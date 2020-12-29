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  • Veselīgai, aktīvai barošanai
  • Veselīgai, aktīvai barošanai

Izbeigta ražošana

Philips Avent AirflexClassic zīdaiņu pudelīte

SCF640/37

4.7
| (101) Atsauksmes | 92% ieteica šo produktu
Veselīgai, aktīvai barošanai
Philips Avent Airflex barošanas pudelītē tiek izmantots unikālais Avent Airflex knupis, kas veicina veselīgu, aktīvu barošanu un darbojas atbilstoši mazuļa dabiskajam barošanas ritmam. Airflex knupis ļauj mazulim vieglāk pārslēgties starp krūti un pudelīti.
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Klīniski pierādīts, ka tas samazina kolikas

Veselīgai, aktīvai barošanai

  • 3 pudelītes

  • 4 unces/125ml

  • Jaundzimušā knupītis

  • 0 m+

Viegli apvienot barošanu ar krūti un barošanu ar pudelīti

Viegli apvienot barošanu ar krūti un barošanu ar pudelīti

Platais krūts formas knupītis veicina dabisku satvērienu līdzīgi kā pie krūts, ļaujot vieglāk apvienot barošanu ar krūti un pudelīti.

Iebūvēts Airflex vārsts

Iebūvēts Airflex vārsts

Avent Airflex barošanas pudelītēs tiek izmantots Airflex vārsts, kurš darbojas saskaņoti ar zīdaiņa dabisko zīšanu.

Klīniski pierādīts, ka tas samazina kolikas

Klīniski pierādīts, ka tas samazina kolikas

Klīniski pētījumi pierādīja, ka 2 nedēļas veciem zīdaiņiem, kas tika baroti ar Avent pudelīti, tika novērots mazāk koliku nekā zīdaiņiem, kuri tika baroti ar parastu pudelīti. (www.philips.com/Avent).

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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4.7

no 5

101

Atsauksmes

92%

ieteica šo produktu

2

29/12/2020

Polska

Polska

Bardzo wygodna butelka.

Butelka wykonana z dobrej jakości materiału. Miarka na butelce jest wyraźna i po dłuższym stosowaniu nie ściera się. Butelka nie sprawia kłopotów przy myciu. Nie ma kolek. Nic się z niej nie leje. Dziecko uwielbia butelkę i nie chcę innej.

Plusi

Wygodna, ładna, szybka w myciu.

Mīnusi

Nie ma

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF821/11 Butelka antykolkowa dla niemowląt

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF821/11 Butelka antykolkowa dla niemowląt

29/12/2020

Polska

Polska

Doskonała butelka

Używam już jej od dwóch miesięcy, jest bardzo dobrym produktem. Smoczek idealnie podpasował dziecku, jego kształt idealnie odwzorowuje pierś, dzięki czemu nie sprawia kłopotu kp i dokarmianie butelką. Od momentu zastosowania butelek avent zmniejszyły się boleści brzuszka Maluszka.

Plusi

Kształt butelki idealnie dopasowuje się do ręki, smoczek podobny do kształtu piersi, idealny przeplyw w smoczku, odpowiednia cena do jakości

Mīnusi

Brak wad

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF821/11 Butelka antykolkowa dla niemowląt

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF821/11 Butelka antykolkowa dla niemowląt

12/02/2018

Polska

Polska

Jest super!

Żadna, ale to żadna butelka antykolkowa nie jest tak łatwa w obsłudze jak Avent. Zdecydowanie mój ulubieniec - łatwość składania, użytkowania, mycia i pasuje do każdego podgrzewacza. Baja! A co najważniejsze, córa nie łyka powietrza i nie ulewa.

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF563 Butelka dla niemowląt Classic +

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF563 Butelka dla niemowląt Classic +

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  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.