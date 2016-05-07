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  • Veselīgai, aktīvai barošanai
  • Veselīgai, aktīvai barošanai

Izbeigta ražošana

Philips Avent AirflexClassic zīdaiņu pudelīte

SCF643/17

5
| (3) Atsauksmes | 100% ieteica šo produktu
Veselīgai, aktīvai barošanai
Philips Avent Airflex barošanas pudelītē tiek izmantots unikālais Avent Airflex knupis, kas veicina veselīgu, aktīvu barošanu un darbojas atbilstoši mazuļa dabiskajam barošanas ritmam. Airflex knupis ļauj mazulim vieglāk pārslēgties starp krūti un pudelīti.
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Klīniski pierādīts, ka tas samazina kolikas

Veselīgai, aktīvai barošanai

  • 1 pudelīte

  • 260 ml

  • Lēnas plūsmas knupītis

  • 1 m+

Viegli apvienot barošanu ar krūti un barošanu ar pudelīti

Viegli apvienot barošanu ar krūti un barošanu ar pudelīti

Platais krūts formas knupītis veicina dabisku satvērienu līdzīgi kā pie krūts, ļaujot vieglāk apvienot barošanu ar krūti un pudelīti.

Iebūvēts Airflex vārsts

Iebūvēts Airflex vārsts

Avent Airflex barošanas pudelītēs tiek izmantots Airflex vārsts, kurš darbojas saskaņoti ar zīdaiņa dabisko zīšanu.

Klīniski pierādīts, ka tas samazina kolikas

Klīniski pierādīts, ka tas samazina kolikas

Klīniski pētījumi pierādīja, ka 2 nedēļas veciem zīdaiņiem, kas tika baroti ar Avent pudelīti, tika novērots mazāk koliku nekā zīdaiņiem, kuri tika baroti ar parastu pudelīti. (www.philips.com/Avent).

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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5.0

no 5

3

Atsauksmes

100%

ieteica šo produktu

4
3
2
1

07/05/2016

Polska

Polska

Super produkt

[Employee of philipsglobal] Butelka lekka, z dobrego plasiku (tzw. złota seria Philips), wygodny duży otwór. Bogata gama akcesoriów - smoczki, kapsle itp. Łatwo zdejmuje się osłonę smoczka. Dziecko nie miało kolek.

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF663/27 Classic PES baby bottle

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF663/27 Classic PES baby bottle

18/12/2013

Polska

Polska

Polecam

Używałam tych butelek , bo muszę przyznać ,że miałam ich kilka, gdy urodził się mój synek. Z przyczyn zdrowotnych jednak nie mogłam go długo karmić naturalnie więc zaczęłam szukać idealnej butelki. Miałam kilka wpadek z innymi buteklami- po jednych synek miał kolki, innych nawet nie chciał , bo wiedział jak smakuje naturalne karmienie. W końcu kupiłam butelkę avent i to się okazał strzał w 10. Żadnych kolek, gumowatych smoczków które by się kleiły. Synek od razu się do niej przyzwyczaił. Polecam wszystkim mamom.

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Airflex SCF643/17 Butelka dla niemowląt Classic +

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Airflex SCF643/17 Butelka dla niemowląt Classic +

27/06/2012

Polska

Polska

Ten produkt ma wiele doskonałych funkcji

Produkt jeden z najlepszych na rynku ale niestety drogi i nie na kazda kieszen natomiast butelki niebieskie,rozowe oraz przezroczyste niestety nie za ciekawe gdyz bez wkladki leci z nich pokarm i nie wygladaj zbyt fajnie gdyz ich nakretki powinny byc w kolorach butelek poniewaz tak jak jest teraz wyglada to troche smiesznie jakby nakretka była poprostu z innej butelki.Natomiast złote butelki naprawde ładne i wygodne niestety ich cena jest jeszcze ładniejsza:)

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF663/27 Classic PES baby bottle

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF663/27 Classic PES baby bottle

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  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.