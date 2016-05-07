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Izbeigta ražošana
1 pudelīte
260 ml
Lēnas plūsmas knupītis
1 m+
Platais krūts formas knupītis veicina dabisku satvērienu līdzīgi kā pie krūts, ļaujot vieglāk apvienot barošanu ar krūti un pudelīti.
Avent Airflex barošanas pudelītēs tiek izmantots Airflex vārsts, kurš darbojas saskaņoti ar zīdaiņa dabisko zīšanu.
Klīniski pētījumi pierādīja, ka 2 nedēļas veciem zīdaiņiem, kas tika baroti ar Avent pudelīti, tika novērots mazāk koliku nekā zīdaiņiem, kuri tika baroti ar parastu pudelīti. (www.philips.com/Avent).
5.0
no 5
3
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
Akiko
07/05/2016
Polska
Super produkt
[Employee of philipsglobal] Butelka lekka, z dobrego plasiku (tzw. złota seria Philips), wygodny duży otwór. Bogata gama akcesoriów - smoczki, kapsle itp. Łatwo zdejmuje się osłonę smoczka. Dziecko nie miało kolek.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF663/27 Classic PES baby bottle
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF663/27 Classic PES baby bottle
ewa251
18/12/2013
Polska
Polecam
Używałam tych butelek , bo muszę przyznać ,że miałam ich kilka, gdy urodził się mój synek. Z przyczyn zdrowotnych jednak nie mogłam go długo karmić naturalnie więc zaczęłam szukać idealnej butelki. Miałam kilka wpadek z innymi buteklami- po jednych synek miał kolki, innych nawet nie chciał , bo wiedział jak smakuje naturalne karmienie. W końcu kupiłam butelkę avent i to się okazał strzał w 10. Żadnych kolek, gumowatych smoczków które by się kleiły. Synek od razu się do niej przyzwyczaił. Polecam wszystkim mamom.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Airflex SCF643/17 Butelka dla niemowląt Classic +
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Airflex SCF643/17 Butelka dla niemowląt Classic +
zosiek1
27/06/2012
Polska
Ten produkt ma wiele doskonałych funkcji
Produkt jeden z najlepszych na rynku ale niestety drogi i nie na kazda kieszen natomiast butelki niebieskie,rozowe oraz przezroczyste niestety nie za ciekawe gdyz bez wkladki leci z nich pokarm i nie wygladaj zbyt fajnie gdyz ich nakretki powinny byc w kolorach butelek poniewaz tak jak jest teraz wyglada to troche smiesznie jakby nakretka była poprostu z innej butelki.Natomiast złote butelki naprawde ładne i wygodne niestety ich cena jest jeszcze ładniejsza:)
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF663/27 Classic PES baby bottle
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF663/27 Classic PES baby bottle