie krūts, ļaujot vieglāk apvienot barošanu ar krūti un pudelīti.
Avent Airflex barošanas pudelītēs tiek izmantots Airflex vārsts, kurš darbojas saskaņoti ar zīdaiņa dabisko zīšanu.
Klīniski pētījumi pierādīja, ka 2 nedēļas veciem zīdaiņiem, kas tika baroti ar Avent pudelīti, tika novērots mazāk koliku nekā zīdaiņiem, kuri tika baroti ar parastu pudelīti. (www.philips.com/Avent).
4.7
no 5
101
Atsauksmes
92%
ieteica šo produktu
ANIA122
29/12/2020
Polska
Bardzo wygodna butelka.
Butelka wykonana z dobrej jakości materiału. Miarka na butelce jest wyraźna i po dłuższym stosowaniu nie ściera się. Butelka nie sprawia kłopotów przy myciu. Nie ma kolek. Nic się z niej nie leje. Dziecko uwielbia butelkę i nie chcę innej.
Plusi
Wygodna, ładna, szybka w myciu.
Mīnusi
Nie ma
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF821/11 Butelka antykolkowa dla niemowląt
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF821/11 Butelka antykolkowa dla niemowląt
Marlenka25
29/12/2020
Polska
Doskonała butelka
Używam już jej od dwóch miesięcy, jest bardzo dobrym produktem. Smoczek idealnie podpasował dziecku, jego kształt idealnie odwzorowuje pierś, dzięki czemu nie sprawia kłopotu kp i dokarmianie butelką. Od momentu zastosowania butelek avent zmniejszyły się boleści brzuszka Maluszka.
Plusi
Kształt butelki idealnie dopasowuje się do ręki, smoczek podobny do kształtu piersi, idealny przeplyw w smoczku, odpowiednia cena do jakości
Mīnusi
Brak wad
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF821/11 Butelka antykolkowa dla niemowląt
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF821/11 Butelka antykolkowa dla niemowląt
ZadowolonaA
12/02/2018
Polska
Jest super!
Żadna, ale to żadna butelka antykolkowa nie jest tak łatwa w obsłudze jak Avent. Zdecydowanie mój ulubieniec - łatwość składania, użytkowania, mycia i pasuje do każdego podgrzewacza. Baja! A co najważniejsze, córa nie łyka powietrza i nie ulewa.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF563 Butelka dla niemowląt Classic +
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF563 Butelka dla niemowląt Classic +